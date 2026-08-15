 Cele mai ciudate trucuri de curățenie care chiar pot fi utile. Ai încerca așa ceva?
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Cele mai ciudate trucuri de curățenie care chiar pot fi utile. Ai încerca așa ceva?

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Unele dintre cele mai utile soluții pentru curățenia casei nu se află pe rafturile cu produse specializate, ci chiar în baie sau în bucătărie. De la spuma de ras folosită pentru oglinzi până la zațul de cafea pentru vase, există câteva trucuri neobișnuite care îți pot face treaba mai ușoară.

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Curățenia casei nu trebuie să însemne întotdeauna ore întregi de muncă și un dulap plin cu produse pentru fiecare suprafață. Unele dintre cele mai simple soluții pornesc de la lucruri pe care le avem deja la îndemână, iar unele dintre ele sunt atât de neobișnuite, încât probabil nu te-ai fi gândit să le folosești vreodată pentru curățenie.

Piatra ponce îndepărtează petele de rugină

Dacă folosești piatra ponce pentru netezirea pielii, încearcă să o utilizezi și pentru a scăpa de rugină sau de petele de var și rugină. Calitățile sale abrazive naturale te ajută să îndepărtezi și depunerile de apă dură. Umezește suprafața pe care dorești să o cureți, freacă petele cu piatra ponce, aplicând o presiune ușoară, apoi șterge cu o lavetă uscată.

Grapefrut și sare împotriva urmelor de săpun

Căzile, cabinele de duș și chiuvetele pe care se depun urme de săpun și grăsime, dificil de îndepărtat, vor deveni strălucitoare din nou cu ajutorul unui grapefrut și a unei mâini de sare. Nu este nevoie de substanțe chimice pentru a scăpa de reziduurile de săpun; doar taie un grapefrut în două și presară sare pe o jumătate de fruct. Apoi freacă zonele murdare. Vei observa cum acidul citric din grapefruit și textura abrazivă a sării lucrează împreună pentru a curăța suprafețele, lăsând în urmă și un miros plăcut, de citrice.

Apa de gură dezinfectează

Datorită proprietăților antimicrobiene și antiseptice, apa de gură poate fi un agent dezinfectant puternic pentru suprafețele casnice. Cele care conțin alcool dezinfectează cel mai bine. Dacă ai la îndemână o astfel de soluție, amestec-o în proporție de 1:1 cu apă, umple o sticlă cu pulverizator și igienizează blatul de bucătărie, masa, gresia sau orice altă suprafață dorită. Șterge cu o lavetă curată după pulverizare.

Ceaiul negru face lună podelele

Nu arunca pliculețele de ceai negru folosite! Prepară un ceai din acestea și aplică-l pe oglinzi pentru a le curăța rapid. Ceaiul negru poate fi folosit și pentru lustruirea mobilierului și podelelor din lemn de esență tare. De asemenea, poate îndepărta rugina de pe diverse unelte, dacă le lași la înmuiat în ceai negru.

Sucul care curăță rosturile

Chitul rosturilor de gresie și faianță își poate pierde rapid culoarea. Din cauza prafului și umidității, chitul alb poate căpăta un aspect maroniu, însă cu acest truc, curățarea va fi mult mai ușoară. Stropește chitul cu suc de tip cola, lasă să acționeze câteva minute, apoi curăță cu ajutorul unui burete sau cu o periuță de dinți veche. Ai scăpat ulei pe jos? Dacă ai la îndemână o sticlă cu suc de tip cola, spală pata cu acesta și lasă să acționeze câteva ore. După acest timp, vei putea îndepărta uleiul rapid.

Zațul de cafea, ideal pentru vase

Textura zațului de cafea este ideală pentru spălarea vaselor, ustensilelor, oalelor și tigăilor greu de curățat. Presară zaț direct pe vase și freacă întreaga suprafață cu un burete abraziv. Zațul de cafea este și un bun dezinfectant, datorită proprietăților antibacteriene. Poate fi folosit ca alternativă la soluțiile chimice din magazine.

Pont

Vasele cu murdărie întărită și greu de curățat pot fi lăsate peste noapte în apă caldă cu câteva pliculețe de ceai negru, urmând ca, a doua zi, să le freci ușor cu zaț de cafea.

@Freepik

Editor: Raluca Toma

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