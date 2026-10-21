 Cristina Scarlevschi, transformare emoționantă după pierderea fiului său. Imaginile care i-au impresionat pe fani: „Până când poate îndura o femeie durerea”
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VideoCristina Scarlevschi, transformare emoționantă după pierderea fiului său. Imaginile care i-au impresionat pe fani: „Până când poate îndura o femeie durerea”

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Cristina Scarlevschi, cunoscută publicului din sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii”, a publicat un videoclip despre cum a reușit să-și găsească puterea să trăiască după ce și-a pierdut fiul, la un an și 4 luni. 

Cristina Scarlevschi, foto Instagram jpg
Foto: Instagram

Puterea de a merge mai departe

Fosta ispită a ales să împărtășească imagini din două etape complet diferite ale vieții sale: perioada în care se confrunta cu una dintre cele mai mari dureri pe care le poate trăi un părinte și prezentul, în care încearcă să își regăsească echilibrul și bucuria de a trăi.

Cristina și-a pierdut fiul când acesta avea doar un an și patru luni, o tragedie care i-a marcat profund existența. În imaginile din 2023, tânăra apare în lacrimi, ținându-și copilul în brațe și exprimând, printr-un mesaj simplu, dar tulburător, suferința pe care o trăia la acel moment.

„Oare până când poate o femeie îndura durerea?”, se întreba atunci Cristina Scarlevschi, într-o postare care a impresionat numeroși urmăritori.

La trei ani de la acel moment, Cristina a revenit cu un nou mesaj, care sugerează un proces dificil de vindecare și acceptare. În imaginile recente, fosta concurentă apare zâmbind, călătorind și bucurându-se de experiențe noi, fără a ascunde însă faptul că durerea pierderii continuă să facă parte din viața sa.

De această dată, răspunsul la întrebarea adresată în trecut a fost unul profund și plin de speranță:

„Până se învață să trăiască cu ea”, a scris Cristina în descrierea videoclipului.

Cu ce se ocupă fosta ispită

În prezent, Cristina Scarlevschi este instructor de pole dance și creator de conținut în mediul online. Originară din Republica Moldova, aceasta și-a construit o comunitate numeroasă pe rețelele sociale, unde împărtășește experiențe din viața personală, călătorii, sfaturi despre sport și un stil de viață sănătos.

Participarea sa în sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii” i-a adus și mai multă vizibilitate, însă Cristina este cunoscută de ani buni pentru activitatea sa în domeniul dansului la bară, sport pe care îl promovează și îl practică la nivel profesionist.

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