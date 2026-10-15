Sean „Diddy” Combs, de urgență la spital după o bătaie în închisoare cu unul dintre cei mai periculoși deținuți. Care este starea lui

Sean „Diddy” Combs a fost implicat într-o confruntare violentă în spatele gratiilor cu unul dintre cei mai temuți deținuți din Statele Unite, un lord al drogurilor de origine jamaicană cunoscut sub porecla de „Dudus”.

Sean „Diddy” Combs, rănit grav la cap într-o răfuială din spatele gratiilor Foto: arhivă

În urma bătăii, rapperul a suferit un traumatism cranian sever și a fost transportat de urgență cu o ambulanță la un spital din afara penitenciarului pentru investigații și îngrijiri medicale.

Motivul altercației dintre „Diddy” și „Dudus”

Incidentul a izbucnit vineri la penitenciarul federal Fort Dix FCI. Conform informațiilor obținute de publicația TMZ de la surse din interiorul închisorii, tensiunile au degenerat din cauza furiei acumulate de deținuți la adresa lui Diddy.

Un reportaj difuzat recent de NBC News, care a scos la iveală viața de lux și privilegiile de care artistul s-ar fi bucurat în detenție, a determinat conducerea închisorii să declanșeze controale stricte.

În urma a cel puțin două razii masive ordonate de administrația penitenciarului, gardienii au confiscat numeroase obiecte interzise, printre care și o serie de telefoane mobile.

Printre cei vizați de confiscări s-a numărat chiar Dudus, pe numele său real Christopher Coke. Încarcerat încă din 2012 pentru a executa o pedeapsă de 23 de ani, Coke este descris drept adevăratul lider de influență din Fort Dix, iar pierderea beneficiilor ascunse a provocat o reacție dură din partea acestuia.

Ambii deținuți au fost trimiși la carceră: bătaie izbucnită în timpul orei de plimbare

În ciuda statutului de vedetă internațională, confruntarea fizică s-a încheiat în favoarea traficantului jamaican. Diddy a ieșit cel mai șifonat din încăierare, alegându-se cu o rană gravă la nivelul capului, motiv pentru care conducerea închisorii a solicitat transferul său la o facilitate medicală externă sâmbătă dimineață.

Altercația ar fi avut loc în timpul pauzei zilnice de ieșire la aer, în condițiile în care Diddy se afla deja plasat preventiv în regim de izolare (Special Housing Unit - SHU) în urma scandalului generat de reportajul televizat.

Drept pedeapsă disciplinară pentru violențele comise, administrația de la Fort Dix i-a sancționat pe ambii protagoniști cu două săptămâni de carceră în regim de izolare totală.