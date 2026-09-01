 Fiica lui Brigitte Macron iubește un tânăr cu 20 de ani mai mic. Cum a reacționat Prima Doamnă a Franței la noua ei relație
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Fiica lui Brigitte Macron iubește un tânăr cu 20 de ani mai mic. Cum a reacționat Prima Doamnă a Franței la noua ei relație

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Tiphaine Auzière, fiica cea mică a lui Brigitte Macron, are 42 de ani și a trecut repede peste fosta relație, însă nu asta a atras atenția presei internaționale. Tiphaine și-a refăcut viața la doar câteva luni de la despărțire cu un tinerel în vârstă de 22 de ani.

Tiphaine Auzière, fiica cea mică a lui Brigitte Macron.
Tiphaine Auzière, fiica cea mică a lui Brigitte Macron. Foto: Instagram

Fiica cea mică a lui Brighitte Macron are 42 de ani și este de profesie avocat. Aceasta și-a făcut publică noua relație și arată cum trăiește o poveste de dragoste cu un tânăr în vârstă de 22 de ani. 

Fiica lui Brighitte Macron, îndrăgostită de un tânăr cu 20 de ani mai mic

Tiphaine Auzière a publicat un videoclip pe rețelele de socializare în care a arătat aventurile alături de noul ei iubit, Antoine Lecomte, un tânăr student în vârstă de 22 de ani. Aceștia au plecat în vacanță în Olanda cu o rulotă și s-au cazat la Faralda Hotel. În clip, cei doi arată momentele în care s-au plimbat prin oraș și au vizitat diverse expoziții, conform Le Parisien.

Fiica vitregă a președintelui Macron s-a despărțit recent de fostul iubit, Cyril Hanouna. Separarea a avut loc în luna mai, însă nu a durat mult până când avocata și-a găsit o nouă iubire, scrie revista Gala. 

Antoine Lecomte nu este cunoscut publicului larg. Potrivit profilului său de Instagram, este pasionat de kitesurfing. Tânărul este originar din Lille și este student la Neoma Business School. De asemenea, este creatorul brandului Mission Kiteboarding, companie care se ocupă cu designul echipamentelor dedicate kitesurfingului, scrie presa franceză.

Ce spun prietenii despre relația celor doi

Se pare că Tiphaine Auzière îi seamănă foarte mult mamei sale și și-a ales un partener mai tânăr. Diferența de vârstă nu pare să-i deranjeze și nu este un obstacol între cei doi.

„Antoine este un aventurier care nu se teme de nimic, în timp ce Tiphaine seamănă foarte mult cu mama ei”, spune o prietenă apropiată a cuplului intervievată de revista Gala. 

„La fel ca Brigitte, ea ascultă doar inima ei și nu-i pasă ce cred ceilalți. Doar părerea familiei sale contează pentru ea”, mai spune apropiata lui Tiphaine.

Se pare că Tihaine și Antoine se completează reciproc. Fiiica lui brighitte conduce propria sa firmă de avocatură, Challenges Avocats, iar muncă i-a unit și mai mult pe aceștia. Cuplul urmează să plece într-o călătorie în Asia.

„Își oferă reciproc sfaturi și fac brainstorming de proiecte împreună în mod profesional. Tiphaine îl va însoți în curând pe Antoine în Asia, unde își dezvoltă compania și a terminat pe locul trei într-o competiție de kitesurfing în 2025”, spun apropiații.

Cum a reacționat Brighitte Macron 

Diferența de vârstă dintre Emmanuel Macron și Brighitte Macron este de 25 de ani, astfel că alegerea fiicei nu a fost un șoc pentru Prima Doamnă a Franței. Aceasta urmează să-i întâlnească noul partener al lui Tiphaine.

„A reacționat exact ca orice mamă”. Tot ce contează pentru ea este fericirea fiicei sale, așa că este foarte fericită să o vadă prosperând. Va fi încântată să-l cunoască pe Antoine”, a mai spus prietena avocatei.

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