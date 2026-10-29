 Imagine rară cu Julia Roberts și soțul ei! Gestul romantic făcut de Danny Moder de ziua actriței
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FotoImagine rară cu Julia Roberts și soțul ei! Gestul romantic făcut de Danny Moder de ziua actriței

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Julia Roberts și-a sărbătorit aniversarea într-un mod discret, dar plin de emoție. Actrița a primit un mesaj special din partea soțului său, Danny Moder, care a ales să marcheze momentul printr-o fotografie de colecție și o declarație de dragoste publicată pe rețelele sociale.

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Foto: instagram/getty images

Ce i-a transmis soțul actriței, cu ocazia zilei de naștere

Julia Roberts, actrița cunoscută pentru filme precum „Pretty Woman” și „Erin Brockovich”, a împlinit 59 de ani, ocazie pe care a sărbătorit-o cu persoanele apropiate. Soțul ei, Danny Moder, nu a lăsat ocazia să treacă fără un mesaj care i-a emoționat pe internauți.

Astfel, Danny Moder a postat pe Instagram o imagine surprinsă la una dintre aniversările anterioare ale actriței. În fotografie, acesta o sărută pe umăr pe Julia Roberts, în timp ce ea stă în fața unui tort decorat cu numeroase lumânări.

Alături de imagine, soțul vedetei a transmis un mesaj simplu, dar plin de afecțiune.

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Foto: instagram

„Sărbătorim în fiecare zi... dar pe 28 octombrie cel mai mult. Mai multe lumânări aduc mai multă bucurie. Te iubesc atât de mult”, a scris Danny Moder.

Cum a început povestea lor de iubire

Povestea de dragoste dintre cei doi a început în anul 2000, pe platourile de filmare ale producției „The Mexican”. La acea vreme, Julia Roberts interpreta unul dintre rolurile principale, alături de Brad Pitt, în timp ce Danny Moder făcea parte din echipa tehnică a filmului, ocupând funcția de operator de cameră.

Relația lor s-a consolidat rapid, iar pe 4 iulie 2002 cei doi s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii private organizate la proprietatea actriței din Taos, New Mexico.

În vara acestui an, cuplul a sărbătorit 24 de ani de căsnicie. Cu acea ocazie, Julia Roberts a publicat la rândul său o fotografie alături de soțul ei, surprinși într-un moment relaxat petrecut împreună.

Cei doi sunt căsătoriți din 2002 și au împreună trei copii: gemenii Hazel și Phinnaeus, născuți în 2004, și pe Henry, venit pe lume în 2007. De-a lungul anilor, actrița a ales să își țină familia departe de atenția publicului și a vorbit rareori despre viața sa de mamă, potrivit publicației People.

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