 Prăjitură cu mousse de pepene, pentru momentele când îți dorești un desert fin
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Dezvoltare personalăÎngrijire personalăCasă și grădinăModă
scroll right

Prăjitură cu mousse de pepene, pentru momentele când îți dorești un desert fin

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Când ai poftă de un desert care să fie și ușor, și spectaculos, această prăjitură cu mousse de pepene devine exact acel moment de răsfăț pe care îl meriți. Catifelată, aerată, aceasta este plină de prospețimea pepenelui.

image

O prăjitură care te face să visezi la rochii fluide, seri calde, aceea cu mousse de pepene se topește delicat la fiecare îmbucătură, aducând o notă fructată și feminină. Prăjitura în ansamblu are acea eleganță care transformă orice masă într‑un mic eveniment. Este un desert surprinzător de rafinat care te face să iubești pepenele galben, un fruct care nu aduce doar prospețime și culoare în deserturi, ci și o listă surprinzător de generoasă de efecte benefice.

Pepenele galben este bogat în vitamina C, aliatul pielii luminoase, și conține beta‑caroten, care oferă protecție împotriva radicalilor liberi. Fiind un fruct cu conținut ridicat de apă, ajută la hidratare din interior, oferind acea senzație de lejeritate pe care o cauți în zilele aglomerate. În plus, este delicat cu digestia, datorită fibrelor fine, și are un aport caloric scăzut, ceea ce îl transformă într‑un ingredient ideal pentru deserturi care răsfață fără vinovăție.

Ingrediente pentru șase porții

450 g pepene galben, tăiat cubuleţe

2 linguri zeamă de lămâie

60 ml apă rece

1 lingură gelatină

70 g zahăr

250 ml smântână pentru frişcă

Pentru topping:

2-3 felii pepene galben

1 lingură zeamă de lămâie

2 linguri zahăr

Vezi și: Cum se depozitează corect pepenele galben

Mod de preparare

Pui pepenele într-un blender, adaugi două linguri de zeamă de lămâie şi amesteci până obţii un piure fin

Separat, torni apa rece şi adaugi o lingură de gelatină. Laşi cinci minute să se înmoaie, apoi încorporezi zahărul şi pui pe foc mediu, amestecând până vezi că se dizolvă zahărul. Dai deoparte.

Adaugi compoziţia de gelatină peste piureul de fructe şi amesteci până la omogenizare. Acoperi şi dai amestecul la frigider, până când compoziţia începe să se îngroaşe, cel puţin două ore.

Te-ar mai putea interesa: Cum să faci rapid gem de pepene galben

Când piureul începe să se închege, baţi smântâna până obţii o spumă tare. Încorporezi frişca în compoziţia de pepene şi amesteci până se omogenizează. Împarţi desertul în şase forme şi îl păstrezi la frigider până se întăreşte.

Pentru topping, combini pepenele cu zahărul şi zeama de lămâie. Le fierbi la foc mediu şi amesteci până se dizolvă zahărul. Laşi să dea în clocot, apoi fierbi la foc mic două minute. Iei de pe foc şi laşi să se răcească complet înainte să torni sosul în fiecare formă cu mousse. După alte două ore în care prăjiturile vor sta la rece, la servire, le scoţi din forme şi le ornezi după imaginaţie.

FOTO: Shutterstock

Ghid de cumpărături

banner Cristina Ionașcu png
#Exclusiv Click!
Vedeta PRO Tv care și-a pierdut părinții răpuși de cancer, unul după altul: „Au murit amândoi sub ochii mei” PrimeTime
Coada de ambulante la spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Tragedie la Spitalul Universitar din București! Un medic s-ar fi aruncat de la etaj. A fost găsit fără viață Național
image
#Analize Adevărul
A fost salvat de două ori de la înec, dar s-a întors în mare cu steagul roșu arborat. Explicația psihologului adevarul.ro
image
#Analize Adevărul
„Mama mea este postac AUR”. Povestea unui tânăr care și-a descoperit mama într-un grup de partid adevarul.ro

Parteneri

image
Fotbalistul căruia suporterii îi spun să se retragă este apărat de soție. Ce reacție a avut tânăra după ce a citit criticile www.fanatik.ro
image
Un medic oncolog lucrează în construcții ca necalificat. Motivul paradoxal pentru care acesta nu poate profesa observatornews.ro
image
Ce pensie are un român cu 35-40 de ani vechime și salariul minim www.antena3.ro
image
Guvernul se întruneşte în şedinţă de urgenţă ca să aprobe finanţarea pentru sectorul feroviar. Sindicaliştii ameninţă cu oprirea trenurilor www.gandul.ro
image
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia? www.wowbiz.ro
image
Mathilde Favier, directoarea de relații publice a Dior, s-a stins din viață la 57 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ilie Dumitrescu nu s-a uitat la bani: a scos cardul și a plătit pe loc pentru toată echipa. Cum și-a explicat gestul as.ro
image
Primești bani prin Revolut? Ce informații pot ajunge la ANAF și când trebuie declarate veniturile playtech.ro
image
Adrian Mutu rupe tăcerea: de ce a eșuat, de fapt, ca antrenor la CFR Cluj. Ei sunt cei care au trântit meciuri www.fanatik.ro
image
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în septembrie, potrivit meteorologilor Accuweather www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Gata cu viața monahală! Tatăl Deliei și-a dat jos barba, s-a tuns modern și se bucură din plin de viață! Cum arată acum Ion Matache. Asta da schimbare! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Charles Spencer va „spune în sfârșit adevărul” despre sora sa, Prințesa Diana. Se împlinesc 29 de ani de la decesul ei TRAGIC okmagazine.ro
image
Participa la ”orgii sexuale de proporții aproape biblice!” Prințesa și-a înșelat soțul dezmățat cu un actor celebru, la fel de afemeiat okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Ucis de o teribilă armă medievală? Misterul scheletului cu 167 de fracturi, descoperit într-un castel scoțian historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Cine zace în cele cinci gropi comune ale Bătăliei de la Mohács din 1526? historia.ro
Penelope Cruz foto Profimedia jpg
La 52 de ani, Penelope Cruz a pozat doar în prosop! Schimbarea de look cu care și-a surprins fanii Modă
waist up moving house couple jpg
Nu mai ai loc în casă? Cum scapi de obiectele inutile și faci ordine rapid Pentru Femei
medium shot man praying floor jpg
Ce se întâmplă cu bărbații după o despărțire. Cercetătorii au descoperit o perioadă de risc Dezvoltare personală
imagine principala jpg
Inovații în industria de live casino Pentru Femei
Paris Jackson foto Profimedia jpg
„Îți pun călușul în gură și te electrocutează!” Fiica lui Michael Jackson a făcut terapie cu șocuri! Pentru Femei
Vinete marocane Sursa foto shutterstock 200993063 jpg
Arome marocane în farfurie: vinete cu mirodenii Pentru Femei
couple with cup coffee outside cafe jpg
Iubitorii de cafea trebuie să știe asta! Oamenii de știință au găsit o legătură între consumul de cafea, grăsimea corporală și nivelul de testosteron Îngrijire personală
clickpentrufemei ro pexels thepaintedsquare 583843 jpg
Cip de 2nm, titan și trei camere identice - ce face cu adevărat diferența la noul flagship Apple Pentru Femei
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net