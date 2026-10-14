Noi acuzații grave la adresa actriței Selma Blair, după incidentul din avion. Ar fi lovit un polițist și o asistentă medicală

Actrița Selma Blair, cunoscută pentru rolurile din filme precum „Cruel Intentions”, „Legally Blonde” și „Hellboy”, se confruntă cu probleme legale după un incident petrecut la bordul unui avion care aterizase pe aeroportul JFK din New York.

Foto: arhivă

Vedeta în vârstă de 54 de ani este acuzată că a agresat două însoțitoare de bord în timpul zborului. După aterizare, situația ar fi continuat, iar actrița ar fi lovit un polițist și o asistentă medicală în timpul transportului și al evaluării medicale.

Selma Blair, noi acuzații după aterizarea avionului

Problemele nu s-au încheiat odată cu sosirea aeronavei la sol. Potrivit documentelor judiciare, în timpul intervenției autorităților și al transportului către spital, actrița ar fi agresat un ofițer de poliție și o asistentă medicală, potrivit The Guardian.

Polițista implicată în caz a declarat că Blair și-ar fi eliberat un picior din sistemul de prindere al tărgii și ar fi lovit-o în mod repetat în zona feței, gâtului și pieptului. De asemenea, o asistentă medicală susține că a fost lovită în piept de actriță.

Luni seară, un judecător a stabilit o cauțiune de 20.000 de dolari în numerar sau de 60.000 de dolari sub formă de garanție. Următoarea audiere a fost programată pentru luna ianuarie.

Într-o declarație oferită publicației The Hollywood Reporter, reprezentantul lui Selma Blair a afirmat că actrița a trecut printr-o urgență medicală care ar fi stat la baza comportamentului reclamat.

„Selma a suferit o urgență medicală care a dus la presupusul comportament. La aterizare, a primit imediat îngrijiri medicale și se află acum în stare stabilă”, a transmis acesta.

Până în prezent, nu au fost oferite detalii suplimentare despre natura problemei medicale invocate.

Ce s-ar fi întâmplat în timpul zborului

Conform informațiilor apărute în presa americană, incidentul s-a produs la bordul cursei Delta Air Lines 938, care venea din Los Angeles. Autoritățile aeroportuare au intervenit după ce au primit o sesizare privind un pasager cu comportament violent aflat la bordul aeronavei.

Relatările din presa americană susțin că Selma Blair ar fi lovit o însoțitoare de zbor, ar fi mușcat-o pe alta și ar fi încercat să deschidă una dintre ușile aeronavei. Două membre ale echipajului au reclamat ulterior leziuni, iar una dintre ele a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare.

O înregistrare a comunicațiilor dintre pilot și turnul de control ar indica faptul că două persoane aflate la bord, o însoțitoare de zbor și un pasager, au suferit răni minore, inclusiv o sângerare nazală și urme de mușcături.

Acesta nu este primul episod controversat petrecut la bordul unei aeronave în care este implicată actrița. În 2016, Selma Blair a fost transportată pe targă după ce a avut un comportament neobișnuit în timpul unui zbor din Cancún către Los Angeles.

Ulterior, vedeta și-a cerut scuze public și a explicat că amestecase alcoolul cu medicamente, combinație care i-ar fi afectat comportamentul.

Lupta cu scleroza multiplă

În 2018, Selma Blair a anunțat public că a fost diagnosticată cu scleroză multiplă, o boală neurologică cronică despre care a vorbit în repetate rânduri în ultimii ani. Actrița a devenit una dintre cele mai cunoscute voci care promovează conștientizarea acestei afecțiuni și a impactului pe care îl are asupra vieții de zi cu zi.

Ancheta privind incidentele de la bordul aeronavei și de după aterizare este în desfășurare, iar autoritățile americane urmează să stabilească toate circumstanțele cazului.