Cum faci o tartă cu gutui aromată și gustoasă

Gutuile parfumate dau acestei tarte un gust dulce-acrișor și o aromă inconfundabilă. Un desert îmbietor, numai bun de savurat alături de un ceai cald sau de o cafea.

Tartă cu gutui Foto: Shutterstock

Ingrediente

Pentru aluat

300 g făină

2 ouă

150 g unt de la frigider

5 linguri apă foarte rece

1 praf de sare

Pentru umplutură

3 gutui

50 g unt

5 linguri zahăr

50 ml apă

1 lingură zeamă de lămâie

1 linguriță extract de vanilie

1 gălbenuș bătut cu lapte, pentru uns

Mod de preparare

Pentru aluat, amesteci cu mâna făina cu untul, până obții un amestec nisipos. Adaugi ouăle, sarea și apa, apoi frămânți aluatul, îl strângi într-o bilă, îl înfășori în folie alimentară și îl dai la frigider 30 de minute.

Pentru umplutură, speli gutuile, le cureți de coajă, le îndepărtezi căsuța cu semințe și le tai cubulețe. Le pui într-un bol și le amesteci cu zeama de lămâie. Așezi o tigaie pe foc și torni în ea apa și zahărul. Amesteci până se topește și se caramelizează zahărul, apoi adaugi untul și amesteci. Adaugi cubulețele de gutui și vanilia și le ții pe foc 15-20 de minute, apoi iei tigaia de pe foc și lași umplutura la răcit.

Preîncălzești cuptorul. Scoți aluatul, îl întinzi pe masa presărată cu făină și păstrezi o parte din el pentru grilaj, apoi îl așezi într-o formă de tartă tapetată. Adaugi fructele și nivelezi.

Întinzi restul de aluat, îl tai în fâșii subțiri și formezi grilajul. Îl ungi cu gălbenușul și dai tarta la cuptor 30-35 de minute, până devine aurie.