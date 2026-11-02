Mini cheesecake cu matcha și afine, un răsfăț în porții mici

Aroma vegetală a ceaiului matcha se îmbină cu prospețimea dulce-acrișoară a afinelor într-un desert cremos. Servite în porții individuale, aceste mini cheesecake aduc o notă de eleganță oricărei mese.

Mini cheesecake cu matcha și afine Foto: Shutterstock

Ingrediente

Pentru bază

150 g migdale

100 g curmale fără sâmburi

2 linguri fulgi de cocos

1 lingură ulei de cocos

Pentru cremă

250 g caju, hidratat 4 ore

200 ml cremă de cocos

2 linguri ulei de cocos topit

2 linguri suc de lămâie

2 linguri pudră de matcha

1 linguriță extract de vanilie

2-3 linguri sirop de agave sau 2 linguri piure fin de banană

Pentru decor

100 g afine frunze de mentă

puțină pudră de matcha

Mod de preparare

Pui curmalele la înmuiat 10 minute în apă caldă, apoi le scurgi bine.

Mărunțești migdalele în robotul de bucătărie, adaugi curmalele, fulgii de cocos și uleiul de cocos și mixezi până obții o compoziție lipicioasă. Împarți amestecul în 6 forme mici sau inele de patiserie și îl presezi bine la bază, ca să formezi blatul.

Scurgi cajuul hidratat și îl pui în blender împreună cu crema de cocos, uleiul de cocos topit, sucul de lămâie, pudra de matcha, vanilia și siropul de agave sau piureul de banană. Mixezi până obții o cremă foarte fină.

Torni crema peste bazele pregătite și o nivelezi ușor.

Dai mini cheesecake-urile la frigider pentru cel puțin 4 ore sau la congelator 1 oră și jumătate, până se întăresc bine.

Le scoți din forme, le decorezi cu afine și frunze de mentă și presari deasupra puțină pudră de matcha. Le servești reci.