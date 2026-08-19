Prăjitură cu mousse de pepene, pentru momentele când îți dorești un desert fin

Când ai poftă de un desert care să fie și ușor, și spectaculos, această prăjitură cu mousse de pepene devine exact acel moment de răsfăț pe care îl meriți. Catifelată, aerată, aceasta este plină de prospețimea pepenelui.

O prăjitură care te face să visezi la rochii fluide, seri calde, aceea cu mousse de pepene se topește delicat la fiecare îmbucătură, aducând o notă fructată și feminină. Prăjitura în ansamblu are acea eleganță care transformă orice masă într‑un mic eveniment. Este un desert surprinzător de rafinat care te face să iubești pepenele galben, un fruct care nu aduce doar prospețime și culoare în deserturi, ci și o listă surprinzător de generoasă de efecte benefice.

Pepenele galben este bogat în vitamina C, aliatul pielii luminoase, și conține beta‑caroten, care oferă protecție împotriva radicalilor liberi. Fiind un fruct cu conținut ridicat de apă, ajută la hidratare din interior, oferind acea senzație de lejeritate pe care o cauți în zilele aglomerate. În plus, este delicat cu digestia, datorită fibrelor fine, și are un aport caloric scăzut, ceea ce îl transformă într‑un ingredient ideal pentru deserturi care răsfață fără vinovăție.

Ingrediente pentru șase porții

450 g pepene galben, tăiat cubuleţe

2 linguri zeamă de lămâie

60 ml apă rece

1 lingură gelatină

70 g zahăr

250 ml smântână pentru frişcă

Pentru topping:

2-3 felii pepene galben

1 lingură zeamă de lămâie

2 linguri zahăr

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Mod de preparare

Pui pepenele într-un blender, adaugi două linguri de zeamă de lămâie şi amesteci până obţii un piure fin

Separat, torni apa rece şi adaugi o lingură de gelatină. Laşi cinci minute să se înmoaie, apoi încorporezi zahărul şi pui pe foc mediu, amestecând până vezi că se dizolvă zahărul. Dai deoparte.

Adaugi compoziţia de gelatină peste piureul de fructe şi amesteci până la omogenizare. Acoperi şi dai amestecul la frigider, până când compoziţia începe să se îngroaşe, cel puţin două ore.

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Când piureul începe să se închege, baţi smântâna până obţii o spumă tare. Încorporezi frişca în compoziţia de pepene şi amesteci până se omogenizează. Împarţi desertul în şase forme şi îl păstrezi la frigider până se întăreşte.

Pentru topping, combini pepenele cu zahărul şi zeama de lămâie. Le fierbi la foc mediu şi amesteci până se dizolvă zahărul. Laşi să dea în clocot, apoi fierbi la foc mic două minute. Iei de pe foc şi laşi să se răcească complet înainte să torni sosul în fiecare formă cu mousse. După alte două ore în care prăjiturile vor sta la rece, la servire, le scoţi din forme şi le ornezi după imaginaţie.

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