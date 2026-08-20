 Laila Hasanovic, Iubita liderul ATP, Jannik Sinner, a încins plaja
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare

Laila Hasanovic, Iubita liderul ATP, Jannik Sinner, a încins plaja

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Jannik Sinner are toate motivele să zâmbească. Italianul se află de ani buni în elita tenisului mondial, iar lucrurile par să-i meargă de minune și în viața personală. Iubita lui, Laila Hasanovic, este una dintre cele mai spectaculoase apariții din lumea mondenă care gravitează în jurul circuitului ATP.

Laila Hasanovic în tribune la Wimbledon (FOTO: Profimedia)
Laila Hasanovic în tribune la Wimbledon (FOTO: Profimedia)

Modelul de 25 de ani a atras din nou toate privirile după ce a publicat pe Instagram câteva imagini din vacanță, în care apare într-un bikini negru, bucurându-se de ultimele zile ale verii.

„Vara europeană se apropie de sfârșit”, a scris Laila în dreptul fotografiilor, adăugând un emoji cu inimă frântă.

Reacția admiratorilor a venit imediat. Postarea a adunat aproape 20.000 de aprecieri și peste o sută de comentarii, iar urmăritorii s-au întrecut în complimente: „Arăți incredibil”, „Fata visurilor” sau remarci despre silueta modelului. Laila are peste 550.000 de urmăritori pe Instagram, iar aparițiile sale sunt urmărite cu mare interes.

Laila Hasanovic la plajă (FOTO: Instagram)
Laila Hasanovic la plajă (FOTO: Instagram)

Laila a stat alături de familia lui Sinner

Relația dintre Jannik Sinner și frumoasa blondă nu mai este de mult doar un zvon. Italianul a confirmat-o public în octombrie 2025, după ce a câștigat turneul de la Viena.

În discursul de după finală, Sinner le-a mulțumit oamenilor care îi sunt alături și a pomenit-o explicit și pe „iubita” sa. În acel moment, camerele au surprins-o pe Laila în tribună, alături de familia campionului italian.

De atunci, tânăra a devenit o prezență obișnuită la meciurile importante ale lui Sinner. A fost alături de el și la Wimbledon, unde a atras la rândul ei numeroase priviri din loja italianului.

Laila și Jannick s-au afișat prima dată împreună la Turneul Campionilor 2025 (FOTO: Getty Images)
Laila și Jannick s-au afișat prima dată împreună la Turneul Campionilor 2025 (FOTO: Getty Images)

A fost iubita fiului lui Michael Schumacher

Laila Hasanovic nu era însă străină de lumea sportului nici înainte de relația cu Sinner. Ea a avut timp de aproximativ trei ani o relație cu Mick Schumacher, pilot și fiul legendarului septuplu campion mondial de Formula 1 Michael Schumacher. Cei doi s-au despărțit în primăvara anului 2025.

Născută într-o familie cu origini bosniace și stabilită în Danemarca, Laila și-a construit propriul nume în lumea modei și pe rețelele sociale. A participat la Miss Danemarca 2019, unde a ajuns în Top 10, iar ulterior a colaborat cu nume importante din industria modei și frumuseții, printre care Tommy Hilfiger, Armani Beauty și Prada.

În adolescență a petrecut și o perioadă în Kentucky, în Statele Unite, ca elevă într-un program de schimb, înainte de a-și dezvolta cariera de model și creator de conținut.

Astăzi, Laila îl însoțește pe Sinner la unele dintre cele mai importante turnee ale sezonului, dar continuă să-și dezvolte independent cariera. Iar ultimele fotografii publicate de ea arată de ce, atunci când apare în tribune, camerele TV nu sunt îndreptate exclusiv spre teren.

