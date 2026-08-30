Roger Federer, în lacrimi! Ce i-a spus Mirka, soția sa, la intrarea în Hall of Fame
Roger Federer a trăit una dintre cele mai emoționante seri ale vieții sale. Momentul care l-a copleșit când a fost primit în International Tennis Hall of Fame nu a venit dintr-un film cu cele mai frumoase lovituri ale carierei, ci din discursul soției sale, Mirka.
Federer, ajuns la 45 de ani, a ascultat cu ochii în lacrimi cum femeia care îi este alături de mai bine de un sfert de secol a povestit începuturile lor. „Când ne-am cunoscut, avea exact zero titluri. Zero”, a glumit Mirka, citată de ATP, amintindu-și perioada în care Roger era doar un tânăr extrem de talentat, dar încă departe de superstarul care avea să cucerească lumea.
Cei doi s-au cunoscut în 2000, la Jocurile Olimpice de la Sydney. Mirka era atunci jucătoare profesionistă și, la începutul relației, chiar îl ajuta pe Federer la încălzire înaintea meciurilor.
A fost gata să renunțe la tenis pentru familie
Cel mai emoționant moment al discursului a venit însă când Mirka a povestit ce s-a întâmplat după ce a rămas însărcinată cu primele lor gemene.
Ea i-a spus lui Roger că probabil nu va mai putea călători peste tot în lume alături de el. Replica elvețianului a venit imediat: dacă ea nu mai poate merge cu el, atunci va renunța și el la tenis. „Nu era teatral. Vorbea serios”, a spus Mirka, potrivit ATP.
Federer abia și-a putut stăpâni lacrimile.
Când i-a venit rândul să vorbească, fostul număr 1 mondial a oferit una dintre frazele serii: „Îi spun Hall of Fame, dar faima nu a fost niciodată scopul”. Elvețianul a vorbit despre copilăria sa, despre antrenori, familie, rivali și oamenii care l-au ajutat să ajungă în vârful tenisului mondial.
Iar când a revenit la Mirka, vocea i s-a frânt din nou.
Roger Federer: „Nu este un adio”
Federer, retras din tenis în 2022, a transmis că sportul care l-a făcut celebru în întreaga lume va rămâne pentru totdeauna parte din viața sa.
„Încă îmi scriu scrisoarea de dragoste pentru tenis”, a spus el. Apoi a venit mesajul care i-a bucurat pe fanii săi: „Acesta nu este un adio”.
În sală s-au aflat alte legende uriașe, precum Billie Jean King, Martina Navratilova, John McEnroe și Stefan Edberg, potrivit revistei „Vogue”.
Cifrele favuloase ale lui Roger Federer
1 – Cupă Davis câștigată cu Elveția, în 2014
2 – medalii olimpice: aur la dublu, în 2008, și argint la simplu, în 2012
6 – trofee la Turneul Campionilor
8 – trofee la Wimbledon, recordul său la turneele majore
20 – titluri de Grand Slam
103 – turnee ATP câștigate
237 – săptămâni consecutive ca lider ATP
310 – săptămâni petrecute pe locul 1 mondial
Federer și-a încheiat cariera cu toate cele patru turnee de Grand Slam câștigate cel puțin o dată și cu statutul unuia dintre cei mai iubiți jucători din istoria tenisului.