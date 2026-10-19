Studiu: Mesele târzii luate înainte de culcare ar putea crește riscul de boli hepatice

Să iei o gustare înainte de culcare poate părea un obicei inofensiv, însă noi cercetări sugerează că acesta ar putea să-ți afecteze sănătatea ficatului.

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Mai exact, un studiu realizat pe aproape 200.000 de adulți a arătat că persoanele care au declarat că mănâncă târziu în noapte prezentau un risc cu aproape 40% mai mare de a dezvolta boala hepatică steatozică asociată disfuncției metabolice (MASLD), afecțiune cunoscută anterior drept boala ficatului gras, comparativ cu persoanele care nu mâncau la ore târzii. De asemenea, acestea aveau un risc cu aproape 30% mai mare de ciroză, o afecțiune caracterizată prin cicatrizarea severă a țesutului hepatic.

„Știm că ficatul este foarte strâns conectat la ritmurile circadiene ale organismului”, explică dr. Robert Wilechansky, coautor al studiului și medic hepatolog la Oregon Health and Science University din Portland.

„De aceea, ne interesează să modificăm orele la care oamenii mănâncă într-un mod care ar putea influența sănătatea, fără să schimbăm neapărat compoziția alimentelor consumate.”

Rezultatele, publicate în revista științifică Clinical Gastroenterology and Hepatology, se adaugă dovezilor tot mai numeroase potrivit cărora nu contează doar ce și cât mănânci, ci și momentul în care iei masa.

Un risc mai mare de boli hepatice

Cercetătorii au analizat datele a peste 199.000 de participanți la trei proiecte de cercetare americane desfășurate pe termen lung: Nurses' Health Study, Nurses' Health Study II și Health Professionals Follow-up Study.

Acestea se numără printre cele mai îndelungate studii de cohortă realizate vreodată și urmăresc modul în care alimentația și stilul de viață influențează sănătatea și riscul de îmbolnăvire pe termen lung.

Pentru această analiză, cercetătorii au împărțit participanții în două grupuri: persoane care au declarat că mănâncă târziu în noapte, după cină sau înainte de culcare, și persoane care nu aveau acest obicei. Ulterior, au comparat frecvența cazurilor de MASLD și ciroză în cele două grupuri.

Pe parcursul unei perioade medii de monitorizare de 16 ani, aproximativ 4.500 de participanți au dezvoltat MASLD, iar 315 au fost diagnosticați cu ciroză.

Persoanele care obișnuiau să mănânce târziu în noapte prezentau un risc cu 36% mai mare de MASLD și cu 28% mai mare de ciroză, comparativ cu cele care nu mâncau la ore târzii.

Cercetătorii au constatat că asocierea dintre mesele târzii și bolile hepatice s-a menținut chiar și după ce au luat în considerare factori precum indicele de masă corporală (IMC), diabetul, activitatea fizică, consumul de alcool, aportul caloric total și calitatea alimentației.

Pentru Bernard Srour, farmacist și doctor în științe, cercetător la Institutul Național de Cercetare pentru Agricultură, Alimentație și Mediu din Franța (INRAE), perioada lungă de monitorizare reprezintă un aspect deosebit de important al studiului.

„Cunoștințele despre asocierile pe termen lung dintre orele la care mâncăm și MASLD sunt limitate”, explică dr. Srour, subliniind că multe dintre dovezile disponibile până acum provin din studii pe animale sau din studii clinice de scurtă durată.

Srour nu a fost implicat în această cercetare.

De ce ți-ar putea afecta ficatul?

MASLD, cunoscută anterior sub denumirea de boală hepatică grasă nonalcoolică, apare atunci când în ficat se acumulează o cantitate excesivă de grăsime, în prezența unor factori de risc metabolic, precum obezitatea sau diabetul de tip 2.

Unele persoane cu MASLD dezvoltă inflamație și leziuni hepatice care, în timp, pot evolua către ciroză.

O posibilă explicație pentru rezultatele studiului este legată de ritmurile circadiene ale organismului, adică acele ceasuri biologice interne care reglează, pe parcursul zilei, funcții precum somnul, digestia și metabolismul.

Ficatul are propriul ceas biologic intern, care contribuie la coordonarea procesării și depozitării substanțelor nutritive.

„Se știe că orele la care mâncăm reprezintă principalul semnal temporal extern pentru ceasurile biologice periferice ale ficatului”, explică Srour.

