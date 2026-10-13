 Cum prepari tocăniță de năut. O idee delicioasă pentru o masă fără carne
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Cum prepari tocăniță de năut. O idee delicioasă pentru o masă fără carne

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Tocănița de năut este sățioasă, aromată și ușor de pregătit, fiind o alegere potrivită pentru un prânz sau o cină consistentă. Legumele și condimentele completează gustul năutului și transformă ingrediente simple într-un preparat savuros.

Tocănița de năut
Tocănița de năut Foto: Shutterstock

Ingrediente

500 g dovleac plăcintar

400 g năut fiert

150 g baby spanac

1 ceapă

2 linguri ulei de măsline

2 căței de usturoi

½ linguriță turmeric

500 ml supă de legume

sare

piper

2 roșii bine coapte

1 linguriță boia dulce

½ linguriță chimion măcinat

1 lingură semințe de susan negru

Mod de preparare

Cureți ceapa și usturoiul și le toci mărunt. Cureți și tai dovleacul cuburi și roșiile bucăți.

Încingi uleiul într-o cratiță și călești ceapa 3-4 minute, până se înmoaie. Adaugi usturoiul, boiaua, chimionul și turmericul și amesteci 30 de secunde.

Pui dovleacul și roșiile în cratiță, torni supa de legume și potrivești de sare și piper. Acoperi vasul și fierbi 15-20 de minute, până când dovleacul este aproape pătruns.

Clătești năutul și îl lași să se scurgă, apoi îl adaugi în cratiță. Continui fierberea încă 8-10 minute, până când sosul scade ușor, iar dovleacul este fraged.

Speli spanacul, îl scurgi bine și îl încorporezi în tocăniță. Gătești 2-3 minute, până când frunzele se înmoaie.

Potrivești din nou de sare și piper, presari semințele de susan și servești tocănița caldă, simplă sau alături de pâine integrală.

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