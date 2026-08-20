 Diana, fiica lui Adrian Enache, dezvăluiri despre coșmarul trăit în 2014: „M-am luptat pentru viața mea”
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Diana, fiica lui Adrian Enache, dezvăluiri despre coșmarul trăit în 2014: „M-am luptat pentru viața mea”

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La 12 ani de la atacul sângeros care i-a pus viața în pericol la doar 17 ani, fiica lui Adrian Enache a vorbit deschis despre cumpăna prin care a trecut. Tânăra a povestit lupta corp la corp cu agresorul, recuperarea fizică și psihologică anevoioasă, dar și puterea de a-l ierta pe bărbat. 

Diana Enache, despre atacul de acum cu 12 ani / Sursă captură: Youtube & Instagram
Diana Enache, despre atacul de acum cu 12 ani / Sursă captură: Youtube & Instagram

În vara anului 2014, Diana Enache, fiica îndrăgitului artist Adrian Enache, a trăit momente de groază, fiind victima unei agresiuni chiar în blocul în care locuia.

Atacată și înjunghiată cu un briceag de către paznicul imobilului, adolescenta de atunci a supraviețuit printr-un curaj ieșit din comun.

La 12 ani distanță, Diana a făcut mărturisiri copleșitoare despre procesul de vindecare, forța de a merge mai departe și iertarea care i-a redat liniștea interioară.

Luptă corp la corp pentru viață: „Am tras cuțitul cu mâinile goale”

Invitată în podcastul moderat de Ozana Barabancea, Diana Enache a rememorat clipele dramatice în care a fost nevoită să își apere viața cu propriile mâini în fața agresorului înarmat.

Tânăra a explicat că leziunile grave de la nivelul palmelor au fost rezultatul direct al încercării disperate de a îndepărta lama de zonele vitale.

 „Am fost înjunghiată și în gât, și în zona sânilor, și la palme și tot, pentru că eu mi-am tras practic cuțitul de la gât cu mâinile. M-am luptat pentru viața mea, am luptat tot timpul și o să lupt! Mi-am dat seama atunci că nu mă mai oprește nimic. Ușor-ușor am integrat-o și am înțeles că lucrurile se așază cu un scop” a spus Diana. 

Întrebată dacă a găsit resursele sufletești pentru a trece peste actul violent, Diana a oferit un răspuns categoric: „Da! Uite, pe el l-am iertat”.

Luni de fizioterapie, terapie psihologică și o nouă perspectivă asupra vieții

Drumul spre vindecare a presupus un efort uriaș pe două planuri. Tăieturile adânci i-au afectat mobilitatea mâinilor, fiind necesare intervenții medicale complexe și luni întregi de recuperare fizioterapeutică pentru a-și recăpăta funcționalitatea degetelor.

În paralel, ședințele de consiliere psihologică au ajutat-o să depășească șocul emoțional post-traumatic. 

Refuzând să se complacă în rolul de victimă, Diana a absolvit Facultatea de Drept, a continuat să cânte alături de tatăl său și și-a construit o carieră de succes în televiziune și proiecte umanitare.

Ce s-a întâmplat în clădire

Incidentul s-a petrecut în iulie 2014, când Diana s-a întors acasă și a sesizat lipsa curentului electric în apartament.

Tânăra i-a cerut ajutorul paznicului clădirii, Ali Kanaan Riad, pe care îl cunoștea din complex. 

Bărbatul a scos un briceag și a atacat-o brusc. Ulterior aceasta a fost transportată la Spitalul Floreasca, iar agresorul la poliție. 

În fața polițiștilor, agresorul a susținut că ar fi fost insultat și că nu a suportat jignirile în perioada Ramadanului. Condamnat în octombrie 2015 la 5 ani de închisoare cu executare, bărbatul a fost eliberat condiționat în toamna anului 2018. 

Fericire deplină în rolul de mămică

După ce a lăsat în urmă traumele trecutului, viața Dianei Enache a căpătat cel mai frumos sens odată cu venirea pe lume a fiicei sale, micuța Maria, adusă pe lume la o clinică privată din Capitală pe 27 septembrie.

Fiica lui Adrian Enache și partenerul ei de viață, Ionuț Vîntu, trăiesc o perioadă de fericire deplină, proaspăta mămică recuperându-se spectaculos după naștere.

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