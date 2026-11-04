 Adrian Enache, topit după copiii săi! Ce plan are cu fiul David și cine conduce în relația cu Iuliana Marciuc
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Adrian Enache, topit după copiii săi! Ce plan are cu fiul David și cine conduce în relația cu Iuliana Marciuc

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Adrian Enache a revenit în forță pe micul ecran la cârma unei noi producții TVR 2, „La Duel”, alături de solista de trap Emy Alupei. Artistul a povestit, exclusiv pentru Click!, despre emisiunea muzicală, produsă chiar de iubita lui, Iuliana Marciuc, dar și despre cei doi copii, Diana și David, ambii artiști și frumușei-foc.

Adrian este un tată de nota 10. Fiica este solistă, iar fiul este atras de lumea filmului, ca actor și regizor
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Adrian este un tată de nota 10. Fiica este solistă, iar fiul este atras de lumea filmului, ca actor și regizor Foto: foto: Facebook

Adrian Enache prezintă la TVR 2 emisiunea „La Duel”, alături de solista de muzică trap Emy Alupei

Adrian Enache (60 de ani) și Emy Alupei (27 de ani) formează unul dintre cele mai surprinzătoare cupluri de prezentatori de la TVR 2. Artiștii sunt gazdele noii emisiuni „La Duel”, care se difuzează în fiecare sâmbătă, de la ora 15.00. Iată ce spune Adrian Enache despre colega lui de filmare, prima solistă de muzică trap din România: 

„Mi-a plăcut de la început ideea proiectului, pentru că eu consider că „vârsta e doar un număr” și mă simt foarte apropiat de ea. Eu zic că eu vin cu energia și la acest capitol chiar nu mă poate învinge.

O face, în schimb, la capitolul postări în social media. Recunosc că, în afara postărilor din podcastul meu, „Laivu’ lu’ Enache”, eu nu prea am acest obicei și, în niciun caz, nu prea fac conținut din viața personală. Chiar dacă și eu am cățeluș, ca și ea!”.

„Și nepoțica Maria, la cei trei anișori, a început să cânte și să danseze foarte bine”

Este și un tată implicat. Iată ce spune despre fiica lui, Diana Enache (29 de ani), și ea solistă:

„Colaborăm foarte bine pe scenă, ne sfătuim mereu, iar eu țin cont de părerea ei”.

Ar vrea însă să joace cu fiul lui și al Iulianei Marciuc într-o producție cinematografică regizată chiar de David Enache (21 de ani): 

„Sunt foarte mândru de David și de cum a evoluat. Mi-ar fi plăcut să-l mai văd în filme, chiar să joc cu el, și clar aș accepta orice rol îmi dă, pentru că am mare încredere în el. Evident că aș avea răbdare pentru oricâte duble, ca să iasă totul perfect.

Dar și nepoțica Maria, fiica Dianei, la cei trei anișori, a început să cânte și să danseze foarte bine. Să fim cu toții pe scenă, într-un spectacol, ar fi o emoție atât de puternică, pe care abia aștept să o trăiesc în aplauzele publicului!”.

Cine are ultimul cuvânt, pe plan profesional, Adrian Enache sau Iuliana Marciuc: „Nu există o regulă”

Cum Iuliana Marciuc, partenera de viață a lui Adrian Enache, este producătoarea emisiunii „La Duel”, am dorit să aflăm și ce se întâmplă între ei, cine are ultimul cuvânt, când nu sunt de acord asupra unui moment artistic. Lasă, oare, discuțiile profesionale la ușa casei, după închiderea reflectoarelor?

„Sincer, nu prea lăsăm discuțiile la ușa casei. Faptul că avem preocupări comune ne ajută mult în relație, și acasă, și la filmări. Și ne simțim foarte bine. Nu există o regulă pentru ultimul cuvânt, mai degrabă ține de conjunctură. Cel mai important este că ne iubim, ne înțelegem și ne respectăm unul pe celălalt”, a mai menționat Adrian Enache, în interviul exclusiv pentru Click!

Emy Alupei despre Adrian Enache: „Eu aduc energia și spontaneitatea, el vine cu o experiență extraordinară și cu replici pe măsură”

Iată și părerea solistei Emy Alupei despre Adrian Enache, devenit colegul ei de prezentare, în emisiunea de la TVR 2. Are în plan și să filmeze alături de el un videoclip modern, de muzică trap: 

„Adrian este un om important pentru mine, de la care am învățat multe. Venim din lumi muzicale diferite, dar avem în comun plăcerea de a fi pe scenă. Eu aduc energia și spontaneitatea mea, el vine cu o experiență extraordinară și cu replici pe măsură.

„Pe Adrian Enache l-aș pune să cânte trap și l-aș lua într-un videoclip”

Nu-mi vine acum în minte o expresie care l-a lăsat complet nedumerit, dar cred că uneori ar avea nevoie de subtitrare când mă ia valul și vorbesc prea repede!

Pe Adrian Enache l-aș pune să cânte trap și l-aș lua într-un videoclip. Cu styling complet, să intre în personaj până la capăt! Cred că ar accepta și s-ar distra, iar asta ar face tot momentul. Din partea lui aș accepta o piesă din repertoriul lui, cântată în stilul original, fără să o adaptez ca să-mi fie mie mai comod. Dar după aceea vreau să aud verdictul: „Emy, te mai chem sau rămâi la trap?”, a menționat Emy Alupei, exclusiv pentru Click!

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