 Ce frumușele și istețe sunt fiicele soliștilor de la 3 Sud Est! Ce pasiuni au și care dintre ele moștenesc talentul muzical
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Ce frumușele și istețe sunt fiicele soliștilor de la 3 Sud Est! Ce pasiuni au și care dintre ele moștenesc talentul muzical

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Laurențiu Duță, Mihai Budeanu și Viorel Șipoș, membrii trupei 3 Sud Est, au cu ce se mândri! Copiii lor sunt și frumoși și isteți! Iată ce pasiuni au, dar și care dintre ei vor îmbrățișa aceeași pasiune pentru muzică.

Laurențiu Duță, cu soția și fiica lor, în vârstă de 18 ani
1/10
Laurențiu Duță, cu soția și fiica lor, în vârstă de 18 ani

Laurențiu Duță: „Fiica mea apreciază rock-ul”

Laurențiu Duță și soția lui, Ianina, au o fiică, pe Lorena (18 ani). De ziua ei de naștere, solistul a transmis un mesaj emoționat, pe conturile sociale:

La mulți ani, Lorena! Deja 18 ani care au trecut atât de repede si frumos alături de tine. Te iubim, copilul nostru drag!”.

Laurențiu a dezvăluit că fata lui ascultă muzică, fiind pasionată de acest domeniu în care el activează și a cunoscut celebritatea: 

„Vremurile în care era atrasă de Elena Gheorghe şi al ei „Ecou” au trecut de ceva vreme. Lorena a ajuns la un alt capitol al vieţii sale şi asta nu poate decât să mă bucure. I s-au schimbat şi gusturile muzicale. Acum apreciază rock-ul şi trupe mai puţin comerciale.

„Eu m-am visat cântăreț și așa a fost să fie!”

În urmă cu vreo doi ani, am dat o fugă până la Londra, ca să urmărim împreună un musical american, „Hamilton”, cu o povestea şi o linie melodică speciale, care au fost destul de tare pe placul ei, lucru care m-a şi surprins.

Acum, la vârsta asta, nu am auzit-o zicând ceva despre muzică. Mai degrabă se visează avocat sau activist. Nu mai e ca pe vremea mea. Eu m-am visat cântăreţ şi aşa a fost să fie!”, povestea Laurenţiu Duţă, despre fiica lui, pentru playtech.ro

Viorel Șipoș are doi copii: „Este un tată extraordinar!”

Cât îl privește pe Viorel Şipoş, el are doi copii, o fiică, pe Rebecca Maria (9 ani), și un fiu, Patrick Gabriel (4 ani), însă refuză să vorbească despre viața privată. Soția Georgiana îl laudă însă:

„Este un tată extraordinar! Este perfect pentru copii. Este foarte înțelegător, răbdător, e minunat! Cred că fiecare familie are regulile ei și mama ia mai mult responsabilitatea asupra copiilor decât o face tatăl”, menționa Georgiana, într-un interviu pentru Click!

Mihai Budeanu, despre copiii lui: „Spre deosebire de mine, ei știu foarte bine engleza”

Dar și solistul Mihai Budeanu și soția lui, Emilia, au doi copii, pe Sara (19 ani), care a studiat pianul și canto, și pe Ștefan Mihai (17 ani), tot pianist, dar și arbitru de  fotbal. Celebrul tătic și-ar dori ca ambii să îi calce pe urme, să le predea ștafeta, pe plan muzical. Îi și laudă:

„Spre deosebire de mine, ei știu foarte bine limba engleză, au diplome cu punctaj maxim, și asta mă bucură foarte mult. Se vor descurca oriunde în lume. Sara începe facultatea de științe americane, va fi un plus pentru ea”, a menționat Mihai Budeanu, pentru avantaje.ro.

Mihai Budeanu este nașul colegului său Viorel Șipoș

De altfel, Mihai Budeanu este și nașul de cununie al lui Viorel Șipoș, dar și de botez al fiului acestuia, Patrick:

„Am botezat pentru prima dată. Am mai fost nași, dar de cununie. Noi i-am cununat pe Viorel și Georgiana, acum l-am botezat pe băiatul lor, Patrick Gabriel. Ceremonia a avut loc la Kogălniceanu”, menționa el, pentru Click!

Solistul Mihai Budeanu a fost la un pas de moarte, în 2021, în timpul pandemiei de Covid-19, când starea lui de sănătate se agravase brusc:

„Eram la ATI. Când scoteam masca de oxigen în 10 minute trebuia să mănânc și trebuia să merg la toaletă. Atât puteam să rezist fără mască. Cam 10 minute, deși era mult. Nu a fost nicio exagerare în presă. Chiar așa a fost”, a explicat el, după externare.

