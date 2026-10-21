Cristiano Ronaldo, „înfierat” de un nume mare: „A lăsat echipa la greu”

Cristiano Ronaldo (41 de ani), care este în centrul atenției într-un mod negativ, după ce a părăsi echipa națională a Portugaliei în plină campanie de Liga Națiunilor, are parte de un „val de critici”, un nume cu greutate din „sportul rege” arătându-se dezamăgit de lusitan.

Cristiano Ronaldo va fi gata la timp pentru Liga Națiunilor Foto: EPA

Un antrenor cu renume din fotbalul internațional, Erik Ten Hag (56 de ani), a vorbit despre ultima experiență din „fotbalul mare” a lui Cristiano Ronaldo, desfășurată neplăcut pentru jucător și încheiată tensionat, plecând liber de contract și, în cele din urmă, transferându-se în fotbalul saudit. „Nu alerga nici cu mingea, nici fără”, spune fostul antrenor de la Manchester United, Ten Hag, care consideră că „a lăsat echipa la greu”. „Nu se pregătise”, a afirmat olandezul, care a avut o interacțiune tensionată cu lusitanul, potrivit presei internaționale, un reper fiind momentul în care CR7 a refuzat să intre ca rezervă într-un meci pierdut împotriva lui Tottenham Hotspur, în octombrie 2022. De altfel, o lună mai târziu, contractul fotbalistului avea să fie reziliat. „A dezamăgit echipa şi m-a dezamăgit pe mine”, a afirmat Ten Hag, adăugând: „Este, fără îndoială, unul dintre cei mai buni jucători din istoria fotbalului. Îl respectam enorm. Dar, în acel moment, în calitate de antrenor, a trebuit să iau o decizie raţională şi să îi păstrez pe teren pe jucătorii pe care îi admir”.

Revenind în zilele noastre, Cristiano Ronaldo tocmai a primit o suspendare de 30 de zile, pentru că a părăsit cantonamentul echipei naţionale a Portugaliei în urma unui conflict cu selecţionerul său. În situația dată, experimentatul fotbalist va fi disponibil pentru următorul meci al Portugaliei, programat pe 14 noiembrie, împotriva Danemarcei, tot în Liga Naţiunilor.

Ce s-a întâmplat la naționala Portugaliei

Reamintim că fotbalistul a plecat de la națională, pe fondul unor neînțelegeri cu selecționerul Portugaliei, prezentându-și propria perspectivă printr-un comunicat, în această săptămână și susținând că a fost mințit de tehnicianul naționalei. Dincolo de toate, Cristiano Ronaldo este, fără doar și poate, unul dintre cele mai cu rezonanță nume din fotbalul mondial, în ciuda celor peste patru decenii de viață având o formă fizică incredibilă și o dârzenie în teren, care l-a caracterizat în întreaga activitate. Estimat la o valoare de 10 milioane de euro, potrivit Transfermarkt, lusitanul evoluează în fotbalul din Arabia Saudită din 2023, acolo unde îmbracă tricoul lui Al-Nassr. În vara anului trecut, cele două părți și-au prelungit înțelegerea până în 2027, CR7 având un salariu colosal, de 400 de milioane de euro pe an. Cifrele sale confirmă și în teren: Cristiano Ronaldo a jucat 151 de meciuri și a înscris de 128 de ori, oferind 24 de pase decisive la formația actuală. Din CV-ul său fac parte nume mari, precum Real Madrid, Manchester United, Juventus Torino, cariera începând-o la Sporting Lisabona. De cinci ori câștigător al Balonului de Aur, CR7 numără în palmaresul, printre altele, său un titlu de campion european alături de Portugalia, unde are 234 de apariții și 146 de goluri, cinci trofee de Liga Campionilor, trei titluri în Premier League și câte două în Primera División și Serie A.