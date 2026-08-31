 Ce părere are Djokovic despre revenirea Serenei Williams pe terenul de tenis, la 44 de ani: „Este remarcabil”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare

Ce părere are Djokovic despre revenirea Serenei Williams pe terenul de tenis, la 44 de ani: „Este remarcabil”

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

În cadrul unui interviu acordat revistei People despre documentarul său de pe Prime Video, „Novak Djokovic: The Wolf in Winter”, legenda tenisului, în vârstă de 39 de ani, a lăudat revenirea în tenis a Serenei Williams, la 44 de ani. 

Djokovic o laudă pe Serena Williams
Djokovic o laudă pe Serena Williams Foto: Getty Images

Numai cuvinte de laude pentru marea tenismenă

Novak Djokovic a descris revenirea Serenei Williams la Wimbledon drept „cu adevărat inspirațională”, în timp ce doi dintre cei mai de succes campioni ai turneului se pregătesc pentru o nouă apariție pe gazonul de la All England Club.

Djokovic, aflat în cursa pentru al 25‑lea titlu de Grand Slam la simplu masculin, a declarat că este impresionat de determinarea Serenei de a reveni după o absență îndelungată. „Ceea ce face ea este inspirațional și epic”, a spus sârbul într‑un interviu pentru publicația People.„Exact asta i‑am spus”.

El a adăugat că a admirat mereu carierele ambelor surori Williams și a subliniat decizia Serenei de a reveni pe teren după ce a crescut doi copii și a petrecut mai mulți ani departe de circuitul profesionist.

„Să revii după ani de absență, după ce ai devenit mamă, și să depui atâta efort - nu doar pentru tine, ci și pentru plăcerea noastră de a te vedea din nou pe teren - este remarcabil”, a spus Djokovic, adăugând că antrenamentele Serenei arată cât de serios tratează această revenire. „O văd în sală mai des decât o vedeam în perioada ei de vârf. Asta îmi arată că își dorește cu adevărat ca totul să iasă cât mai bine”.

Serena Williams are 23 de titluri de Grand Slam la simplu, cele mai multe câștigate de o femeie în era modernă, dintre care șapte la Wimbledon (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 și 2016). Interesul pentru revenirea ei depășește sfera fanilor obișnuiți de tenis, fiind urmărit cu atenție și de pasionații de pariuri sportive.

Djokovic țintește al 25‑lea titlu major

Djokovic își va începe campania la Wimbledon împotriva chinezului Wu Yibing. În vârstă de 39 de ani, sârbul are deja șapte titluri la simplu pe gazonul londonez, însă ultimul său succes la Wimbledon datează de acum patru ani.

Ultimul Grand Slam câștigat de el a fost US Open 2023. Djokovic ajunge la Wimbledon după o eliminare în turul al treilea la Roland Garros, unde a spus că meciurile solicitante fizic i‑au afectat performanța. „Cred că sunt mai bine pregătit aici decât am fost la Paris”, a declarat el. „Întotdeauna mi‑a plăcut să joc pe iarbă. Am o istorie excelentă la Wimbledon, iar asta îmi oferă un plus de încredere”.

Djokovic s‑a confruntat și cu o problemă la umăr, care i‑a limitat participarea la competiții în prima parte a sezonului. Un nou titlu la Wimbledon l‑ar plasa peste recordul de 24 de trofee majore deținut de Margaret Court, oferindu‑i statutul de cel mai titrat jucător din istoria tenisului, atât la masculin, cât și la feminin.

Documentarul despre cariera tenismenului

Un nou documentar de o oră și 33 de minute oferă o privire profundă asupra parcursului lui Novak Djokovic, de la primele zile petrecute pe terenul de tenis până la motivația care i-a modelat mentalitatea de campion.

„Când am intrat în circuit, nu mă interesa Federer, Nadal sau altcineva”, spune Djokovic în film, care oferă acces fără precedent la viața și gândurile sale. „Aveam un singur obiectiv clar: să fiu numărul 1, să câștig Wimbledon și să intru în istoria acestui sport”.

Documentarul include mărturii de la Jelena Djokovic, Andre Agassi și chiar Rafael Nadal, oferind o perspectivă completă asupra personalității și evoluției sportivului sârb. Jelena explică faptul că, pentru soțul ei, „tenisul este un cuib sigur — locul unde găsește iubirea”.

Această legătură profundă cu sportul a început încă din copilărie. Mama lui, Dijana Djokovic, povestește că fiul ei plângea uneori când pierdea un set, pentru că nu suporta ideea de înfrângere.

Rivalitatea dintre Djokovic și Nadal este prezentată ca una dintre cele mai mari din istoria sportului, sârbul având un avantaj de 31–29 în confruntările directe din seria Lexus ATP Head2Head. În ciuda competiției acerbe, cei doi și-au câștigat reciproc respectul.

