 Cutremur în tenis! Nick Kyrgios, pozitiv la cocaină. «Sunt profund dezamăgit de mine»
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare

Cutremur în tenis! Nick Kyrgios, pozitiv la cocaină. «Sunt profund dezamăgit de mine»

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Nick Kyrgios (31 de ani), fost finalist la Wimbledon și unul dintre cei mai controversați jucători ai ultimului deceniu, este în centrul unui nou scandal. Australianul a fost suspendat provizoriu după ce un control antidoping efectuat în timpul turneului ATP 250 de la Mallorca a indicat prezența unui metabolit al cocainei. Kyrgios și-a recunoscut greșeala și și-a cerut public scuze.

Nick Kyrgios (FOTO: Getty Images)
Nick Kyrgios (FOTO: Getty Images)

Controlul a avut loc pe 22 iunie 2026, la turneul din Mallorca. Potrivit Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului (ITIA), analiza probei a fost efectuată de un laborator acreditat de Agenția Mondială Antidoping, iar pe 17 iulie a fost confirmată prezența benzoilecgoninei, un metabolit al cocainei.

Cocaina figurează pe lista WADA atât ca stimulant, cât și ca „substanță de abuz” și este interzisă în competiție. Din cauza naturii substanței depistate, suspendarea provizorie a fost obligatorie și a intrat în vigoare pe 4 august. Până la anunțarea publică a cazului, Kyrgios nu contestase măsura.

Kyrgios: „Am făcut o greșeală uriașă”

Tenismenul australian a decis să vorbească el însuși despre situație, prin intermediul rețelelor sociale.

„Am picat recent un test antidoping în Mallorca, după ce am fost depistat pozitiv la cocaină. Am făcut o greșeală uriașă și îmi asum întreaga responsabilitate”, a transmis Nick Kyrgios.

Australianul și-a cerut scuze fanilor, familiei și sponsorilor săi, dar a spus că regretă în mod special exemplul oferit copiilor care îl urmăresc.

Kyrgios a încercat apoi să explice perioada dificilă prin care a trecut, fără însă a folosi problemele sale drept scuză.

„Ultimii ani, cu toate accidentările, m-au afectat enorm, atât fizic, cât și psihic. Corpul meu nu a mai putut face ceea ce mintea mea se aștepta să facă, iar faptul că trebuie să accept că sunt aproape de finalul carierei a fost mai greu decât mi-am imaginat”, a explicat australianul.

Kyrgios a anunțat că se va retrage pentru 28 de zile din social media și din viața publică, perioadă în care spune că va încerca să-și pună lucrurile în ordine.

Accidentările i-au măcinat ultimii ani ai carierei

Finalist la Wimbledon în 2022, unde a fost învins de Novak Djokovic, Kyrgios a fost chinuit în ultimii ani de probleme medicale serioase. A trecut prin intervenții la încheietura mâinii și la genunchi, iar Reuters notează că a jucat doar zece meciuri de la începutul anului 2023. În 2024 nu a evoluat deloc în circuit.

În actualul sezon a disputat numai patru meciuri de simplu. Ultima sa apariție oficială a fost la Wimbledon, în proba de dublu, unde a făcut pereche cu Alexander Bublik și a fost eliminat în primul tur.

Suspendarea îl scoate momentan complet din tenis. Conform ITIA, cât timp măsura este în vigoare, Kyrgios nu are voie să joace, să antreneze și nici măcar să participe ca spectator acreditat la evenimente organizate sau sancționate de ATP, WTA, turneele de Grand Slam ori federațiile naționale.

Îi criticase dur pe Sinner și Swiatek pentru cazurile de dopaj

Există și un detaliu care face situația australianului cu atât mai spectaculoasă. Kyrgios a fost în ultimii ani unul dintre cei mai vocali jucători atunci când a venit vorba despre dopaj.

După cazurile în care au fost implicați Jannik Sinner și Iga Swiatek, australianul criticase atât jucătorii, cât și modul în care autoritățile tenisului gestionaseră situațiile, afirmând că două cazuri de dopaj în care au fost implicați lideri mondiali reprezintă „o imagine îngrozitoare pentru sport”.

Acum, Kyrgios se află el însuși în fața procedurilor antidoping.

Australianul nu a încercat însă să fugă de responsabilitate. Mesajul său s-a încheiat simplu: „Îmi pare rău. Voi face ceea ce trebuie și mă voi întoarce mai bun.”

