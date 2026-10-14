Shakira se iubește cu un baschetbalist? El e cu 51 cm mai înalt și cu 12 ani mai tânăr

Shakira (49 de ani) ar avea un nou iubit, la peste patru ani de la despărțirea de Gerard Piqué, alături de care are doi copii, Milan (13 ani) și Sasha (11 ani). Presa internațională susține că artista columbiană ar fi început o poveste de dragoste cu Serge Ibaka (37 de ani), fost baschetbalist în NBA (National Basketball Association).

Shakira pare să fie gata de o nouă relație Foto: Instagram

Între cei doi este o diferență de 51 de centimetri în înălțime și de 12 ani ca vârstă. Shakira măsoară 1,57 m, în timp ce fostul baschetbalist din NBA are 2,08 m.

Deocamdată, apropiații cântăreței spun că cei doi sunt doar prieteni, deși zvonurile despre o posibilă relație continuă să se înmulțească. Jurnalistul Jordi Martín a dezvăluit că sportivul ar fi mers la mai multe concerte susținute de Shakira la Madrid.

Serge Ibaka, alături de Shakira după concertul ei din Brooklyn Foto: Instagram

Ulterior, Shakira, care deține o avere de 300 de milioane de dolari, și Ibaka ar fi călătorit împreună cu un avion privat, inclusiv la Paris, în timpul Săptămânii Modei. Sportivul, originar din Congo și cu cetățenie spaniolă, a jucat la mai multe echipe importante și a câștigat titlul de campion în 2019, alături de Toronto Raptors. În trecut, acesta a avut relații cu modelul Cindy Bruna și cântăreața Keri Hilson.

De ce s-au despărțit Shakira și Piqué

Shakira și Gerard Piqué s-au despărțit în iunie 2022, după aproximativ 12 ani de relație. Deși cei doi nu au dezvăluit public toate motivele separării, artista a vorbit ulterior despre trădarea fostului fotbalist.

Într-un interviu acordat revistei „People”, ea a povestit că a aflat din presă că fusese înșelată, în timp ce tatăl ei se afla la terapie intensivă. Piqué a fost ulterior văzut alături de Clara Chía Martí, cu care a început o relație după despărțire.

În aprilie 2023, cântăreața s-a mutat din Barcelona la Miami împreună cu cei doi băieți, Milan și Sasha, după ce a ajuns la un acord cu fostul partener privind custodia copiilor.

Shakira a explicat că, la Barcelona, cei mici erau afectați de atenția constantă a presei și de prezența paparazzilor în fața casei. În Miami, spera să le ofere o viață mai liniștită și mai multă intimitate.