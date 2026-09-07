 Ruxandra Ion pregătește un nou serial. Primele detalii despre „Inimă sub acoperire”: „Este cel mai dificil proiect”
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FotoRuxandra Ion pregătește un nou serial. Primele detalii despre „Inimă sub acoperire”: „Este cel mai dificil proiect”

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Televiziunea Antena 1 și casa de producție Dream Film Production continuă colaborarea și aduc pe micile ecrane o nouă producție originală, „Inimă sub acoperire”.  Noul proiect semnat de Ruxandra Ion promite o combinație intensă de dramă, acțiune și romantism, construită în jurul unei povești de dragoste pline de încercări.

Ruxandra Ion lansează un nou proiect
Ruxandra Ion lansează un nou proiect Foto: arhivă

Ce a declarat Ruxandra Ion despre noul serial

Ruxandra Ion și Dream Film Production pregătesc pentru Antena 1 o nouă producție originală – „Inimă sub acoperire”, un serial care îmbină drama cu acțiunea intensă și o poveste de iubire impresionantă, potrivit Antena 1. „Inimă sub acoperire” se anunță a fi una dintre cele mai puternice povești originale ale Antenei 1, aducând împreună emoția autentică și adrenalina unei iubiri trăite sub semnul pericolului.

„Este de departe cel mai greu și complicat proiect la care am lucrat până acum. Acum doi ani, când am pornit la drum, nu credeam că va fi atât de greu, dar nici atât de satisfăcător. «Inima sub acoperire» este un serial original de dramă, dar care are și multe elemente de acțiune. Este ceva ce nu am mai făcut și sper ca publicul să se îndrăgostească de povestea noastră, la fel ca noi. Să se lase cucerit de protagonistul nostru și să fie alături de el în misiunea lui undercover nebună de a face dreptate”, a declarat producătoarea.

Intrat în dezvoltare încă din 2025,  filmările serialului au început în ianuarie 2026 și promite să aducă pe micile ecrane o combinație captivantă de emoție, tensiune și romantism.

Noul serial marca Ruxandra Ion
Noul serial marca Ruxandra Ion Foto: Antena 1

Serialul explorează teme precum curajul, dreptatea, iubirea, răzbunarea și secretele, toate legate de o identitate ascunsă care schimbă destine. Echipa de scenariști coordonată de Ruxandra Ion a construit un univers complex, iar după o perioadă intensă de pregătiri, distribuția s-a reunit recent pentru a urmări primele episoade ale producției.

Mai multe detalii despre distribuție, poveste, personaje și premiera serialului vor fi anunțate în perioada următoare.

Ce producții mai are Ruxandra Ion în portofoliu

Ruxandra Ion a marcat generații întregi de telespectatori printr-un portofoliu impresionant de producții care au redefinit divertismentul autohton. După ce a creat fenomenul  pentru copii Abracadabra în anii '90, producătoarea a revoluționat piața media la începutul anilor 2000, semnând titluri emblematice precum Numai iubirea, Inimă de țigan, Regina sau Aniela - prima telenovelă românească de epocă.

De asemenea, Ruxandra Ion a creat de-a lungul deceniilor de la drame urbane (Lacrimi de iubire, Iubire și onoare) și seriale muzicale pentru adolescenți care au lansat adevărate fenomene de masă (Pariu cu viața), până la producții de primetime contemporane extrem de populare, precum Fructul oprit, Adela, Lia - Soția soțului meu sau Iubire cu parfum de lavandă și „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”.

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