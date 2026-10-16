Meme Stoica, implicat într-un nou accident rutier în București: „Mașina e daună totală”

Președintele Consiliului de Administrație al clubului FCSB, Mihai Stoica, a trecut prin momente de spaimă joi seara, în urma unui accident rutier produs în București.

Mihai Stoica a făcut accident în Capitală Foto: instagram

Deși oficialul a scăpat teafăr și fără leziuni corporale, vehiculul pe care îl conducea a fost distrus complet în urma impactului.

Coliziune pe Bulevardul Octavian Goga: „Sunt nevinovat 100%”

Evenimentul rutier a avut loc pe Bulevardul Octavian Goga din Capitală, într-o zonă pe care oficialul FCSB a descris-o ca fiind dificilă din punct de vedere al traficului. Mihai Stoica a subliniat că nu are nicio culpă în producerea tamponării, autoturismul său fiind lovit direct de un alt șofer.

„Sunt bine. A intrat o persoană în mine. E o intersecție mai ciudată acolo. Mașina e daună totală. Sunt nevinovat 100%”, a declarat Mihai Stoica pentru publicația ProSport.

Autovehiculul ar fi fost deja trimis în service, unde va fi reparat pentru că are suspensia pe partea dreaptă lovită, în urma impactului cu mașina șoferului neatent, care a provocat accidentul.

Istoricul incidentelor rutiere în care a fost implicat oficialul FCSB

Acesta nu este primul episod periculos trăit de Mihai Stoica la volan. La finele anului 2007, în timp ce se deplasa spre o stațiune de schi din Austria, mașina în care se afla a fost implicată într-un carambol violent alături de alte două autoturisme. La vremea respectivă, deși toți cei implicați au scăpat nevătămați, oficialul a mărturisit că „a văzut moartea cu ochii”.

Doi ani mai târziu, în 2009, Mihai Stoica a trecut printr-un alt incident în traficul din Capitală. Aflat la volan pe Bulevardul Mihai Eminescu din București, autoturismul său a intrat în coliziune cu un alt vehicul.

Șirul incidentelor rutiere care l-au marcat pe Mihai Stoica își are însă rădăcinile mult mai adânc în trecut. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a vorbit în trecut despre un alt accident grav, derulat cu aproximativ trei decenii în urmă, pe când se afla la timona clubului Oțelul Galați.

Experiența respectivă, petrecută în primii săi ani de management sportiv, a fost catalogată chiar de el drept un veritabil miracol prin faptul că a reușit să scape cu viață dintr-un impact deosebit de periculos.