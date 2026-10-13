Ultima apariție publică a actorului RJ Mitte din „Breaking Bad”. Cum a fost surprins înainte de tragedie

Actorul RJ Mitte, cunoscut publicului din întreaga lume pentru rolul lui Walter White Jr. din serialul „Breaking Bad”, a murit la vârsta de 34 de ani. Decesul a fost confirmat de reprezentantul său, care l-a descris drept un actor talentat, filantrop și un susținător important al drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Ultima apariție publică a actorului RJ Mitte din „Breaking Bad” Foto: Profimedia

Cu doar câteva zile înainte de moarte, RJ Mitte a participat la premiera filmului „Talking to Strangers”, desfășurată pe 30 septembrie în California.

RJ Mitte, promova un nou film înaintea tragediei

Potrivit publicației The Sun, actorul a fost fotografiat pe covorul roșu și promova activ noul proiect cinematografic, în care joacă rolul principal.

La începutul lunii octombrie, actorul a publicat pe rețelele sociale un mesaj despre filmul „Talking to Strangers”, disponibilă pe Amazon Prime Video. Producția urmărește povestea unui tânăr introvertit care suferă de paralizie cerebrală și dezvoltă o relație de prietenie neașteptată.

În interviurile acordate în perioada promovării, RJ Mitte spunea că apreciază producțiile care „contestă normele sociale” și îi determină pe oameni să iasă din zona de confort.

„Am avut plăcerea să particip la premiera din Los Angeles a unui film pe care l-am realizat, Talking to Strangers The Movie, disponibil acum pe Amazon Prime Video. Conține puțină dragoste, puțină comedie și poate chiar și puțină dramă”, spunea actorul despre noul său proiect.

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RJ Mitte a fost găsit fără viață în Texas. Poliția investighează cazul

Actorul american RJ Mitte, care a devenit cunoscut publicului internațional datorită interpretării fiului protagonistului din serialul „Breaking Bad”, a murit luni, 12 octombrie, la vârsta de 34 de ani. Decesul a fost confirmat de autoritățile din Texas și de familia sa, potrivit informațiilor publicate de CNN.

Reprezentanții Biroului Judecătorului de Pace din comitatul Cameron, zona Brownsville, au anunțat că împrejurările morții sunt investigate. Poliția a intervenit în urma unui apel de urgență primit în jurul orei prânzului, iar actorul a fost găsit decedat la sosirea echipajelor.

Anchetatorii au precizat că, până la acest moment, nu există indicii care să sugereze comiterea unei infracțiuni. Potrivit publicației TMZ, sinuciderea ar fi una dintre ipotezele luate în calcul, însă circumstanțele exacte ale decesului trebuie stabilite de autorități.

Familia actorului a transmis un mesaj de omagiu în care a evidențiat atât activitatea sa profesională, cât și implicarea în cauze umanitare, în special în sprijinul persoanelor cu dizabilități.

Rolul din „Breaking Bad” l-a transformat într-un nume cunoscut la nivel mondial

RJ Mitte a intrat în atenția publicului datorită personajului Walter White Jr., fiul protagonistului Walter White, interpretat de Bryan Cranston, în celebrul serial „Breaking Bad”.

Producția, difuzată între 2008 și 2013, urmărește transformarea unui profesor de chimie diagnosticat cu cancer într-un producător de metamfetamină. Serialul a devenit unul dintre cele mai apreciate titluri din istoria televiziunii americane, iar povestea familiei White a contribuit la succesul său internațional.

Personajul interpretat de Mitte este un adolescent care încearcă să-și găsească locul într-o familie afectată de secrete, tensiuni și decizii extreme. Walter White Jr. are paralizie cerebrală, la fel ca actorul care i-a dat viață, iar această experiență comună a adus un plus de autenticitate interpretării.

Succesul serialului i-a oferit lui RJ Mitte vizibilitate la Hollywood și i-a permis să vorbească despre reprezentarea persoanelor cu dizabilități în industria cinematografică.