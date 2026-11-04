Miranda Kerr explică de ce a refuzat revenirea pe podiumul Victoria’s Secret: „Am simțit un nod în stomac”

Miranda Kerr, unul dintre cele mai cunoscute nume din istoria Victoria’s Secret, a dezvăluit motivul pentru care a ales să nu participe la show-ul organizat de celebrul brand în 2026, în ciuda faptului că a primit o invitație oficială.

Miranda Kerr explică de ce a refuzat revenirea pe podiumul Victoria’s Secret Foto: Getty Images

De ce nu a reușit Miranda Kerr să urce pe podiumul Victoria’s Secret

Fostul „înger” Victoria’s Secret a mărturisit că s-a gândit serios să revină pe podium alături de modele precum Candice Swanepoel și Alessandra Ambrosio, însă emoțiile și anxietatea au făcut-o să renunțe în cele din urmă la această idee.

„Mă gândeam foarte serios să particip”, a declarat Miranda Kerr în cadrul podcastului „Not Skinny But Not Fat”, citată de publicația InTouch.

Modelul australian, în vârstă de 43 de ani, a explicat că, deși inițial a fost entuziasmată de propunere, a început să se simtă tot mai neliniștită pe măsură ce se gândea la experiența unei reveniri pe podium.

„M-am entuziasmat foarte tare, dar apoi am început să devin anxioasă. Meditam și mă gândeam la cum mă voi simți, de fapt, acolo sus, în lenjerie intimă”, a mărturisit ea.

„Am un nod în stomac”

Kerr, mamă a patru băieți, spune că a realizat că decizia nu era potrivită pentru ea în momentul în care sentimentul de neliniște a persistat, în ciuda încercărilor de a-l depăși.

„Am 43 de ani. Am patru băieți. Simțeam acest nod în stomac și, oricât încercam să meditez și să mă liniștesc, nu dispărea. Singura modalitate prin care am putut rezolva problema a fost să îmi spun: «Nu vei participa la show». Și atunci m-am simțit bine”, a explicat fostul model.

Și-a urmărit foștii colegi din fața televizorului

Deși nu a fost prezentă pe podium, Kerr a urmărit show-ul de acasă. Modelul a povestit că experiența a stârnit curiozitatea copiilor săi, care au descoperit o parte importantă din trecutul profesional al mamei lor.

Potrivit acesteia, unul dintre băieți a întrebat-o ce urmărește la televizor, iar răspunsul a fost simplu: „Asta făcea mama înainte”.

Reacția copiilor a amuzat-o pe vedetă, mai ales că unul dintre ei nu își putea imagina că mama sa a fost cândva una dintre cele mai celebre modele din lume.

Lupta discretă cu o problemă de sănătate

În ultima perioadă, Miranda Kerr a vorbit și despre o afecțiune cu care se confruntă de mai mulți ani.

Modelul a dezvăluit că suferă de proctită, o boală inflamatorie care afectează ultima porțiune a intestinului și care o obligă să fie foarte atentă la alimentație.

„Trebuie să fiu foarte atentă la ceea ce mănânc”, a explicat aceasta, precizând că și-a ajustat dieta în funcție de recomandările medicale pentru a evita inflamațiile și disconfortul provocate de această afecțiune.

Miranda Kerr a devenit unul dintre cele mai cunoscute chipuri ale Victoria’s Secret după ce a primit aripile de înger în 2007. Ea a defilat de șase ori pentru celebra casă de lenjerie, ultima sa apariție având loc în 2012.