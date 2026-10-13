Sora prin alianță a lui Radu Drăgușin a debutat în Divizia A1 la volei!

Mara Vasilescu, sora prin alianță a fotbalistului Radu Drăgușin, a trăit la doar 18 ani unul dintre cele mai importante momente ale carierei. Tânăra voleibalistă a debutat în Divizia A1, chiar ca titulară la Rapid, într-un meci spectaculos, disputat în cinci seturi. Susținută din tribune de părinții ei, Mara a trecut repede peste emoții și a arătat că are planuri mari: visează să devină cea mai bună ridicătoare din lume!

Mara Vasilescu a debutat titulară la Rapid la 17 ani și 11 luni Foto: Sportsnet

În prima etapă a Diviziei A1 la volei feminine, la numai 18 ani, sora prin alianță a internaționalului român Radu Drăgușin a debutat în prima ligă de volei feminin, în partida pe care Rapid București a disputat-o pe teren propriu cu Medicina Târgu Mureș. Mai mult, tânăra ridicătoare a început meciul ca titulară, deși a aflat că va face parte din sextetul de start cu doar câteva minute înainte de încălzire. „Am aflat cu câteva zeci de minute înaintea meciului, înainte de încălzire”, a povestit Mara despre momentul în care a primit vestea.

Deși avea în față primul meci din carieră la acest nivel, tânăra sportivă a reușit să-și țină emoțiile sub control. „Nu o să vă mint, am avut emoții, dar am putut să le controlez foarte bine și mi-am făcut planul mental de dinainte de meci și a fost totul foarte bine”, a mărturisit voleibalista.

Iar odată ce arbitrul a fluierat începutul partidei, tracul a dispărut. „În momentul în care am intrat pe teren, emoțiile au dispărut total și m-am putut concentra foarte bine pe pase, pe tehnică și pe tactică”, a explicat Mara.

Părinții au trăit fiecare pasă la intensitate maximă

Dacă Mara a reușit să-și controleze emoțiile pe teren, în tribunele Sălii Rapid lucrurile au stat cu totul altfel. Părinții ei au urmărit cu sufletul la gură fiecare fază și au sărit de pe scaune la pasele fiicei lor. Pentru o ridicătoare, jucătoarea care coordonează atacurile echipei, fiecare minge reprezintă o responsabilitate. Iar pentru părinții Marei, fiecare pasă a fost un nou motiv de emoție și de bucurie.

„E foarte frumos, foarte, foarte frumos și iubesc faptul că mă susțin atât de mult și se vede cât de mult sunt implicați”, a declarat tânăra sportivă, încântată de susținerea familiei.

Mara nu s-a mulțumit doar să distribuie mingi colegelor. A reușit și un blocaj în primul set, o realizare care i-a adus o satisfacție deosebită.

Mara Vasilescu s-a transferat în vară la Rapid Foto: Sportsnet

De ce nu vrea să joace fotbal cu Radu Drăgușin

În familia Marei, sportul de performanță ocupă un loc important. Fratele ei prin alianță, Radu Drăgușin, și-a construit o carieră în fotbal, însă tânăra voleibalistă nu este tentată să-i calce pe urme pe gazon.

Întrebată dacă a jucat vreodată fotbal cu Radu, răspunsul ei a venit imediat: „Nu, nu, prefer să nu joc ca să nu mă accidentez”, a răspuns cu umor Mara.

În schimb, îi urmărește meciurile și trăiește intens momentele în care acesta se află pe teren. „Da, vă dați seama că am emoții, dar emoții pentru el și emoții bune”, a spus voleibalista.

Cei doi păstrează legătura, chiar dacă fiecare are propriul program de pregătire. Mara a dezvăluit că vorbise cu Radu cu doar câteva zile înaintea debutului ei în Divizia A1.

Radu Drăgusin e titular la Fiorentina Foto: GettyImages

A făcut taekwondo, înot și dansuri, dar a ales voleiul

Până să ajungă în prima divizie, Mara a încercat mai multe discipline sportive. Printre ele se numără și taekwondo, un sport care i-ar putea explica spiritul combativ. Dar pasiunea cea mare a fost întotdeauna voleiul. „Am mai jucat și am practicat și alte sporturi. Am făcut taekwondo, înot, dansuri, dar voleiul a fost mereu pe primul loc”, a povestit ea.

Interesant este și postul pe care și l-a ales. În vreme ce mulți copii visează să marcheze puncte prin atacuri spectaculoase, Mara a preferat să fie cea care construiește jocul. Ca ridicătoare, are misiunea de a organiza atacurile echipei și de a decide unde ajunge mingea. Iar acest rol i se potrivește perfect. „Mie mereu mi-a plăcut să dețin controlul și îmi place că fiecare minge trece prin mâna mea și eu decid exact ce și cum se întâmplă pe teren”, a explicat tânăra voleibalistă.

Mara Vasilescu poartă numărul 8 la Rapid Foto: Rapid

Visul uriaș al Marei Vasilescu: să fie cea mai bună din lume

Debutul în prima ligă nu s-a încheiat cu o victorie pentru Mara. Rapid a fost învinsă de Medicina Târgu Mureș cu 3-2, după un meci în care giuleștencele au condus cu 2-1 la seturi, dar au cedat ultimele două acte. Scorul pe seturi a fost 23-25, 25-12, 25-22, 22-25, 7-15.

Dincolo de rezultat, pentru Mara Vasilescu partida a reprezentat primul pas la cel mai înalt nivel al voleiului românesc. Iar la numai 18 ani, sora prin alianță a lui Radu Drăgușin nu se teme să vorbească despre obiectivele sale. Nu visează doar să se impună la Rapid sau să ajungă la echipa națională. Ținta ei este mult mai îndrăzneață: „Vreau să devin cea mai bună ridicătoare din lume dacă se poate și cel puțin din Europa”, spune Mara.

Până atunci, tânăra știe că talentul nu este suficient și că va avea nevoie de multă muncă pentru a ajunge acolo unde își dorește. „Lucrurile astea sunt muncite, trebuie să exersezi și la fiecare meci, să lupți tu cu tine, ca să poți depăși emoțiile și propriile limite”, a explicat ea.