Ghid de cumpărături

banner Cristina Ionașcu png
#Exclusiv Click!
Vedeta PRO Tv care și-a pierdut părinții răpuși de cancer, unul după altul: „Au murit amândoi sub ochii mei” PrimeTime
Coada de ambulante la spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Tragedie la Spitalul Universitar din București! Un medic s-ar fi aruncat de la etaj. A fost găsit fără viață Național
image
#Analize Adevărul
A fost salvat de două ori de la înec, dar s-a întors în mare cu steagul roșu arborat. Explicația psihologului adevarul.ro
image
#Analize Adevărul
„Mama mea este postac AUR”. Povestea unui tânăr care și-a descoperit mama într-un grup de partid adevarul.ro

Parteneri

image
Super veste pentru olteni înainte de Universitatea Craiova – Ararat. Ce s-a întâmplat cu 24 ore înainte de meciul din Europa League. Video www.fanatik.ro
image
Liceul din Bucureşti, unde toţi elevii au picat Bacul de toamnă observatornews.ro
image
Ce pensie are un român cu 35-40 de ani vechime și salariul minim www.antena3.ro
image
Guvernul se întruneşte în şedinţă de urgenţă ca să aprobe finanţarea pentru sectorul feroviar. Sindicaliştii ameninţă cu oprirea trenurilor www.gandul.ro
image
Cine era medicul de la Spitalul Universitar de Urgență București care s-a sinucis! Avea doar 28 de ani www.wowbiz.ro
image
Mathilde Favier, directoarea de relații publice a Dior, s-a stins din viață la 57 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ilie Dumitrescu nu s-a uitat la bani: a scos cardul și a plătit pe loc pentru toată echipa. Cum și-a explicat gestul as.ro
image
Țara europeană din care românii fug în număr din ce în ce mai mare. Problemele financiare care îi trimit acasă playtech.ro
image
Câți bani plătește, de fapt, Dan Șucu pentru fundașul stânga din Franța. Unde putea ajunge jucătorul www.fanatik.ro
image
Motivul trist care l-a făcut pe medicul de 28 de ani să ia decizia tragică! De ce a făcut asta www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Gata cu viața monahală! Tatăl Deliei și-a dat jos barba, s-a tuns modern și se bucură din plin de viață! Cum arată acum Ion Matache. Asta da schimbare! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Charles Spencer va „spune în sfârșit adevărul” despre sora sa, Prințesa Diana. Se împlinesc 29 de ani de la decesul ei TRAGIC okmagazine.ro
image
Participa la ”orgii sexuale de proporții aproape biblice!” Prințesa și-a înșelat soțul dezmățat cu un actor celebru, la fel de afemeiat okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Ucis de o teribilă armă medievală? Misterul scheletului cu 167 de fracturi, descoperit într-un castel scoțian historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Cine zace în cele cinci gropi comune ale Bătăliei de la Mohács din 1526? historia.ro
Antonio Folha (Sportpictures) jpg
A găsit degringoladă. Cum a trăit portughezul Folha luna petrecută la CFR Fotbal intern
Jose Mourinho si Florentino Perez (Facebook Real Madrid) jpg
Jose Mourinho, prezentare ieșită din comun la Real. Cum a fost anunțat Fotbal internațional
Bayern Munchen (EPA) jpg
Panică la campioana germană. Jucător emblematic, a leșinat de 2 ori în 4 zile Fotbal internațional
Cristi Chivu (EPA) jpg
Chivu, văzut prin ochii unui jucător de la Inter. Detaliul care face diferența Fotbal intern
Dan Nistor si Alexandru Chipciu (Sportpictures) jpg
El e jucătorul cu cele mai multe meciuri din Superligă: 516 partide în Liga I Fotbal intern
Sorana Cîrstea (EPA) jpg
Sorana Cîrstea, de neoprit. Nu i-a stat nimic în cale și s-a calificat în optimi Alte sporturi
Cristiano Ronaldo (EPA) jpg
Cristiano Ronaldo, despre retragere: „E ultimul meu an”. Ce obiectiv are Fotbal internațional
Marius Sumudica (Sportpictures) jpg
Șumudică, debut dezastruos la CFR. Ardelenii, lecție de fotbal de la Corvinul Fotbal intern
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net