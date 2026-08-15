 Nu pune totul pe seama stresului! Aceste semne indică un posibil dezechilibru hormonal
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Nu pune totul pe seama stresului! Aceste semne indică un posibil dezechilibru hormonal

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Oboseala persistentă, schimbările inexplicabile de greutate, tulburările de somn sau menstruațiile neregulate nu trebuie puse întotdeauna pe seama stresului ori a unui stil de viață aglomerat. În spatele acestor simptome se poate afla un dezechilibru hormonal.

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Estrogenul, progesteronul, cortizolul, hormonii tiroidieni și insulina au roluri importante în buna funcționare a organismului; influențează numeroase procese din organism, de la metabolism și nivelul de energie până la dispoziție, somn și funcția reproductivă. Atunci când producția sau acțiunea lor este dereglată, pot apărea simptome care afectează starea de bine și calitatea vieții.

La femei, unele dintre cele mai întâlnite probleme sunt legate de estrogen și progesteron, de funcția tiroidei sau de modul în care organismul răspunde la stres. Sindromul ovarelor polichistice este, de asemenea, asociat cu dezechilibre hormonale și poate avea manifestări diverse, de la cicluri menstruale neregulate până la acnee sau dificultăți de concepție.

Important este ca simptomele persistente să nu fie tratate după ureche. Un dezechilibru hormonal poate avea cauze diferite, iar diagnosticul se stabilește de medic, pe baza simptomelor, istoricului medical și, atunci când este necesar, a analizelor. 

Excesul de estrogen

Manifestat prin balonare, menstruații abundente, migrene, sensibilitate la nivelul sânilor, creștere în greutate, schimbări de dispoziție, excesul de estrogen poate avea mai multe cauze: stresul, alimentația bogată în alimente ultra procesate, dar și expunerea la xenoestrogeni (substanțe chimice care imită estrogenul, prezente în plastic, cosmetice, pesticide).

Pentru eliminarea estrogenului în exces, este indicat un consum crescut de fibre, alături de reducerea consumului de zahăr și alimente ultra procesate. Suplimentele naturale  cu maca pot fi utile, la fel și ceaiurile de păpădie sau de armurariu – dar înainte de a încerca suplimente naturale, e bine să te sfătuiești cu medicul de familie sau cu medicul curant, dacă suferi de vreo boală cronică.

Deficitul de estrogen

Mai ales dacă ești la perimenopauză sau menopauză, dar și dacă ții diete restrictive sau ești afectată de stres prelungit, te poți confrunta cu deficitul de estrogen. Acesta poate fi recunoscut prin apariția unor simptome precum bufeuri, uscăciune vaginală, oboseală, piele uscată, scăderea libidoului și insomnii. Alimentele bogate în fitoestrogeni (semințe de in, produse din soia fermentată, năut) îți pot fi de ajutor, la fel și suplimentele de Omega-3 și vitamina D. Dacă nimic nu funcționează, mergi la medicul ginecolog, deoarece poate fi nevoie temporar de terapie de substituție hormonală.

Excesul de cortizol

Un alt dezechilibru hormonal des întâlnit este excesul de cortizol, provocat de obicei de stresul cronic, dar și de lipsa somnului sau un consum excesiv de cofeină și produse cu zahăr. Dacă suferi de anxietate, insomnie, oboseală cronică, creștere în greutate (cu grăsimea depusă mai ales în zona abdominală) și tensiune arterială ridicată, acestea pot fi semne de cortizol în exces. Încearcă yoga sau diverse exerciții fizice moderate, redu aportul de cafea și de alcool și testează suplimente alimentare cu Ashwagandha sau cu Rhodiola rosea.

Dezechilibrele tiroidiene

Hipotiroidismul (deficit de hormoni tiroidieni) duce la oboseală, piele uscată, creștere în greutate, depresie, senzație de frig și căderea părului. E important să mergi la medic, pentru că poți avea nevoie de medicație specifică, iar în rest caută să ai o dietă bogată în iod (alge marine, pește, ouă) și să iei un supliment cu seleniu și zinc.

Hipertiroidismul (exces de hormoni tiroidieni) se manifestă prin scădere rapidă în greutate, anxietate, palpitații, transpirație excesivă și insomnie. Recomandarea noastră este să mergi neapărat la medic pentru a fi diagnosticată și tratată adecvat.

Sindromul ovarelor polichistice (SOP)

În cazul în care observi menstruații neregulate, creștere în greutate, acnee, exces de păr facial sau dificultăți de concepție dacă vrei să ai un copil, poate fi vorba de sindromul ovarelor polichistice. Medicul îți poate indica tratament hormonal, iar ca terapii adjuvante îți pot fi de folos o dietă cu indice glicemic scăzut (fără zahăr și carbohidrați rafinați), sport regulat (antrenamente de forță și cardio moderat) și suplimente cu inozitol, zinc și Omega-3.

Dezechilibrele de progesteron

Deficitul de progesteron se manifestă prin sindrom premenstrual sever, menstruații neregulate, insomnie și anxietate și poate fi reglat cu magneziu, vitamina B6, extract de Vitex, reducerea stresului și somn suficient. Excesul de progesteron este mai rar întâlnit și poate da somnolență excesivă, retenție de apă și schimbări de dispoziție.

Pentru că dezechilibrele hormonale pot avea nevoie de tratament medical, dacă ai simptome persistente, mergi la un medic endocrinolog sau ginecolog pentru analize hormonale și tratament personalizat.

@Freepik

Editor: Raluca Toma

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