 Alina Ceușan a renunțat la saloanele de lux și s-a tuns în sufragerie! Cine a pus mâna pe foarfecă
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Alina Ceușan a renunțat la saloanele de lux și s-a tuns în sufragerie! Cine a pus mâna pe foarfecă

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Alina Ceușan și-a surprins fanii cu o postare inedită. Aceasta a renunțat la părul lung în favoarea unei tunsori bob. Tot procesul schimbării a fost unul spectaculos. Schimbarea de look a avut loc chiar în sufrageria influenceriței, iar stilistul a fost soțul ei, Raul.

Alina Ceușan și soțul ei, Raul Tișa.
Alina Ceușan și soțul ei, Raul Tișa. Foto: Instagram

Schimbare de look pentru Alina Ceușan, chiar în mijlocul sufrageriei sale

Vedeta s-a săturat de părul lung și s-a tuns. Alina Ceușan vine frecvent cu schimbări de look. De la culoarea părului, până la tunsori. De această dată, fosta prezentatoare de la „Love Island” le-a arătat fanilor ultima ei idee în materie de păr.

Alina Ceușan a dat saloanele de fiță pe sufrageria ei. Îmbrăcată într-o rochie albă, elegantă, s-a lăsat pe mâna soțului ei, Raul, care i-a redat strălucirea. Influencerița a mărturisit că avea această idee în minte de mai mult timp.

„Aveam schimbarea asta în minte de ceva timp și am zis că e momentul perfect. Tunsoarea? A se realiza strict sub îndrumarea profesională, de preferat nu în mijlocul casei. What do we think?”, a scris Alina Ceușan în descrierea videoclipului postat pe Instagram.

Cum au reacționat fanii

Postarea ei nu a trecut neobservată. Urmăritorii ei au reacționat imediat și au umplut secțiunea de comentarii cu inimioare. De asemenea, mulți au felicitat-o pentru curajul ei de a-și tăia părul.

„Deci ador spontaneitatea voastră”

„Superbisima. Trebuie sa prind și eu curaj”

„OMG, ce schimbare! Îți stă genial”

„Nu există schimbare la tine care să nu îmi placă. Absolut superbă!”

„De când vreau să o fac. Ăsta e un semn. Îți stă suuuperb”

Cine este soțul Alinei Ceușan

Alina Ceușan trăiește o frumoasă poveste de dragoste de aproximativ 12 ani alături de Raul Tișa, cel care i-a devenit și soț, dar și tată a doi copii. Raul este un cunoscut hairstylist din Cluj-Napoca și se ocupă inclusiv de soția sa.

Potrivit Alinei Ceușan, partenerul ei de viață este content creator, influencer, are și propria afacere cu haine, el deține saloane de înfrumusețare în Cluj-Napoca, e hairstylist, dar și dezvoltator, a și investit în imobiliare, la Cluj. Totodată, Alina Ceușan și soțul ei sunt proprietarii unui restaurant în București.

Relația dintre cei doi a început chiar în salonul lui, în 2013. S-au căsătorit în 2019 la Castelul Banffy de la Bonțida, și, între timp, au devenit părinții a doi copii, Rock și Perla.

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