Ghid de cumpărături

Hayden Panettiere
Descoperire neașteptată în apartamentul în care a murit Hayden Panettiere. Ce au găsit anchetatorii pe o saltea Vedete internaționale
image png
FotoIlinca Vandici, ironizată de Mircea Badea după ce și-a prezentat geanta de lux: „Viața trebuie să fie...” Vedete românești
image
„Rămășiță din anii ’90... azi nu mai înseamnă nimic”. De ce își pun mulți șoferi stickere IPA pe mașini și ce spune legea adevarul.ro
image
„Hai, repede, că s-a băgat!”. Mărturii din arhivele Securității despre cozile interminabile din comunism: oamenii veneau cu scăunele adevarul.ro

Parteneri

image
Champions League, play-off tur, LIVE VIDEO. Duel între vechile cunoștințe ale Craiovei. Răzvan Marin e titular în Levski – AEK Atena. Update www.fanatik.ro
image
Staţiunea de pe litoral unde preţurile au scăzut chiar şi cu 30%. 400 de lei la un hotel de 4 stele observatornews.ro
image
Un șofer a murit decapitat după ce a intrat cu mașina sub remorca unui TIR, la Timișoara. Martori: "N-a făcut nimic să evite impactul" www.antena3.ro
image
La 24 de ore după decizia CCR, Bolojan sare în apărarea lui Dominic Fritz. Denunță un atac politic. Ce spune despre declarațiile de avere ale concubinelor www.gandul.ro
image
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia? www.wowbiz.ro
image
Mathilde Favier, directoarea de relații publice a Dior, s-a stins din viață la 57 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
„Am divorțat de cea mai frumoasă femeie de pe planetă!” Adevărul a ieșit la iveală abia acum! as.ro
image
Poți cere concediu de pe o zi pe alta? Ce drepturi ai și când te poate refuza angajatorul playtech.ro
image
Când vor reveni pe teren Mihai Popescu și Ngezana la FCSB? „I s-au făcut infiltrații”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Băutura de 3 lei care ajută microbiomul, potrivit lui Carmen Brumă. Românii o au în casă, dar puțini știu cât e de benefică www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Woz, așa arată azi, la 73 de ani, Anastasia Lazariuc. În haine moderne, cu ochelari de soare și șapcă, nu îi dai mai mult de 50 de ani! Doamne, ce femeie frumoasă!! / FOTO www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
O asemănare bizară, care dă fiori fanilor regali. Zara Tindall parcă este copia la indigo a mătușii sale răposate, Prințesa Mary okmagazine.ro
image
Participa la ”orgii sexuale de proporții aproape biblice!” Prințesa și-a înșelat soțul dezmățat cu un actor celebru, la fel de afemeiat okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Cine zace în cele cinci gropi comune ale Bătăliei de la Mohács din 1526? historia.ro
image
#Istoria Sportului
Cine a fost Evanghelie Zappa, părintele uitat al Jocurilor Olimpice moderne historia.ro
image png
Marian Godină trece la fapte! Asociația pe care o lansează și planurile pentru copiii din România Vedete românești
Selly
Selly, despre echilibrul dintre carieră și viața personală alături de Smaranda: „Ne-am văzut unul pe celălalt evoluând” Vedete românești
image png
FotoIlinca Vandici, ironizată de Mircea Badea după ce și-a prezentat geanta de lux: „Viața trebuie să fie...” Vedete românești
FotoJet (71) jpg
Cine este Snik, bărbatul care a ajuns în centrul atenției după speculațiile legate de Andreea Bostănică Vedete românești
image png
VideoMaria Karapa, cu copiii în stradă. Ce a pățit tiktokerița: „Am fost alungată” Vedete românești
image png
FotoElwira Petre s-a întors în Polonia și a retrăit un ritual din copilărie. Le-a învățat și pe fiicele sale Vedete românești
image png
VideoDorian Popa a analizat cel mai scump penthouse din lume. Ce l-a nemulțumit la apartamentul de 250 de milioane de dolari: „Sunt mai selectiv” Vedete românești
Laura Cosoi si Ligia Cosoi FOTO Arhiva personala
Laura Cosoi, copleșită de emoții când și-a revăzut mama în fotografii. Ce obiect de suflet a păstrat vedeta Vedete românești
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net