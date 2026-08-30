 Roger Federer, în lacrimi! Ce i-a spus Mirka, soția sa, la intrarea în Hall of Fame
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Roger Federer, în lacrimi! Ce i-a spus Mirka, soția sa, la intrarea în Hall of Fame

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Roger Federer a trăit una dintre cele mai emoționante seri ale vieții sale. Momentul care l-a copleșit când a fost primit în International Tennis Hall of Fame nu a venit dintr-un film cu cele mai frumoase lovituri ale carierei, ci din discursul soției sale, Mirka.

Roger Federer, în lacrimi la ceremonia de la Newport
Roger Federer, în lacrimi la ceremonia de la Newport Foto: Profimedia

Federer, ajuns la 45 de ani, a ascultat cu ochii în lacrimi cum femeia care îi este alături de mai bine de un sfert de secol a povestit începuturile lor. „Când ne-am cunoscut, avea exact zero titluri. Zero”, a glumit Mirka, citată de ATP, amintindu-și perioada în care Roger era doar un tânăr extrem de talentat, dar încă departe de superstarul care avea să cucerească lumea.

Cei doi s-au cunoscut în 2000, la Jocurile Olimpice de la Sydney. Mirka era atunci jucătoare profesionistă și, la începutul relației, chiar îl ajuta pe Federer la încălzire înaintea meciurilor.

A fost gata să renunțe la tenis pentru familie

Cel mai emoționant moment al discursului a venit însă când Mirka a povestit ce s-a întâmplat după ce a rămas însărcinată cu primele lor gemene.

Ea i-a spus lui Roger că probabil nu va mai putea călători peste tot în lume alături de el. Replica elvețianului a venit imediat: dacă ea nu mai poate merge cu el, atunci va renunța și el la tenis. „Nu era teatral. Vorbea serios”, a spus Mirka, potrivit ATP.

Federer abia și-a putut stăpâni lacrimile.

Când i-a venit rândul să vorbească, fostul număr 1 mondial a oferit una dintre frazele serii: „Îi spun Hall of Fame, dar faima nu a fost niciodată scopul”. Elvețianul a vorbit despre copilăria sa, despre antrenori, familie, rivali și oamenii care l-au ajutat să ajungă în vârful tenisului mondial.

Iar când a revenit la Mirka, vocea i s-a frânt din nou.

Roger Federer a fost susținut toată cariera de iubirea soției sale, Mirka
Roger Federer a fost susținut toată cariera de iubirea soției sale, Mirka Foto: Profimedia

Roger Federer: „Nu este un adio”

Federer, retras din tenis în 2022, a transmis că sportul care l-a făcut celebru în întreaga lume va rămâne pentru totdeauna parte din viața sa.

„Încă îmi scriu scrisoarea de dragoste pentru tenis”, a spus el.  Apoi a venit mesajul care i-a bucurat pe fanii săi: „Acesta nu este un adio”.

În sală s-au aflat alte legende uriașe, precum Billie Jean King, Martina Navratilova, John McEnroe și Stefan Edberg, potrivit revistei „Vogue”.

Cifrele favuloase ale lui Roger Federer

1 – Cupă Davis câștigată cu Elveția, în 2014

2 – medalii olimpice: aur la dublu, în 2008, și argint la simplu, în 2012

6 – trofee la Turneul Campionilor

8 – trofee la Wimbledon, recordul său la turneele majore

20 – titluri de Grand Slam

103 – turnee ATP câștigate

237 – săptămâni consecutive ca lider ATP

310 – săptămâni petrecute pe locul 1 mondial

Federer și-a încheiat cariera cu toate cele patru turnee de Grand Slam câștigate cel puțin o dată și cu statutul unuia dintre cei mai iubiți jucători din istoria tenisului.

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