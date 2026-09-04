Mini-budinci cu caramel și curmale. Sunt gata într-o oră

Acest desert umple casa de miros de zahăr caramelizat și-ți promite că va ajunge la sufletul tuturor. Mini‑budinca de caramel și curmale se face într‑o oră, dar are gustul acela care convinge pe oricine că ai stat mult în bucătărie.

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Ingrediente pentru 12 porții

240 ml apă clocotită

225 g curmale, fără sâmburi

150 g zahăr brun

75 g unt

45 ml melasă

5 ml esență de vanilie

2 ouă

220 g făină

6 g praf de copt

5 g bicarbonat de sodiu

½ linguriță sare

120 g nuci tocate

ulei, pentru uns formele

Pentru caramel:

225 g unt sărat

200 g zahăr brun

240 ml smântână grasă

1 linguriță esență de vanilie

½ linguriță sare

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Mod de preparare

Preîncălzești cuptorul. Ungi cu ulei 12 forme de brioșe. Lași 10-15 minute curmalele și apa clocotită, apoi le treci printr-un blender.

Seaparat, freci untul cu zahărul brun, apoi adaugi ouăle, melasa și vanilia și amesteci până la omogenizare. Adaugi făina, praful de copt, bicarbonatul de sodiu și sarea. Încorporezi curmalele. Umpli trei sferturi din fiecare formă cu această compoziție.

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Așezi formele într-o tavă și le introduci în cuptor, circa 25 de minute. Între timp, prepari caramelul. Combini untul, zahărul brun și smântâna. Aduci amestecul la punctul de fierbere, pe foc mediu, amestecând din timp în timp. Dai deoparte și pui esența de vanilie și sarea. Lași la răcit, apoi le scoți din forme și le servești cu caramel.

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