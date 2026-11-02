 Mini cheesecake cu matcha și afine, un răsfăț în porții mici
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Ponturi în bucătărieMâncăruri rapideRețete cu legumeGătește sănătosRețete cu carneRețete de regimFelul principalMese festiveDeserturiRețete
scroll right

Mini cheesecake cu matcha și afine, un răsfăț în porții mici

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Aroma vegetală a ceaiului matcha se îmbină cu prospețimea dulce-acrișoară a afinelor într-un desert cremos. Servite în porții individuale, aceste mini cheesecake aduc o notă de eleganță oricărei mese.

Mini cheesecake cu matcha și afine
Mini cheesecake cu matcha și afine Foto: Shutterstock

Ingrediente

Pentru bază

150 g migdale

100 g curmale fără sâmburi

2 linguri fulgi de cocos

1 lingură ulei de cocos

Pentru cremă

250 g caju, hidratat 4 ore

200 ml cremă de cocos

2 linguri ulei de cocos topit

2 linguri suc de lămâie

2 linguri pudră de matcha

1 linguriță extract de vanilie

2-3 linguri sirop de agave sau 2 linguri piure fin de banană

Pentru decor

100 g afine frunze de mentă

puțină pudră de matcha

Mod de preparare

Pui curmalele la înmuiat 10 minute în apă caldă, apoi le scurgi bine.

Mărunțești migdalele în robotul de bucătărie, adaugi curmalele, fulgii de cocos și uleiul de cocos și mixezi până obții o compoziție lipicioasă. Împarți amestecul în 6 forme mici sau inele de patiserie și îl presezi bine la bază, ca să formezi blatul.

Scurgi cajuul hidratat și îl pui în blender împreună cu crema de cocos, uleiul de cocos topit, sucul de lămâie, pudra de matcha, vanilia și siropul de agave sau piureul de banană. Mixezi până obții o cremă foarte fină.

Torni crema peste bazele pregătite și o nivelezi ușor.

Dai mini cheesecake-urile la frigider pentru cel puțin 4 ore sau la congelator 1 oră și jumătate, până se întăresc bine.

Le scoți din forme, le decorezi cu afine și frunze de mentă și presari deasupra puțină pudră de matcha. Le servești reci.

Ghid de cumpărături

banner Ilona brezoianu jpg
#Exclusiv Click!
Ilona Brezoianu rupe tăcerea despre „Te cunosc de undeva”. Ce s-a întâmplat după ce Pepe a dat bir cu fugiții? PrimeTime
image png
Toma Cuzin, posibilă condamnare cu executare. Specialist: „Riscul este real” Vedete românești
image
„Nimănui nu-i pasă de o diplomă”. Cât câștigă românii fără facultate și de ce mulți regretă că nu au studii superioare adevarul.ro
image
Șantierul autostrăzii cu tuneluri din vestul României se apropie de final. Munții de pământ excavați au schimbat peisajul adevarul.ro

Parteneri

image
Filip Stojilkovic, desființat în direct: „Ratează în draci! Un atacant de mare duzină, de Divizia B” www.fanatik.ro
image
EXCLUSIV. Proprietara magazinului îl contrazice pe Ciolacu despre "blana de 500 de euro" observatornews.ro
image
După scandalul blănurilor, Marcel Ciolacu spune că nu se gândește să facă nuntă: „Rămânem în probe, după modelul prezidențial” www.antena3.ro
image
Scandal în plenul Camerei Deputaților între Dan Tanasă de la AUR și Cosma Botond de la UDMR: ”În România, cine susține orice altceva decât limba română este un trădător ordinar de țară” / „Foaie verde ananas, papagal ai fost, papagal ai rămas” www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Celebrul miliardar mizează pe Ion Ţiriac că va îndeplini visul uriaş al românilor: „E omul potrivit să facă asta” as.ro
image
Cum scazi consumul centralei pe timpul nopții. La câte grade să setezi termostatul înainte de culcare playtech.ro
image
Gigi Becali, mesaj direct pentru Andrei Nicolescu: „Să nu-i treacă prin cap asta!” www.fanatik.ro
image
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru 2027. Ce se va întâmpla în apropierea Mării Negre www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Are 60 de ani acum și a rămas doar o umbră din bărbatul care cucerea femeile din orice încăpere în care intra. A fost căsătorit cu o actriță superbă, însă relația lor nu a mers. Acum, oricine îl vede pe stradă nu îl mai recunoaște... www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Abilitățile de amantă iscusită au salvat-o de sărăcie! Regina neîncoronată a curtezanelor pariziene a ajuns contesă și muză okmagazine.ro
image
Fanii familiei regale, uluiți de noua fotografie cu Prințul Louis! Toți au observat un lucru neașteptat okmagazine.ro
image
Credințele supranaturale ale oamenilor din Evul Mediu: de la elfi și zâne la răpiri și morți-vii historia.ro
image
#Istoria unui tablou
Știați că la Muzeul de Artă din Iași se află un peisaj care surprinde vechea capitală a Moldovei în anul 1842? historia.ro
Diana Bart maioneza
Cum pregătește Diana Bart „maioneza falsă” pentru salata de boeuf. Ce ingredient folosește Rețete
crostini cu prosciuto crudo jpg
Crostini cu prosciutto crudo, un aperitiv cu farmec italian Antreuri
salata de varza rosie cu porumb jpg
Salată de varză roșie cu porumb fiert, culoare și savoare Mâncăruri rapide
sandvis cu unt de arahide si gem de capsuni jpg
Sandvișul cu unt de arahide și gem de căpșuni îți îndulcește dimineața Deserturi
lapte de bou shutterstock jpg
Lapte de bou, rețeta tradițională pe care puțini și-o mai amintesc. În ciuda numelui, nu conține ingrediente de origine animală Rețete
supa de varza cu carne tocata jpg
Supă de varză cu carne tocată, un prânz cald și sățios Rețete cu carne
paste cu dovleac si salvie jpg
Cum faci paste cu dovleac, salvie și nuci Rețete cu legume
salata de varza rosie cu napa jpg
Salată de varză roșie napa cu grapefruit, prospețime în farfurie Rețete cu legume
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a făcut parada modei la Timișoara, într-o rochie cu decolteu și cu o geantă Chanel de 4.000 de euro. Cine este Mihaela Grindeanu actualitate.net