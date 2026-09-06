 Natalie Portman a născut al treilea copil, la 45 de ani. Este primul bebeluș cu noul ei partener
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Natalie Portman a născut al treilea copil, la 45 de ani. Este primul bebeluș cu noul ei partener

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Natalie Portman, în vârstă de 45 de ani, a născut al treilea copil. Este primul ei bebeluș cu noul său partener, francezul Tanguy Destable, un muzician și producător în vârstă de 46 de ani. 

Natalie Portman, însărcinată cu cel de-al treilea copil.
Natalie Portman, însărcinată cu cel de-al treilea copil. Foto: Instagram.

Actrița mai are doi copii dintr-o căsătorie anterioară cu regizorul și coregraful Benjamin Millepied. Aleph are 15 ani, iar Amalia are 9 ani. Cei doi s-au separat în 2023, însă divorțul s-a finalizat în 2024. Vestea cu cel de-al treilea bebe a venit în luna aprilie.

Natalie Portman a născut cel de-al treilea copil la 45 de ani

„Tanguy și cu mine suntem foarte încântați. Sunt foarte recunoscătoare. Știu că este un privilegiu și un miracol”, a declarat ea pentru Harper's BazaarNatalie Portman este fiica unui medic specializat în fertilizare și, de-a lungul timpului, a fost marcată de poveștile unor femei care se chinuiau să rămână gravide.

„Am crescut auzind despre cât de greu este să rămâi însărcinată. Am atât de mulți oameni dragi care au trecut prin momente atât de grele cu asta, încât vreau să fiu respectuoasă și în această privință. Este un lucru atât de frumos, de veselie și, în plus, nu este un lucru ușor. Și știu cât de norocoasă sunt. Sunt foarte conștientă și sunt foarte recunoscătoare. Am o apreciere și o recunoștință profundă”, a mai adăugat actrița, câștigătoarea unui Oscar.

Fosta vedetă a serialului „Star Wars” a fost prima dată asociată cu Destable în martie anul trecut. Destable este un muzician cunoscut și sub numele de DEPR, care creează pieze dance și tehno. 

Actrița refuză să-și expună copiii

Natalie Portman trăiește în Paris și se bucură de intimitatea pe care i-o oferă orașul. Vedeta de la Hollywood și-a rezervat timp pentru ea, dar și pentru copii și prieteni. De asemenea, în cazul lui Aleph și Amelia, ea susține că nu dorește să-i expună public.

„Nu sunt o persoană deosebit de rezervată în viața reală, vă spun orice, dar în public a fost atât de clar de la început că, dacă le spui oamenilor cât de rezervat ești, intimitatea ta este respectată mult mai mult. Am impus o mică barieră: Nu voi face ședințe foto cu copiii mei. Copiii mei sunt întotdeauna o sursă de entuziasm, pentru că îi vezi cum se dezvoltă. De asemenea, am petrecut mult timp cu prietenii mei, cu copiii lor și cu copiii mei; este destul de distractiv”, a mai declarat Portman

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