 Cum faci o tartă cu gutui aromată și gustoasă
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Ponturi în bucătărieMâncăruri rapideRețete cu legumeGătește sănătosRețete cu carneRețete de regimFelul principalMese festiveDeserturiRețete
scroll right

Cum faci o tartă cu gutui aromată și gustoasă

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Gutuile parfumate dau acestei tarte un gust dulce-acrișor și o aromă inconfundabilă. Un desert îmbietor, numai bun de savurat alături de un ceai cald sau de o cafea.

Tartă cu gutui
Tartă cu gutui Foto: Shutterstock

Ingrediente

Pentru aluat

300 g făină

2 ouă

150 g unt de la frigider

5 linguri apă foarte rece

1 praf de sare

Pentru umplutură

3 gutui

50 g unt

5 linguri zahăr

50 ml apă

1 lingură zeamă de lămâie

1 linguriță extract de vanilie

1 gălbenuș bătut cu lapte, pentru uns

Mod de preparare

Pentru aluat, amesteci cu mâna făina cu untul, până obții un amestec nisipos. Adaugi ouăle, sarea și apa, apoi frămânți aluatul, îl strângi într-o bilă, îl înfășori în folie alimentară și îl dai la frigider 30 de minute.

Pentru umplutură, speli gutuile, le cureți de coajă, le îndepărtezi căsuța cu semințe și le tai cubulețe. Le pui într-un bol și le amesteci cu zeama de lămâie. Așezi o tigaie pe foc și torni în ea apa și zahărul. Amesteci până se topește și se caramelizează zahărul, apoi adaugi untul și amesteci. Adaugi cubulețele de gutui și vanilia și le ții pe foc 15-20 de minute, apoi iei tigaia de pe foc și lași umplutura la răcit.

Preîncălzești cuptorul. Scoți aluatul, îl întinzi pe masa presărată cu făină și păstrezi o parte din el pentru grilaj, apoi îl așezi într-o formă de tartă tapetată. Adaugi fructele și nivelezi.

Întinzi restul de aluat, îl tai în fâșii subțiri și formezi grilajul. Îl ungi cu gălbenușul și dai tarta la cuptor 30-35 de minute, până devine aurie.

Ghid de cumpărături

mugur mihaescu jpg
Mugur Mihăescu, în centrul unui scandal online. „Garcea” a fost criticat dur pentru afacerea sa din HoReCa Fapt divers
Zodia care insala cel mai mult, sursă foto: Pixabay
Cele 3 zodii pentru care lucrurile se vor schimba în bine până la finalul lunii noiembrie. Transformări majore pentru acești nativi Horoscop
image
Face zilnic 130 de kilometri pentru 80 de copii. Povestea unei directoare care a transformat o școală în ruină într-un loc în care elevii vin și din comunele vecine adevarul.ro
image
Preotul din Olt acuzat că racola minore pe internet, reținut. Mesajele trimise fetelor: „Am bani, am casă, am centrală, te iubesc” adevarul.ro

Parteneri

image
O nouă ofertă pentru Dan Petrescu! Decizia antrenorului. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Primarul unei comune din România a stârnit furia nemţilor după ce a numit ajutoarele lor sociale "o comoară" observatornews.ro
image
Un inginer a cumpărat-o cu 100 de lire și a ținut televizorul pe ea 16 ani. După moartea lui, „comoda” s-a vândut cu 7,31 milioane de € www.antena3.ro
image
Piperea anunță că arbitrează o pace între George Simion și Anca Alexandrescu: E o dispută de orgolii/Suntem în situația „Cine trage primul” sau „Cine mai rămâne în picioare”/Nu ne face bine nici nouă, nici ei www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Cum arată acum „fata de mingi” care l-a năucit pe Nadal. Ce face pentru bani, la 38 de ani as.ro
image
Cât mai ține frigul în România. ANM anunță când revin temperaturile normale și unde va fi mai cald playtech.ro
image
Danny Armstrong, legătură specială cu fiica sa, care a fost prima dată pe stadion: „Acesta e visul meu în fotbal” www.fanatik.ro
image
'Sfârșitul Lumii va fi pe 13 noiembrie 2026'. În 1960, un matematician renumit a calculat data exactă a Apocalipsei www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Are 60 de ani acum și a rămas doar o umbră din bărbatul care cucerea femeile din orice încăpere în care intra. A fost căsătorit cu o actriță superbă, însă relația lor nu a mers. Acum, oricine îl vede pe stradă nu îl mai recunoaște... www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Kate a păcălit privirile cu o ținută care pare formată din două piese! Trucul fashion al Prințesei de Wales, perfect pentru eleganța regală okmagazine.ro
image
Nu degeaba e ... Scorpion! Regele Charles, scos din minți de o umbrelă. Ieșirile sale nervoase sunt bine cunoscute, o certa și pe Prințesa Diana okmagazine.ro
image
Credințele supranaturale ale oamenilor din Evul Mediu: de la elfi și zâne la răpiri și morți-vii historia.ro
image
#Istoria unui tablou
Știați că la Muzeul de Artă din Iași se află un peisaj care surprinde vechea capitală a Moldovei în anul 1842? historia.ro
gutui umplute jpg
Gutui cu umplutură de carne, o combinație dulce-sărată de încercat Rețete cu carne
varza rosie cu mere jpg
Varză roșie cu mere, culoare și gust la masa de prânz Rețete cu legume
dulceata de gutui istock jpg
Diferența dintre pelteaua și dulceața de gutui. Cum se prepară fiecare în parte Rețete
mini cheesecake cu matcha și afine jpg
Mini cheesecake cu matcha și afine, un răsfăț în porții mici Deserturi
Diana Bart maioneza
Cum pregătește Diana Bart „maioneza falsă” pentru salata de boeuf. Ce ingredient folosește Rețete
crostini cu prosciuto crudo jpg
Crostini cu prosciutto crudo, un aperitiv cu farmec italian Antreuri
salata de varza rosie cu porumb jpg
Salată de varză roșie cu porumb fiert, culoare și savoare Mâncăruri rapide
sandvis cu unt de arahide si gem de capsuni jpg
Sandvișul cu unt de arahide și gem de căpșuni îți îndulcește dimineața Deserturi
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE actualitate.net