Chifteluțe cu sos de smântână. Află cum să le prepari ca un bucătar!

Cele mai gustoase chifteluțe cu sos de smântână au secretele lor de preparare. Îți oferim mai mult decât o rețetă în cele ce urmează. Vei găsi ponturi pentru a obține nu doar o cină gustoasă, ci și aprecierea celor dragi.

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Amestecul de carne de vită și cea de porc este ideal. Carnea de porc aduce suculență, vita un plus de savoare. Dacă vrei chifteluțe mai fragede, adaugă o lingură de apă minerală în compoziție. Pentru un gust deosebit, pune usturoi atât în compoziția chiftelelor, cât și în cea a sosului.

Pentru a face chiftelele cu sos de smântână ca un bucătar priceput, adaugă usturoiul la finalul preparării sosului pentru a rămâne aromat. Un alt secret este acela că legumele trebuie rase fin, îndeosebo morcovul care aduce un plus de dulceață naturală. Cartofii trebuie storși foarte bine, altfel chifteluțele devin moi. În etapa de prăjire, uleiul trebuie să fie bine încins, dar focul mediu. Evită aglomerarea tigăii, caz în care chifteluțele se vor fierbe mai degrabă, în loc să se prăjească.

Ingrediente pentru trei porții

Pentru chiftele:

700 g carne tocată, amestec vită și porc

2 cartofi

1 morcov

1 ou

20 g făină

6 căței de usturoi

sare

piper

pătrunjel

ulei, pentru prăjit

Pentru sos:

300 g smântână

2 căței de usturoi

20 g făină

sare

piper

boia de ardei iute

boia de ardei dulce

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Mod de preparare

Amesteci carnea tocată cu oul, cartofii curățați, rași și storși, morcovul ras, cățeii de usturoi pisați, făina, sare, piper și pătrunjel tocat, după gust.

Formezi chiftelele cu mâna umedă, apoi le prăjești în ulei până când se rumenesc pe ambele părți. Le scoți pe șervete de hârtie penttru a se absorbi excesul de ulei.

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Lași smântâna să dea în două-trei clocote, apoi adaugi făina și ții pe foc până când se îngroașă sosul. Condimentezi cu sare, piper, usturoi pisat, boia de ardei iute și dulce, după gust. Amesteci constant pentru a nu se prinde de tigaie. Când sosul s-a legat, pui chiftelele și amesteci, apoi dai deoparte.

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