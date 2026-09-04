 Este însărcinată Adelina Pestrițu? „Zeni vrea un frățior”
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Este însărcinată Adelina Pestrițu? „Zeni vrea un frățior”

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Adelina Pestrițu s-a întors bronzată toată din vacanța petrecută împreună cu familia în Maldive, dar și cu o burtică cât se poate de suspectă la pachet. Prezentatoarea Pro TV a apărut radiind la petrecerea Viva, de marți seară, și a lamurit cu acest prilej zvonurile privind o nouă sarcină și a făcut dezvăluiri, într-un interviu acordat pentru Click!, despre noul sezon de la „Burlacii: Foc în Paradis”, care va începe pe 14 septembrie. Urmărește interviul video de mai jos! 

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