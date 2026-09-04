Trolii din mediul digital și ce spun studiile despre psihopatie și comentariile toxice

Cercetările recente din psihologia comportamentală redefinesc legătura presupusă directă dintre structurile de personalitate antagonice și toxicitatea din mediul digital, scrie PsyPost. Astfel, trăsăturile specifice tetradei întunecate, care cuprinde narcisismul, machiavelismul, psihopatia și sadismul, au fost asociate direct cu fenomenul de trolling digital, hărțuire cibernetică și discurs instigator la ură. O analiză detaliată a datelor comportamentale explică realitatea.

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Psihopații și sadicii, fruntașii trolilor

Cercetătorii au evaluat un eșantion de utilizatori prin intermediul scalelor psihometrice standardizate pentru măsurarea trăsăturilor de personalitate, comparând ulterior rezultatele cu amprenta lor digitală reală. Subiecții cu scoruri ridicate la indicatorii de psihopatie și sadism au raportat în chestionare o frecvență crescută a comportamentelor agresive și ostile în mediul online.

Totuși, analiza algoritmică a peste 57.000 de comentarii reale extrase de pe platforma Reddit nu a confirmat această corelație la nivelul conținutului lingvistic. Algoritmii de procesare a limbajului natural nu au detectat indici semnificativi de toxicitate, agresivitate verbală sau markeri psiholingvistici specifici în textul generat de persoanele cu profiluri psihologice marcate de aceste trăsături.

Percepția de sine exagerată

Această decuplare între percepția subiectivă și datele obiective sugerează existența unor mecanisme cognitive complexe. Persoanele cu înclinații spre psihopatie calculată sau machiavelism tind să își exagereze intenționat impactul negativ în chestionarele de autoevaluare din dorința de a proiecta o imagine dominantă.

În plus, modelele digitale folosite în prezent au încă dificultăți în a identifica toate formele de agresivitate online. Persoanele cu un nivel ridicat de machiavelism utilizează forme subtile de manipulare, cum ar fi sarcasmul, ironia sau persuasiunea indirectă, strategii care ocolesc detecția simplă bazată pe cuvinte-cheie agresive.

Ostilitate reciprocă și dinamica de grup

Singurul predictor statistic valid pentru nivelul de toxicitate din comentarii s-a dovedit a fi expunerea anterioară la agresiune. Oamenii care au spus că au fost atacați personal sau hărțuiți au lăsat, la rândul lor, mai multe comentarii răutăcioase.

Rezultatele demonstrează că agresivitatea din spațiul digital este generată de un fenomen de reciprocitate sistemică, în care contextul interactiv și expunerea la ostilitate cântăresc mai mult în declanșarea comportamentului disfuncțional decât profilul psihologic izolat al individului.

Editor: Raluca Toma