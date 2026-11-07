 Moment copleșitor pentru Irina Rimes la Vocea României. Piesa lui Michael Jackson a făcut-o să plângă
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Moment copleșitor pentru Irina Rimes la Vocea României. Piesa lui Michael Jackson a făcut-o să plângă

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Irina Rimes a trăit clipe încărcate de emoție în prima ediție a duelurilor de la Vocea României. Artista a fost protagonista unei surprize neașteptate, puse la cale chiar de câțiva dintre cei mai apropiați concurenți din echipa sa. Momentul pregătit de aceștia a transformat platoul emisiunii într-un loc al emoțiilor puternice, iar antrenoarea nu și-a mai putut stăpâni lacrimile.

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Foto: arhivă

Surpriza muzicală a avut în centru o melodie celebră din repertoriul lui Michael Jackson. Finaliștii care au făcut parte din echipa Irinei Rimes au ales să interpreteze „Man In The Mirror”, una dintre piesele cunoscute ale Regelui muzicii pop. Alegerea lor a avut o semnificație aparte, iar momentul a fost dedicat antrenoarei, care a fost profund impresionată de gestul foștilor săi concurenți.

Surpriză emoționantă pentru Irina Rimes, pe scena de la Vocea României

Interpretarea nu a lăsat indiferent pe nimeni dintre cei prezenți în platou. Tudor Chirilă, Smiley, Horia Brenciu și Theo Rose au urmărit momentul muzical, fiind și ei cuprinși de emoția transmisă de concurenți.

Pentru Irina Rimes, însă, surpriza a fost cu atât mai puternică. Artista a izbucnit în lacrimi, copleșită de gestul celor care au dorit să-i ofere o amintire specială. În spatele inițiativei s-a aflat și Vlad Musta, care a explicat de ce au decis să pregătească acest moment.

„Am aflat că este ultimul sezon al Irinei și am vrut să sărbătorim cu un moment”, a mărturisit acesta.

Astfel, interpretarea piesei „Man In The Mirror” a devenit mai mult decât un simplu număr muzical. A fost o ocazie prin care finaliștii au vrut să-i arate antrenoarei aprecierea și recunoștința lor, într-un moment special al competiției.

Ce le-a transmis Irina Rimes concurenților care i-au pregătit surpriza

Vizibil emoționată, Irina Rimes a încercat să le răspundă celor care au pus la cale surpriza, însă cuvintele au venit cu dificultate. Artista a recunoscut că trăiește un moment atât de intens încât îi este greu să vorbească fără să fie copleșită de emoții.

Antrenoarea a povestit și despre legătura pe care a construit-o cu membrii echipei sale. Aceasta a dezvăluit că i-a invitat pe toți acasă la ea, unde a stat de vorbă cu ei și le-a oferit informații despre experiența participării la Vocea României.

„E greu să vorbești cu un nod în gât. I-am adunat pe toți acasă la mine, să le spun tot ce îi interesează, cum se petrec lucrurile la Vocea României”, a spus Irina Rimes.

Mesajul artistei a continuat cu o mărturisire despre importanța oamenilor pe care i-a întâlnit în cadrul competiției. Irina le-a transmis concurenților că, dincolo de experiența muzicală și de parcursul lor pe scena emisiunii, îi consideră înainte de toate oameni de care este foarte mândră.

„Mai presus de toate sunteți oameni și sunt extrem de mândră că mi s-a dat șansa să fiu în acest scaun ca să vă cunosc, să rămân cu ei prietenă și să mă bucur de omenia lor și de talentul lor”,  a mai declarat antrenoarea.

La finalul mesajului, Irina Rimes le-a transmis concurenților cât de mult îi apreciază, încheindu-și declarația cu o mărturisire sinceră: „Vă iubesc din tot sufletul!”.

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