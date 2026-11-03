Ce apare nou pe Netflix în noiembrie 2026. Serialele și filmele pe care nu trebuie să le ratezi

Netflix a pregătit un val de lansări pentru luna noiembrie, de la sezoane noi ale unor seriale populare și producții inspirate din cazuri reale până la thrillere, documentare și filme de Crăciun. În plus, platforma a adăugat deja în catalog mai multe titluri apreciate de public, precum „Bridesmaids”, „Whiplash”, „Stand by Me”, „The Mummy” sau „Fury”.

Ce apare nou pe Netflix în noiembrie 2026 Foto: arhivă

„Black Doves” revine cu sezonul doi

Unul dintre cele mai apreciate seriale de spionaj ale platformei se întoarce cu un nou sezon. Keira Knightley își reia rolul lui Helen, care trebuie acum să gestioneze viața de soție a prim-ministrului britanic, fără a renunța la activitățile sale secrete.

Noile episoade promit mai multă acțiune, replici memorabile și personaje noi. Din distribuție fac parte și Ambika Mod, cunoscută din „One Day”, precum și Neve Campbell, celebră pentru seria „Scream”, potrivit Yahoo Entertainment.

„The Hunting Wives”, unul dintre cele mai așteptate seriale ale lunii

Serialul revine cu sezonul al doilea chiar de Ziua Recunoștinței în Statele Unite, fiind recomandat de publicațiile de specialitate drept una dintre cele mai bune opțiuni pentru un maraton TV de sărbători.

Brittany Snow și Malin Akerman revin în rolurile principale, iar noul sezon îl aduce în distribuție și pe John Stamos. Povestea continuă relația complicată dintre Sophie și Margo, aflate din nou în centrul intrigii.

„The Body”, thrillerul supranatural care combină drama adolescentină cu horrorul

Noua producție Netflix urmărește un grup de adolescente implicate într-un ritual de inițiere care scapă de sub control. Evenimentul declanșează o reacție în lanț ce afectează întreaga comunitate.

Creatorii descriu serialul drept o combinație între horror catolic, suspans și dramă psihologică adolescentină. Din distribuție fac parte Kristina Bogic, Sara Boustany, Geena Meszaros și Gabby Windey.

„The Altruists”, serial inspirat de scandalul FTX

Printre cele mai așteptate lansări se numără și miniseria „The Altruists”, inspirată de ascensiunea și prăbușirea platformei de criptomonede FTX.

Anthony Boyle și Julia Garner îi interpretează pe Sam Bankman-Fried și Caroline Ellison, două dintre figurile centrale ale unuia dintre cele mai controversate scandaluri financiare din ultimii ani. Serialul urmărește ascensiunea rapidă a celor doi și consecințele care au urmat după colapsul companiei.

Jessica Chastain revine în filmul „Heartland”

Netflix lansează și filmul „Heartland”, care nu are legătură cu serialul omonim deja disponibil pe platformă.

Jessica Chastain interpretează rolul lui Misty Jones, o fostă vedetă a muzicii country care iese din izolare după două decenii pentru a-și căuta nepoata dispărută. Filmul promite o combinație de dramă, mister și muzică, având și o coloană sonoră originală.

Un documentar despre cazul Karen Read

Pentru iubitorii documentarelor true crime, Netflix pregătește o serie documentară în trei episoade despre cazul Karen Read, unul dintre cele mai mediatizate procese din Statele Unite în ultimii ani.

Producția include interviuri cu Karen Read, avocații săi și apropiați ai lui John O'Keefe, polițistul a cărui moarte a stat la baza procesului.

„A Dog’s Perfect Christmas”, alegerea ideală pentru iubitorii de filme de sărbători

Cei care intră deja în spiritul Crăciunului pot urmări „A Dog’s Perfect Christmas”, o producție de familie spusă din perspectiva unui basset hound pe nume Winstead.

Câinele încearcă să își aducă familia împreună înainte de sărbători, într-o poveste emoționantă și plină de momente amuzante. Din distribuție fac parte Milo Ventimiglia, Dennis Quaid și Mary Steenburgen.