Ce părere are Djokovic despre revenirea Serenei Williams pe terenul de tenis, la 44 de ani: „Este remarcabil”

În cadrul unui interviu acordat revistei People despre documentarul său de pe Prime Video, „Novak Djokovic: The Wolf in Winter”, legenda tenisului, în vârstă de 39 de ani, a lăudat revenirea în tenis a Serenei Williams, la 44 de ani.

Djokovic o laudă pe Serena Williams Foto: Getty Images

Numai cuvinte de laude pentru marea tenismenă

Novak Djokovic a descris revenirea Serenei Williams la Wimbledon drept „cu adevărat inspirațională”, în timp ce doi dintre cei mai de succes campioni ai turneului se pregătesc pentru o nouă apariție pe gazonul de la All England Club.

Djokovic, aflat în cursa pentru al 25‑lea titlu de Grand Slam la simplu masculin, a declarat că este impresionat de determinarea Serenei de a reveni după o absență îndelungată. „Ceea ce face ea este inspirațional și epic”, a spus sârbul într‑un interviu pentru publicația People.„Exact asta i‑am spus”.

El a adăugat că a admirat mereu carierele ambelor surori Williams și a subliniat decizia Serenei de a reveni pe teren după ce a crescut doi copii și a petrecut mai mulți ani departe de circuitul profesionist.

„Să revii după ani de absență, după ce ai devenit mamă, și să depui atâta efort - nu doar pentru tine, ci și pentru plăcerea noastră de a te vedea din nou pe teren - este remarcabil”, a spus Djokovic, adăugând că antrenamentele Serenei arată cât de serios tratează această revenire. „O văd în sală mai des decât o vedeam în perioada ei de vârf. Asta îmi arată că își dorește cu adevărat ca totul să iasă cât mai bine”.

Serena Williams are 23 de titluri de Grand Slam la simplu, cele mai multe câștigate de o femeie în era modernă, dintre care șapte la Wimbledon (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 și 2016). Interesul pentru revenirea ei depășește sfera fanilor obișnuiți de tenis, fiind urmărit cu atenție și de pasionații de pariuri sportive.

Djokovic țintește al 25‑lea titlu major

Djokovic își va începe campania la Wimbledon împotriva chinezului Wu Yibing. În vârstă de 39 de ani, sârbul are deja șapte titluri la simplu pe gazonul londonez, însă ultimul său succes la Wimbledon datează de acum patru ani.

Ultimul Grand Slam câștigat de el a fost US Open 2023. Djokovic ajunge la Wimbledon după o eliminare în turul al treilea la Roland Garros, unde a spus că meciurile solicitante fizic i‑au afectat performanța. „Cred că sunt mai bine pregătit aici decât am fost la Paris”, a declarat el. „Întotdeauna mi‑a plăcut să joc pe iarbă. Am o istorie excelentă la Wimbledon, iar asta îmi oferă un plus de încredere”.

Djokovic s‑a confruntat și cu o problemă la umăr, care i‑a limitat participarea la competiții în prima parte a sezonului. Un nou titlu la Wimbledon l‑ar plasa peste recordul de 24 de trofee majore deținut de Margaret Court, oferindu‑i statutul de cel mai titrat jucător din istoria tenisului, atât la masculin, cât și la feminin.

Documentarul despre cariera tenismenului

Un nou documentar de o oră și 33 de minute oferă o privire profundă asupra parcursului lui Novak Djokovic, de la primele zile petrecute pe terenul de tenis până la motivația care i-a modelat mentalitatea de campion.

„Când am intrat în circuit, nu mă interesa Federer, Nadal sau altcineva”, spune Djokovic în film, care oferă acces fără precedent la viața și gândurile sale. „Aveam un singur obiectiv clar: să fiu numărul 1, să câștig Wimbledon și să intru în istoria acestui sport”.

Documentarul include mărturii de la Jelena Djokovic, Andre Agassi și chiar Rafael Nadal, oferind o perspectivă completă asupra personalității și evoluției sportivului sârb. Jelena explică faptul că, pentru soțul ei, „tenisul este un cuib sigur — locul unde găsește iubirea”.

Această legătură profundă cu sportul a început încă din copilărie. Mama lui, Dijana Djokovic, povestește că fiul ei plângea uneori când pierdea un set, pentru că nu suporta ideea de înfrângere.

Rivalitatea dintre Djokovic și Nadal este prezentată ca una dintre cele mai mari din istoria sportului, sârbul având un avantaj de 31–29 în confruntările directe din seria Lexus ATP Head2Head. În ciuda competiției acerbe, cei doi și-au câștigat reciproc respectul.

Filmul explorează și tema retragerii, un subiect despre care Djokovic este adesea întrebat. „Când ești în vârf, când domini, când simți că ești cel mai bun indiferent de vârstă, vrei să mergi mai departe”, spune el, subliniind dorința de a continua să scrie istorie.

Documentarul devine astfel o incursiune emoționantă în viața unui campion care nu s-a mulțumit niciodată cu puțin și care vede în tenis nu doar o competiție, ci o formă de iubire și echilibru.