Cutremur în tenis! Nick Kyrgios, pozitiv la cocaină. «Sunt profund dezamăgit de mine»

Nick Kyrgios (31 de ani), fost finalist la Wimbledon și unul dintre cei mai controversați jucători ai ultimului deceniu, este în centrul unui nou scandal. Australianul a fost suspendat provizoriu după ce un control antidoping efectuat în timpul turneului ATP 250 de la Mallorca a indicat prezența unui metabolit al cocainei. Kyrgios și-a recunoscut greșeala și și-a cerut public scuze.

Controlul a avut loc pe 22 iunie 2026, la turneul din Mallorca. Potrivit Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului (ITIA), analiza probei a fost efectuată de un laborator acreditat de Agenția Mondială Antidoping, iar pe 17 iulie a fost confirmată prezența benzoilecgoninei, un metabolit al cocainei.

Cocaina figurează pe lista WADA atât ca stimulant, cât și ca „substanță de abuz” și este interzisă în competiție. Din cauza naturii substanței depistate, suspendarea provizorie a fost obligatorie și a intrat în vigoare pe 4 august. Până la anunțarea publică a cazului, Kyrgios nu contestase măsura.

Kyrgios: „Am făcut o greșeală uriașă”

Tenismenul australian a decis să vorbească el însuși despre situație, prin intermediul rețelelor sociale.

„Am picat recent un test antidoping în Mallorca, după ce am fost depistat pozitiv la cocaină. Am făcut o greșeală uriașă și îmi asum întreaga responsabilitate”, a transmis Nick Kyrgios.

Australianul și-a cerut scuze fanilor, familiei și sponsorilor săi, dar a spus că regretă în mod special exemplul oferit copiilor care îl urmăresc.

Kyrgios a încercat apoi să explice perioada dificilă prin care a trecut, fără însă a folosi problemele sale drept scuză.

„Ultimii ani, cu toate accidentările, m-au afectat enorm, atât fizic, cât și psihic. Corpul meu nu a mai putut face ceea ce mintea mea se aștepta să facă, iar faptul că trebuie să accept că sunt aproape de finalul carierei a fost mai greu decât mi-am imaginat”, a explicat australianul.

Kyrgios a anunțat că se va retrage pentru 28 de zile din social media și din viața publică, perioadă în care spune că va încerca să-și pună lucrurile în ordine.

Accidentările i-au măcinat ultimii ani ai carierei

Finalist la Wimbledon în 2022, unde a fost învins de Novak Djokovic, Kyrgios a fost chinuit în ultimii ani de probleme medicale serioase. A trecut prin intervenții la încheietura mâinii și la genunchi, iar Reuters notează că a jucat doar zece meciuri de la începutul anului 2023. În 2024 nu a evoluat deloc în circuit.

În actualul sezon a disputat numai patru meciuri de simplu. Ultima sa apariție oficială a fost la Wimbledon, în proba de dublu, unde a făcut pereche cu Alexander Bublik și a fost eliminat în primul tur.

Suspendarea îl scoate momentan complet din tenis. Conform ITIA, cât timp măsura este în vigoare, Kyrgios nu are voie să joace, să antreneze și nici măcar să participe ca spectator acreditat la evenimente organizate sau sancționate de ATP, WTA, turneele de Grand Slam ori federațiile naționale.

Îi criticase dur pe Sinner și Swiatek pentru cazurile de dopaj

Există și un detaliu care face situația australianului cu atât mai spectaculoasă. Kyrgios a fost în ultimii ani unul dintre cei mai vocali jucători atunci când a venit vorba despre dopaj.

După cazurile în care au fost implicați Jannik Sinner și Iga Swiatek, australianul criticase atât jucătorii, cât și modul în care autoritățile tenisului gestionaseră situațiile, afirmând că două cazuri de dopaj în care au fost implicați lideri mondiali reprezintă „o imagine îngrozitoare pentru sport”.

Acum, Kyrgios se află el însuși în fața procedurilor antidoping.

Australianul nu a încercat însă să fugă de responsabilitate. Mesajul său s-a încheiat simplu: „Îmi pare rău. Voi face ceea ce trebuie și mă voi întoarce mai bun.”