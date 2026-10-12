Ce se poartă în această toamnă! Alin Gălățescu dezvăluie tendințele: „Masculinul continuă”

Alin Gălățescu ne-a explicat care sunt tendințele acestei toamne, un sezon pe care îl descrie drept „extrem de feminin și rafinat”.

1/7 Alin Gălățescu ne-a explicat care sunt tendințele acestei toamne, un sezon pe care îl descrie drept „extrem de feminin și rafinat” Foto: click.ro

Analistul de modă ne-a vorbit și despre preocupările artistice ale fiicei sale, dar și despre un show pentru copii pe care îl pregătește în decembrie, în apropierea aniversării ei.

„E o încântare la nivelul paletei cromatice”

Toamna aceasta aduce libertate în alegerea ținutelor și o paletă cromatică ușor de asociat cu sezonul. Verdele închis, bleumarinul, burgundiul și maroul se numără printre culorile evidențiate de Alin Gălățescu. Pielea și negrul își păstrează locul în garderobă, iar fustele scurte completează un sezon în care feminitatea și atenția la detalii sunt esențiale.

„E o toamnă extraordinară, în primul și în primul rând din punctul de vedere al libertăților pe care ni le oferă. În al doilea rând, sunt exact culorile acelea perfecte de toamnă: verdele închis, bleumarinul, burgundiul, maroul dens de frunze moarte. E o încântare la nivelul paletei cromatice și, în rest, bineînțeles, rămâne foarte multă piele, foarte mult negru și foarte multe fuste scurte, surprinzător. Și, în general, e foarte feminin. E un sezon extrem de feminin și rafinat”, ne-a declarat Alin Gălățescu.

Hainele oversize rămân în tendințe

Croielile ample continuă să fie prezente, alături de asimetrii și costume cu influențe masculine. Potrivit analistului de modă, hainele oversize se vor regăsi și în sezonul de primăvară-vară, iar corsetăria se numără, de asemenea, printre direcțiile remarcate la prezentările internaționale.

„Toată lumea pune mare accent pe finisaje, foarte multe asimetrii, foarte multe costume, dar masculinul continuă, chiar cu preluare totală din garderoba masculină. E o toamnă foarte frumoasă”, a explicat acesta.

Întrebat dacă hainele largi rămân la modă, Alin Gălățescu a confirmat:

„Așa o să fie la modă și în primăvară-vară. Acum tocmai s-a terminat Paris Fashion Week și asta înseamnă finalul unui circuit de peste o lună și jumătate, care începe cu New York Fashion Week, după aceea Londra, Milano și Paris. Și, într-adevăr, zona de oversize și zona de corsetărie, plus designerii libanezi care au prezentat, au fost on top”, mai spune el.

Fiica lui Alin Gălățescu, pasionată de arte

Dincolo de prezentările de modă, Alin Gălățescu ne-a vorbit cu bucurie despre fiica sa. Fetița urmează cursuri de arte, unde explorează atât pictura, cât și sculptura. În decembrie, în apropierea zilei ei de naștere, pe 16 decembrie, acesta pregătește și un show dedicat copiilor.

„O să facem în decembrie un show pentru copii. Eu fac doar un show pe an pentru copii, acesta este în decembrie. În apropierea zilei ei, pe 16 decembrie, o să fie un show”, ne-a spus Alin Gălățescu.

Cât despre preocupările fetiței, acesta a adăugat:

„E foarte bine. E la pictură, la arte, de fapt. Și face pictură și sculptură și e o zonă de multiart acolo, foarte interesant.”

Soirée de la Mode împlinește 20 de ani

În această seară, Alin Gălățescu sărbătorește două decenii de Soirée de la Mode, printr-o ediție aniversară cu tema „Fashion is Art”. Evenimentul reunește 20 de designeri, dintre care cel puțin cinci participă pentru prima dată, și include muzică live.

„Tema este una la care țin foarte mult. Se cheamă «Fashion is Art». E o demonstrație că, până la urmă, toate aceste eforturi și tot acest sistem, de fapt, sunt un sistem profund artistic și e semnul sub care merită pusă oricând creația românească”, a explicat organizatorul.

Alin Gălățescu spune că evenimentul a continuat inclusiv în pandemie, când prezentările au fost realizate în format video, online.