Filmul explorează și tema retragerii, un subiect despre care Djokovic este adesea întrebat. „Când ești în vârf, când domini, când simți că ești cel mai bun indiferent de vârstă, vrei să mergi mai departe”, spune el, subliniind dorința de a continua să scrie istorie.

Documentarul devine astfel o incursiune emoționantă în viața unui campion care nu s-a mulțumit niciodată cu puțin și care vede în tenis nu doar o competiție, ci o formă de iubire și echilibru.

Ghid de cumpărături

horoscop zodia taur jpeg
Luna intră în zodia Taur și aduce schimbări pe plan financiar. Patru zodii care pun accentul pe bani începând cu 1 septembrie Horoscop
josephine jpg
Gina Pistol, uluită de ce i-a spus fiica ei când abia învăța să vorbească: „Cum să zică un copil asta?” PrimeTime
image
Situația în care șoferii sunt obligați să oprească, chiar dacă pietonii nu sunt pe trecere. Amenda depășește 1.000 de lei adevarul.ro
image
Mediterana, „încărcată” de vara caniculară. Meteorologii avertizează că începe sezonul viiturilor rapide adevarul.ro

Parteneri

image
Contractul pe care Florin Tănase îl va avea la Omonia Nicosia. „Astea sunt cifrele!”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Jobul neaşteptat care bate, pentru unii, o carieră în IT. Ce spun despre salarii şi beneficii observatornews.ro
image
În 1966, Marlon Brando a cumpărat un atol din Polinezia. Acum e sanctuar cu 15.614 de țestoase verzi www.antena3.ro
image
Lux și petreceri într-o țară aflată în război. Cum au încheiat ucrainenii sezonul estival în cluburile din Odesa www.gandul.ro
image
Ea este doctorița moartă în accidentul din Târgu Jiu! Traversa strada atunci când a fost lovită de o mașină www.wowbiz.ro
image
Regele Harald al V-lea al Norvegiei s-a stins din viață la 89 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ion Țiriac s-a săturat și a luat o decizie categorică, la 87 de ani. Fiul cel mare, implicat direct as.ro
image
Când poți fi amendat dacă folosești camera auto. Ce spune legea în 2026 despre filmările din trafic playtech.ro
image
„Ăsta a fost ordinul meu!”. Gigi Becali a anunțat decizia după FCSB – UTA 1-3: „Va fi titular cu Dinamo! Mi-a zis Șumudică”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Ea este Elena, tânăra care a murit înecată în Marea Neagră. Și iubitul ei s-a stins în același mod www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Noul rege Haakon și fiica lui moștenitoare, Ingrid Alexandra, au onorat memoria răposatului Harald. Ce mesaj a avut noul suveran norvegian okmagazine.ro
image
Regii Europei deplâng moartea lui Harald. Mesajele de condoleanțe arată cât de iubit a fost răposatul monarh norvegian okmagazine.ro
image
#Grecia Antică
O minune inginerească din Epoca Bronzului, uitată timp de 3.000 de ani historia.ro
image
#Biografii
George Enescu a sfârşit ca rob al unei prinţese extravagante historia.ro
Novak Djokovic (EPA) jpg
Djoković, la pământ: „out” la US Open, pentru prima dată în ultimii 20 de ani Alte sporturi
Roger Federer plange ok jpg
Roger Federer, în lacrimi! Ce i-a spus Mirka, soția sa, la intrarea în Hall of Fame Alte sporturi
Roger Federer (EPA) jpg
Se întoarce Federer în circuit? Răspunsul fostului mare campion Alte sporturi
Istvan Kovacs (EPA) jpg
István Kovács, pe val: românul, delegat în play-off-ul de Liga Campionilor Fotbal internațional
Radu Dragusin (Facebook, Fiorentina) jpg
Drăgușin, debut cu eșec în Serie A la Fiorentina. Italienii, nemiloși cu românul Fotbal internațional
Cristi Chivu (EPA) jpg
Presa internațională exultă, după debutul victorios al Interului lui Chivu Fotbal internațional
Diego Maradona (EPA) jpg
Uriaș: cu cât s-a vândut mingea golului lui Maradona, „Mâna lui Dumnezeu” Fotbal internațional
Nationala Romania (Sportpictures) jpg
România pregătește debutul în Liga Națiunilor. Când și unde e primul meci Fotbal internațional
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Trei ani de la moartea Alexandrei Ivanov. Tânăra de 25 de ani a cerut ajutor o noapte întreagă într-un spital, dar dosarul nu a ajuns nici acum în instanță actualitate.net