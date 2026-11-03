 Claudia Schiffer a pozat topless la 56 de ani! Cum arată celebrul topmodel în noua ipostază
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Claudia Schiffer a pozat topless la 56 de ani! Cum arată celebrul topmodel în noua ipostază

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Celebrul supermodel german a revenit în lumina reflectoarelor cu o apariție spectaculoasă într-o nouă campanie pentru casa de modă Chloé, iar una dintre fotografii a atras imediat atenția: Claudia pozează topless, lăsându-și părul blond și câteva lanțuri masive din aur să-i acopere zonele intime.

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Foto: Profimedia

La 56 de ani, Claudia Schiffer demonstrează că frumusețea, eleganța și senzualitatea nu au vârstă! Colaborarea cu Chloé are o puternică încărcătură emoțională pentru fostul topmodel, care s-a reunit cu brandul francez la 34 de ani de la prima sa apariție pe podiumul Chloé. Pe atunci, în 1992, Claudia avea doar 21 de ani și defila la Săptămâna Modei de la Paris într-o ținută bleu, cu părul prins în două codițe decorate cu flori.

De această dată, imaginile sunt mult mai îndrăznețe. Fotografiate de David Sims, cadrele o surprind pe Claudia Schiffer într-o ipostază senzuală, care pune în valoare frumusețea sa naturală și farmecul care a consacrat-o în anii '90.

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Foto: Chloe

„Claudia aduce această viziune la viață prin prezența sa naturală, personalitatea distinctă și farmecul său atemporal”, a declarat Chemena Kamali, directorul de creație al casei de modă.

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Foto: Profimedia

În urmă cu o lună, supermodelul și-a arătat susținerea pentru casa de modă franceză participând la prezentarea Chloé din cadrul Săptămânii Modei de la Paris. Claudia a atras toate privirile într-un costum alb, format dintr-un sacou cu decolteu adânc și pantaloni largi.

Deși a devenit celebră datorită carierei în modelling, Claudia Schiffer a cochetat și cu actoria. A avut o apariție în celebrul film „Love Actually”, din 2003, unde a interpretat-o pe Carol, femeia de care personajul lui Liam Neeson se îndrăgostește. De asemenea, a jucat în „Zoolander”, comedia din 2001 regizată de Ben Stiller, dar și în producțiile „Black and White” și „The Blackout”. Însă întreaga planetă o cunoaște pe blondină pentru prezentările ei de modă și campabniile fashion în care s-a implicat de-a lungul carierei sale îndelungate. 

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