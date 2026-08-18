Ce frumușele și istețe sunt fiicele soliștilor de la 3 Sud Est! Ce pasiuni au și care dintre ele moștenesc talentul muzical

Laurențiu Duță, Mihai Budeanu și Viorel Șipoș, membrii trupei 3 Sud Est, au cu ce se mândri! Copiii lor sunt și frumoși și isteți! Iată ce pasiuni au, dar și care dintre ei vor îmbrățișa aceeași pasiune pentru muzică.

1/10 Laurențiu Duță, cu soția și fiica lor, în vârstă de 18 ani

Laurențiu Duță: „Fiica mea apreciază rock-ul”

Laurențiu Duță și soția lui, Ianina, au o fiică, pe Lorena (18 ani). De ziua ei de naștere, solistul a transmis un mesaj emoționat, pe conturile sociale:

„La mulți ani, Lorena! Deja 18 ani care au trecut atât de repede si frumos alături de tine. Te iubim, copilul nostru drag!”.

Laurențiu a dezvăluit că fata lui ascultă muzică, fiind pasionată de acest domeniu în care el activează și a cunoscut celebritatea:

„Vremurile în care era atrasă de Elena Gheorghe şi al ei „Ecou” au trecut de ceva vreme. Lorena a ajuns la un alt capitol al vieţii sale şi asta nu poate decât să mă bucure. I s-au schimbat şi gusturile muzicale. Acum apreciază rock-ul şi trupe mai puţin comerciale.

„Eu m-am visat cântăreț și așa a fost să fie!”

În urmă cu vreo doi ani, am dat o fugă până la Londra, ca să urmărim împreună un musical american, „Hamilton”, cu o povestea şi o linie melodică speciale, care au fost destul de tare pe placul ei, lucru care m-a şi surprins.

Acum, la vârsta asta, nu am auzit-o zicând ceva despre muzică. Mai degrabă se visează avocat sau activist. Nu mai e ca pe vremea mea. Eu m-am visat cântăreţ şi aşa a fost să fie!”, povestea Laurenţiu Duţă, despre fiica lui, pentru playtech.ro

Viorel Șipoș are doi copii: „Este un tată extraordinar!”

Cât îl privește pe Viorel Şipoş, el are doi copii, o fiică, pe Rebecca Maria (9 ani), și un fiu, Patrick Gabriel (4 ani), însă refuză să vorbească despre viața privată. Soția Georgiana îl laudă însă:

„Este un tată extraordinar! Este perfect pentru copii. Este foarte înțelegător, răbdător, e minunat! Cred că fiecare familie are regulile ei și mama ia mai mult responsabilitatea asupra copiilor decât o face tatăl”, menționa Georgiana, într-un interviu pentru Click!

Mihai Budeanu, despre copiii lui: „Spre deosebire de mine, ei știu foarte bine engleza”

Dar și solistul Mihai Budeanu și soția lui, Emilia, au doi copii, pe Sara (19 ani), care a studiat pianul și canto, și pe Ștefan Mihai (17 ani), tot pianist, dar și arbitru de fotbal. Celebrul tătic și-ar dori ca ambii să îi calce pe urme, să le predea ștafeta, pe plan muzical. Îi și laudă:

„Spre deosebire de mine, ei știu foarte bine limba engleză, au diplome cu punctaj maxim, și asta mă bucură foarte mult. Se vor descurca oriunde în lume. Sara începe facultatea de științe americane, va fi un plus pentru ea”, a menționat Mihai Budeanu, pentru avantaje.ro.

Mihai Budeanu este nașul colegului său Viorel Șipoș

De altfel, Mihai Budeanu este și nașul de cununie al lui Viorel Șipoș, dar și de botez al fiului acestuia, Patrick:

„Am botezat pentru prima dată. Am mai fost nași, dar de cununie. Noi i-am cununat pe Viorel și Georgiana, acum l-am botezat pe băiatul lor, Patrick Gabriel. Ceremonia a avut loc la Kogălniceanu”, menționa el, pentru Click!

Solistul Mihai Budeanu a fost la un pas de moarte, în 2021, în timpul pandemiei de Covid-19, când starea lui de sănătate se agravase brusc:

„Eram la ATI. Când scoteam masca de oxigen în 10 minute trebuia să mănânc și trebuia să merg la toaletă. Atât puteam să rezist fără mască. Cam 10 minute, deși era mult. Nu a fost nicio exagerare în presă. Chiar așa a fost”, a explicat el, după externare.