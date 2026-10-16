 Meme Stoica, implicat într-un nou accident rutier în București: „Mașina e daună totală”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare

Meme Stoica, implicat într-un nou accident rutier în București: „Mașina e daună totală”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Președintele Consiliului de Administrație al clubului FCSB, Mihai Stoica, a trecut prin momente de spaimă joi seara, în urma unui accident rutier produs în București. 

Mihai Stoica a făcut accident în Capitală
Mihai Stoica a făcut accident în Capitală Foto: instagram

Deși oficialul a scăpat teafăr și fără leziuni corporale, vehiculul pe care îl conducea a fost distrus complet în urma impactului.

Coliziune pe Bulevardul Octavian Goga: „Sunt nevinovat 100%”

Evenimentul rutier a avut loc pe Bulevardul Octavian Goga din Capitală, într-o zonă pe care oficialul FCSB a descris-o ca fiind dificilă din punct de vedere al traficului. Mihai Stoica a subliniat că nu are nicio culpă în producerea tamponării, autoturismul său fiind lovit direct de un alt șofer.

„Sunt bine. A intrat o persoană în mine. E o intersecție mai ciudată acolo. Mașina e daună totală. Sunt nevinovat 100%”, a declarat Mihai Stoica pentru publicația ProSport.

Autovehiculul ar fi fost deja trimis în service, unde va fi reparat pentru că are suspensia pe partea dreaptă lovită, în urma impactului cu mașina șoferului neatent, care a provocat accidentul.

Istoricul incidentelor rutiere în care a fost implicat oficialul FCSB

Acesta nu este primul episod periculos trăit de Mihai Stoica la volan. La finele anului 2007, în timp ce se deplasa spre o stațiune de schi din Austria, mașina în care se afla a fost implicată într-un carambol violent alături de alte două autoturisme. La vremea respectivă, deși toți cei implicați au scăpat nevătămați, oficialul a mărturisit că „a văzut moartea cu ochii”.

Doi ani mai târziu, în 2009, Mihai Stoica a trecut printr-un alt incident în traficul din Capitală. Aflat la volan pe Bulevardul Mihai Eminescu din București, autoturismul său a intrat în coliziune cu un alt vehicul.

Șirul incidentelor rutiere care l-au marcat pe Mihai Stoica își are însă rădăcinile mult mai adânc în trecut. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a vorbit în trecut despre un alt accident grav, derulat cu aproximativ trei decenii în urmă, pe când se afla la timona clubului Oțelul Galați.

Experiența respectivă, petrecută în primii săi ani de management sportiv, a fost catalogată chiar de el drept un veritabil miracol prin faptul că a reușit să scape cu viață dintr-un impact deosebit de periculos.

Ghid de cumpărături

Irina Rimes, foto Instagram jpg
Irina Rimes rupe tăcerea înainte de plecarea de la Vocea României. Ce relație are, de fapt, cu Tudor Chirilă, Smiley, Theo Rose și Horia Brenciu. „O să-mi lipsească și nu o să-mi lipsească” Vedete românești
Design fără titlu (6) png
„Cerșetorul cu Lexus” din Iași a strâns 9.147 de lei în opt ore! Poliția Locală i-a confiscat banii Național
image
Cum a ajuns Bucureștiul, de la un sat amărât din mlaștină, capitala țării. Adevărul despre întemeierea „Micului Paris” adevarul.ro
image
Caz medical extrem de rar în lume. Unui adolescent i-a crescut un dinte deasupra ochiului adevarul.ro

Parteneri

image
„Grande Craiova!”. Editorial Marius Mitran: „Știința a jucat ca pe vremea când Craioveanu era golgheterul, sufletul și liderul echipei din Bănie” www.fanatik.ro
image
Proprietar de Lexus, cerșetor în scaun cu rotile la Sf. Parascheva. Suma impresionantă strânsă în doar 8 ore observatornews.ro
image
La 12 ani, o româncă se remarcă pe podiumul internațional al modelingului. Ilinca Maria Aldea a câștigat „The Best Model of Europe“ www.antena3.ro
image
Anchetă a Poliției după ce nepotul lui Sorinel Puștiu ar fi fost atacat într-un club de manele. Culisele scandalului care a aprins lumea interlopă www.gandul.ro
image
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie www.wowbiz.ro
image
Un bărbat și-a organizat nunta cu soția la etaj și botezul copilului pe care îl avea cu altă femeie la parter, în același restaurant. Invitații s-au luat la bătaie www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
„Sunt Ioana milionara” Influenceriţa care a avut o relaţie cu Gabi Torje, postare controversată despre bărbaţi! as.ro
image
Cine este Natalia Intotero, propusă la Ministerul Mediului. Detaliul din declaraţia de avere care iese în evidenţă playtech.ro
image
Politicianul acuzat în trecut de spălare de bani decide soarta clubului Steaua. Cine este Radu Oprea, propunerea de ministru al Apărării în Guvernul Luca Niculescu www.fanatik.ro
image
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Cristina Demetrescu avertizează că o zodie va fi lovită de un val uriaș de necazuri în octombrie: „Poate veni și cu afecțiuni... probleme de sănătate”. Despre ce zodie e vorba www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare okmagazine.ro
image
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta? okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Povestea ursului din Tapiseria de la Bayeux: luptele cu animale din Anglia medievală historia.ro
image
#Napoleon şi războaiele sale
Napoleon pe insula Sfânta Elena: ultimii ani ai unui împărat în exil historia.ro
Sabina Jaksova jpg
VideoInterviul care a făcut înconjurul internetului! Gestul jurnalistei a stârnit amuzament. „Nu se lasă ispitit!” Fotbal internațional
Mara Vasilescu Rapid jpg
Sora prin alianță a lui Radu Drăgușin a debutat în Divizia A1 la volei! Alte sporturi
Universitatea Cluj Rapid (Sportpictures) jpg
Ploaie de goluri în Ardeal: Rapid învinge U. Cluj cu 4-3 și se apropie de lider Fotbal intern
Cristiano Ronaldo (EPA) jpg
Cristiano Ronaldo „zburdă” spre pragul de 1.000 de goluri. Câte mai are de dat Fotbal internațional
Ianis Hagi, nationala Romania (Sportpictures) jpg
Ianis Hagi, la un pas de fotbalul francez? Ce mutare pregătește românul Fotbal internațional
Radu Dragusin (Sportpictures) jpg
Emoții pentru Radu Drăgușin? Italienii îi anunță „ieșirea” de la Fiorentina Fotbal intern
Nuno Campos, antrenor Dinamo (Sportpictures) jpg
Salvatorul lui Dinamo, despre România: cum vede București față de Budapesta Fotbal intern
Sorana Cirstea (EPA) jpg
Sorana Cîrstea revine cu forțe proaspete în ultimul ei an. Ce urmează Alte sporturi
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile actualitate.net