Ghid de cumpărături

dani otil instagram jpg
Nemulțumire la restaurantul lui Dani Oțil. Un vlogger olandez, revoltat după ce a luat masa în localul din București: „M-au obligat” Vedete românești
lidl jpg
Lidl retrage de la raft un produs iubit de români. Conține o bacterie care cauzează afecțiuni gastrointestinale Național
image
Autostrada Moldovei, traseul complet. Ce tronsoane au fost deschise și ce se inaugurează în 2026, pe A7 Ploiești - Siret adevarul.ro
image
De la 400.000 de bilete vândute la lacăt pe poartă de peste patru ani. Ce se întâmplă cu cea mai faimoasă cetate din Țara Bârsei adevarul.ro

Parteneri

image
Primul „11” al Universității Craiova cu Ararat-Armenia! Singura dilemă a lui Filipe Coelho. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Cristi are 17 ani şi livrează mâncare ca să-şi cumpere un scuter: "Vreau să nu mai cer bani de la părinţi" observatornews.ro
image
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat iar, pentru că nu are încă judecător www.antena3.ro
image
Dosarul „Oxy Residence 2”. Cămătari pe lista finanțării proiectului. Cum și-a pierdut avocata Lungu casa. Dezvoltatorul a mai fost condamnat în trecut www.gandul.ro
image
Cine era medicul de la Spitalul Universitar de Urgență București care s-a sinucis! Avea doar 28 de ani www.wowbiz.ro
image
Mathilde Favier, directoarea de relații publice a Dior, s-a stins din viață la 57 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ilie Dumitrescu nu s-a uitat la bani: a scos cardul și a plătit pe loc pentru toată echipa. Cum și-a explicat gestul as.ro
image
Cât curent consumă casa chiar și când nu folosești nimic. Aparatele care trag energie 24 de ore din 24 playtech.ro
image
Mirel Rădoi ar fi gelos pe mașina lui Ofri Arad! Bolidul fotbalistului de la FCSB a întors toate privirile. Foto www.fanatik.ro
image
Ce salariu încasa medicul rezident care și-a luat viața la Spitalul Universitar? Tânărul de 28 de ani trăia o dramă www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Gata cu viața monahală! Tatăl Deliei și-a dat jos barba, s-a tuns modern și se bucură din plin de viață! Cum arată acum Ion Matache. Asta da schimbare! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Meghan și Prințul Harry revin în Marea Britanie, după 6 ani de rezidență în SUA. Archie și Lilibet vor începe școala în Anglia okmagazine.ro
image
Participa la ”orgii sexuale de proporții aproape biblice!” Prințesa și-a înșelat soțul dezmățat cu un actor celebru, la fel de afemeiat okmagazine.ro
image
#Istoria Modei
Top 6 cele mai periculoase tendințe în modă din istorie historia.ro
image
#Istoria Filmului
Filmul românesc scos de la cinema Scala chiar în dimineața premierei. Povestea lui „Dincolo de nisipuri” historia.ro
FotoJet (12) jpg
Florin Răducioiu, despre relația care i-a afectat cariera: „Am greșit și nu l-am ascultat pe Giovanni Becali” Fotbal intern
Nick Kyrgios jpg
Cutremur în tenis! Nick Kyrgios, pozitiv la cocaină. «Sunt profund dezamăgit de mine» Alte sporturi
Antonio Folha (Sportpictures) jpg
A găsit degringoladă. Cum a trăit portughezul Folha luna petrecută la CFR Fotbal intern
Jose Mourinho si Florentino Perez (Facebook Real Madrid) jpg
Jose Mourinho, prezentare ieșită din comun la Real. Cum a fost anunțat Fotbal internațional
Bayern Munchen (EPA) jpg
Panică la campioana germană. Jucător emblematic, a leșinat de 2 ori în 4 zile Fotbal internațional
Cristi Chivu (EPA) jpg
Chivu, văzut prin ochii unui jucător de la Inter. Detaliul care face diferența Fotbal intern
Dan Nistor si Alexandru Chipciu (Sportpictures) jpg
El e jucătorul cu cele mai multe meciuri din Superligă: 516 partide în Liga I Fotbal intern
Sorana Cîrstea (EPA) jpg
Sorana Cîrstea, de neoprit. Nu i-a stat nimic în cale și s-a calificat în optimi Alte sporturi
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net