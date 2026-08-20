Laila Hasanovic, Iubita liderul ATP, Jannik Sinner, a încins plaja

Jannik Sinner are toate motivele să zâmbească. Italianul se află de ani buni în elita tenisului mondial, iar lucrurile par să-i meargă de minune și în viața personală. Iubita lui, Laila Hasanovic, este una dintre cele mai spectaculoase apariții din lumea mondenă care gravitează în jurul circuitului ATP.

Modelul de 25 de ani a atras din nou toate privirile după ce a publicat pe Instagram câteva imagini din vacanță, în care apare într-un bikini negru, bucurându-se de ultimele zile ale verii.

„Vara europeană se apropie de sfârșit”, a scris Laila în dreptul fotografiilor, adăugând un emoji cu inimă frântă.

Reacția admiratorilor a venit imediat. Postarea a adunat aproape 20.000 de aprecieri și peste o sută de comentarii, iar urmăritorii s-au întrecut în complimente: „Arăți incredibil”, „Fata visurilor” sau remarci despre silueta modelului. Laila are peste 550.000 de urmăritori pe Instagram, iar aparițiile sale sunt urmărite cu mare interes.

Laila a stat alături de familia lui Sinner

Relația dintre Jannik Sinner și frumoasa blondă nu mai este de mult doar un zvon. Italianul a confirmat-o public în octombrie 2025, după ce a câștigat turneul de la Viena.

În discursul de după finală, Sinner le-a mulțumit oamenilor care îi sunt alături și a pomenit-o explicit și pe „iubita” sa. În acel moment, camerele au surprins-o pe Laila în tribună, alături de familia campionului italian.

De atunci, tânăra a devenit o prezență obișnuită la meciurile importante ale lui Sinner. A fost alături de el și la Wimbledon, unde a atras la rândul ei numeroase priviri din loja italianului.

A fost iubita fiului lui Michael Schumacher

Laila Hasanovic nu era însă străină de lumea sportului nici înainte de relația cu Sinner. Ea a avut timp de aproximativ trei ani o relație cu Mick Schumacher, pilot și fiul legendarului septuplu campion mondial de Formula 1 Michael Schumacher. Cei doi s-au despărțit în primăvara anului 2025.

Născută într-o familie cu origini bosniace și stabilită în Danemarca, Laila și-a construit propriul nume în lumea modei și pe rețelele sociale. A participat la Miss Danemarca 2019, unde a ajuns în Top 10, iar ulterior a colaborat cu nume importante din industria modei și frumuseții, printre care Tommy Hilfiger, Armani Beauty și Prada.

În adolescență a petrecut și o perioadă în Kentucky, în Statele Unite, ca elevă într-un program de schimb, înainte de a-și dezvolta cariera de model și creator de conținut.

Astăzi, Laila îl însoțește pe Sinner la unele dintre cele mai importante turnee ale sezonului, dar continuă să-și dezvolte independent cariera. Iar ultimele fotografii publicate de ea arată de ce, atunci când apare în tribune, camerele TV nu sunt îndreptate exclusiv spre teren.