Cu alte cuvinte, dacă mănânci într-un moment în care organismul tău se pregătește biologic pentru somn, ai putea perturba aceste procese.

„Observăm în mod repetat că momentul în care desfășurăm anumite activități, fie că este vorba despre somn, alimentație sau exerciții fizice, contează foarte mult”, spune Andrew McHill, doctor în științe, coautor al studiului, profesor asociat și specialist în fiziologia somnului și a ritmurilor circadiene la Oregon Health and Science University.

Potrivit lui McHill, ficatul ar putea fi deosebit de vulnerabil atunci când obiceiurile alimentare nu sunt sincronizate cu ritmurile circadiene ale organismului.

În plus, sensibilitatea la insulină, adică eficiența cu care organismul răspunde la acțiunea acestui hormon, scade în general pe timpul nopții.

„Pornind de la aceste observații, consumul de calorii într-un moment în care metabolismul hepatic funcționează mai puțin eficient ar putea explica, cel puțin parțial, această asociere”, afirmă dr. Wilechansky.

Studiul are anumite limitări

În ciuda numărului mare de participanți și a perioadei îndelungate de monitorizare, studiul a fost unul observațional. Acest lucru înseamnă că cercetătorii nu au putut stabili dacă mesele consumate târziu în noapte contribuie direct la apariția bolilor hepatice.

„Deși am putut ajusta rezultatele în funcție de numeroși factori, precum calitatea alimentației, IMC, diabetul și activitatea fizică, acest tip de analiză observațională nu poate lua în considerare toți factorii posibili care ar putea influența rezultatele”, explică Wilechansky.

„De asemenea, nu poate demonstra o relație de cauzalitate, ci doar existența unei corelații sau asocieri.”

Cercetătorii s-au bazat și pe informațiile oferite de participanți despre propriile obiceiuri alimentare și despre diagnosticele de boli hepatice.

Potrivit lui Srour, acest aspect ar putea reprezenta o problemă importantă în cazul MASLD, deoarece multe persoane care suferă de această afecțiune nu știu că o au, din cauza absenței simptomelor evidente.

O altă limitare a studiului este faptul că cercetătorii nu au putut determina cu exactitate la ce oră mâncau participanții, ce cantitate de alimente consumau noaptea sau cât de aproape de ora de culcare aveau loc mesele.

Srour consideră că aceste diferențe ar putea conta, deoarece o gustare mică, luată după o cină servită devreme, s-ar putea să nu aibă același efect ca o masă copioasă, bogată în calorii, consumată cu puțin timp înainte de somn.

În plus, deoarece participanții erau în majoritate profesioniști din domeniul sănătății, predominant albi, rezultatele s-ar putea să nu fie valabile în aceeași măsură pentru populația generală.

Așadar, cât de târziu este prea târziu pentru a mânca? Cercetătorii nu au încă un răspuns definitiv.

„Deși nu știm încă exact care este momentul potrivit pentru a înceta să mâncăm, iar acesta depinde foarte probabil de fiecare persoană, considerăm, în general, că ar trebui să te oprești din mâncat cu cel puțin două până la patru ore înainte de ora la care te culci de obicei”, spune McHill.

Totuși, această recomandare nu a fost testată în cadrul studiului.

„Este mult prea devreme pentru a formula recomandări precise”, adaugă Srour.

Între timp, specialiștii consideră că rezultatele sugerează necesitatea de a acorda mai multă atenție orelor la care mâncăm, dar subliniază că nu ai motive să te îngrijorezi dacă iei ocazional o gustare târziu în noapte.

În schimb, îți recomandă să te concentrezi asupra obiceiurilor de viață despre care se știe deja că susțin sănătatea ficatului:

Adoptă o alimentație echilibrată, bogată în fructe, legume, cereale integrale și leguminoase.

Fă mișcare în mod regulat, pentru a-ți menține sănătatea metabolică.

Ține sub control diabetul și ceilalți factori de risc metabolic.

Limitează consumul de alcool și de băuturi îndulcite cu zahăr.

Este important de reținut că, dacă ai deja ciroză, ar trebui să discuți cu medicul înainte de a urma recomandarea generală de a evita mâncatul înainte de culcare.

Ciroza poate afecta modul în care organismul depozitează și utilizează substanțele nutritive. Din acest motiv, medicii îți pot recomanda chiar să iei o gustare seara târziu, pentru a preveni perioadele prelungite de post alimentar.

Sursa: Everyday Health