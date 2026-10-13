 Stomatolog român, acuzat că a intrat intenționat cu mașina în cabinetul fostului angajator din Belgia. Clădirea a fost grav avariată
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Stomatolog român, acuzat că a intrat intenționat cu mașina în cabinetul fostului angajator din Belgia. Clădirea a fost grav avariată

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Un medic stomatolog român în vârstă de 36 de ani este în centrul unei anchete desfășurate în Belgia, după ce ar fi provocat distrugeri uriașe într-un cabinet stomatologic unde lucrase în trecut. 

Stomatolog român, acuzat că a intrat intenționat cu mașina în cabinetul fostului angajator
Stomatolog român, acuzat că a intrat intenționat cu mașina în cabinetul fostului angajator Foto: Captură ecran

Potrivit presei belgiene, bărbatul este suspectat că ar fi acționat din răzbunare după încetarea colaborării cu fostul angajator.

Cum s-a produs incidentul

Incidentul s-a petrecut în seara zilei de 11 octombrie, în localitatea Stekene, din provincia Flandra de Est. Martorii au relatat că un autoturism Porsche a spart ușa principală a cabinetului medical și a pătruns în interiorul clădirii, provocând distrugeri semnificative, potrivit publicației belgiene HLN.

Potrivit informațiilor apărute în presa belgiană, mașina a trecut prin zona de recepție și sala de așteptare, distrugând pereți despărțitori din sticlă, mobilier și alte bunuri din interiorul cabinetului.

Șoferul nu s-ar fi oprit după primul impact. După ce a ieșit în parcarea din spatele clădirii, acesta ar fi întors autoturismul și ar fi intrat din nou în imobil, lovind de această dată una dintre încăperile destinate tratamentelor stomatologice.

Imaginile distribuite de publicațiile locale arată geamuri sparte, pereți avariați și numeroase resturi împrăștiate în interiorul clădirii.

Suspectul ar fi fost concediat anterior

Conform informațiilor publicate de presa din Belgia, bărbatul este cetățean român și profesează ca medic stomatolog. Acesta ar fi lucrat în cabinetul respectiv.

Anchetatorii verifică acum dacă incidentul are legătură cu această colaborare încheiată și dacă fapta a fost comisă cu premeditare.

Până în prezent, autoritățile nu au făcut publice motivele concedierii și nici identitatea suspectului.

După producerea incidentului, polițiștii l-au găsit pe șofer în apropierea clădirii. Acesta a suferit răni ușoare și a primit îngrijiri medicale la fața locului, după care a fost dus la audieri.

Potrivit informațiilor apărute în presa belgiană, testele efectuate pentru depistarea consumului de alcool și droguri au avut rezultate negative.

Ancheta este coordonată de Parchetul din Flandra de Est, care urmează să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs incidentul și eventualele acuzații care vor fi formulate împotriva românului.

Pagube importante la cabinetul stomatologic

La fața locului au intervenit și echipaje de pompieri, care au lucrat mai multe ore pentru îndepărtarea resturilor și securizarea clădirii afectate.

Autoritățile au luat măsuri suplimentare de siguranță și pentru autoturismul avariat, iar ferestrele și ușile distruse au fost acoperite provizoriu.

Valoarea exactă a pagubelor nu a fost încă stabilită, însă primele evaluări indică distrugeri semnificative care ar putea afecta activitatea cabinetului pentru o perioadă. Ancheta continuă.

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