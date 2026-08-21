Cum arată o dimineață în televiziune. Ce face Lavinia Petrea înainte să intre în direct: „Merg să văd cu ce mă îmbrac”

Pentru cei care pornesc televizorul la prima oră și o văd deja impecabilă în platoul Pro TV, dimineața Laviniei Petrea începe cu mult timp înainte. Prezentatoarea a surprins într-un videoclip rutina pe care o urmează înainte de jurnalul de la ora 6 și le-a arătat urmăritorilor ce se întâmplă în spatele camerelor, de la sosirea la redacție până la momentul în care este pregătită să intre în direct.

Pentru telespectatori, ziua începe cu știrile de la ora 6, însă pentru Lavinia Petrea, dimineața de lucru începe cu mult mai devreme. Prezentatoarea le-a arătat urmăritorilor săi de pe Instagram câteva dintre momentele care au loc înainte de a apărea în direct la Pro TV.

Lavinia Petrea a filmat întregul ritual de dimineață, de la drumul spre redacție, în timp ce orașul încă doarme, până la ultimele pregătiri pentru jurnal.

Odată ajunsă la redacție, prezentatoarea merge la machiaj, unul dintre pașii necesari înainte de apariția pe micul ecran. După ce este pregătită, Lavinia își alege ținuta pe care o va purta în timpul jurnalului. De această dată, vedeta Pro TV a optat pentru una dintre cămășile sale preferate, completând astfel apariția pentru prima ediție de știri a zilei.

Cafeaua și știrile, înainte de intrarea în direct

După ce machiajul și ținuta sunt puse la punct, Lavinia Petrea își savurează cafeaua și se concentrează asupra materialelor pe care urmează să le prezinte.

Prezentatoarea citește știrile din jurnal și se pregătește pentru momentul în care camerele se aprind. După toate aceste etape, Lavinia este gata să intre în direct și să prezinte știrile Pro TV de la ora 6. Lavinia Petrea le-a explicat urmăritorilor că ceea ce se vede la televizor reprezintă doar o mică parte din munca din spatele unui jurnal.

„Diminețile mele în televiziune încep cu mult înainte să intru în direct! Iata ce se întâmplă de la drumul spre redacție, când orașul încă doarme, până la momentul în care intrăm în direct.

Sunt multe lucruri care se întâmplă înainte de știrile de la 6 și mulți oameni care fac ca totul să fie gata la timp. Am filmat câteva dintre momentele pe care voi, de obicei, nu le vedeți”, a scris prezentatoarea pe pagina sa de Instagram.