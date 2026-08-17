 Dan Bittman, surprins alături de o femeie misterioasă. Cine este aceasta: „Doar ne distrăm”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Dan Bittman, surprins alături de o femeie misterioasă. Cine este aceasta: „Doar ne distrăm”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Dan Bittman a fost surprins din nou alături de femeia despre care se speculează că ar fi noua lui parteneră. Solistul Holograf, în vârstă de 64 de ani, a petrecut câteva ore la LOFT Mamaia, unul dintre cele mai cunoscute cluburi de pe litoral, iar apariția sa nu a trecut deloc neobservată. 

Cum a fost surprins Dan Bittman/sursă foto: arhivă
Cum a fost surprins Dan Bittman/sursă foto: arhivă

Dan Bittman se relaxează la Mamaia

Solistul trupei Holograf a fost surprins de Cancan la Mamaia, alături de o doctoriță brunetă, specializată în fizioterapie. 

Prezența lor împreună în club marchează o schimbare față de discreția din trecut, când cei doi erau surprinși doar în contexte mai puțin vizibile. De această dată, nu s-au ferit să apară în public, iar gestul a alimentat și mai mult zvonurile privind o posibilă relație. Dan Bittman nu s-a sfiit să o ia la braț pe Andreea și să o țină alături de el.

Potrivit cancan.ro, Andreea este medic fizioterapeut, iar identitatea ei a fost prezentată inițial drept „misterioasă”, sugerând că nu era cunoscută publicului larg.

Iubește Dan Bittman din nou?

Artistul pare să se bucure din plin de această perioadă, fiind descris ca fiind într-o formă bună și relaxat. Întrebat dacă s-a îndrăgostit din nou, Dan Bittman a oferit un răspuns scurt și neașteptat, fără a confirma sau infirma relația, menținând astfel misterul care planează asupra noii sale apariții publice.

„O întrebare. Dan Bittman iubește din nou?”

„Nu. Nu, doar ne distrăm”, a răspuns artistul la întrebările reporterului Cancan.

Au fost Denise Rifai și Dan Bittman împreună?

Prezentatoarea TV a menționat faptul că cei doi s-au cunoscut chiar în cadrul emisiunii sale, „40 de întrebări”. Tot atunci, cântărețul a venit cu un inel, care i s-a și potrivit. În acest context, Denise Rifai susține că nu a fost vorba de nicio poveste de dragoste.

„Aici e o altă poveste. O speță cu totul și cu totul separată. Dan este… Piesele preferate le-am numit? Mi-a dat inel, dar nu asta e ideea. A venit la mine, la 40 de întrebări, și a venit cu un inel, iar inelul acela s-a potrivit. Nu a fost nicio poveste de dragoste. Dacă m-ar fi iubit, cred că acum am fi fost împreună. Un pic s-a înșelat presa. Dan e wow! Sunt îndrăgostită de vocea lui și de muzica lui până mor. Dan are cea mai bună voce din România”, a mai spus jurnalista.

Denise Rifai, copleșită de emoții când vine vorba de Dan Bittman

În tot acest timp, frumoasa prezentatoare părea extrem de emoționată. A fost întrebată dacă mai este îndrăgostită de cântăreț, însă ea a evitat să spună „da” sau „nu”. În schimb, a explicat faptul că are o mare admirație față de acesta, pentru vocea și muzica sa.

Punctul culminant a fost cel în care Cătălin Măruță l-a apelat pe Dan Bittman, sub pretextul că vrea să-l invite și pe el la podcast, la un episod viitor. Dan Bittman a abordat o atitudine relaxată și glumeață, în timp ce Denise Rifai a început să se fâstâcească.

Ghid de cumpărături

Andreea Esca, foto captura YouTube png
FotoAndreea Esca, imagini de senzație în costum de baie, la malul mării. „Să nu mi se vadă burta!” Vedete românești
9 litoral romanesc jpg jpeg
Ce l-a scos din sărite pe un turist aflat pe litoralul românesc: „Efectiv jur că sunt momente în care simt că nu mai pot” Național
image
„Da' cine v-o lucrat aici, domnu’?”. Restaurarea Castrului Arutela, ironizată de români după explicațiile Ministerului Culturii adevarul.ro
image
Epopeea coloniștilor germani în satele Banatului Montan. Cum au fost primiți și cuvântul emblematic învățat de la români adevarul.ro

Parteneri

image
„Craiova, mult mai periculoasă în 10 oameni”. Eugen Neagoe îl arată cu degetul pe Răzvan Sava după Oțelul – Universitatea 1-1 www.fanatik.ro
image
Vlad și Ionuț au murit înecaţi la Olimp sub ochii surorii lor. Îi trimiseră mamei lor o ultimă fotografie observatornews.ro
image
Cel mai populat oraș din lume se scufundă în mare. 40% din el se află deja sub nivelul apei www.antena3.ro
image
Fritz se ține cu dinții de scaunul de primar, după decizia CCR: “Drumul meu continuă la CEDO” www.gandul.ro
image
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia? www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Cauza morții lui Mircea Marius, nepotul lui Mircea Rednic, la doar 37 de ani. S-a stins chiar în ziua nunții as.ro
image
ANAF caută diferențele dintre venituri și avere. Ce se întâmplă dacă spui că banii provin din economii ținute în casă playtech.ro
image
Elena Ionescu, mândră de fiul său de doar 8 ani, care joacă la FCSB. Mesajul transmis de câștigătoarea de la Survivor România www.fanatik.ro
image
Cei 3 pești aparent sănătoși, care însă ne distrug creierul. Vlad Ciurea trage un semnal de ALARMĂ www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Ce apariție incendiară! Elena Udrea s-a afișat într-un costum de baie super decupat la 52 de ani! Un trup sculptat, zero inhibiții și imagini care au făcut prăpăd pe rețelele sociale! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Elena Udrea i-a lăsat pe toți mască, pozând în costum de baie. Arată senzațional la 52 de ani okmagazine.ro
image
Prințesa pulsa de dorință pentru amantul ei mai tânăr! Ura față de soț și sentimentele pentru tinerel au făcut-o să înnebunească okmagazine.ro
image
#Istoria Sportului
Cine a fost Evanghelie Zappa, părintele uitat al Jocurilor Olimpice moderne historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Misterul soldaților medievali cu găuri pătrate în craniu, rezolvat de arheologi historia.ro
FotoJet (62) jpg
Ramona Gabor, sinceră despre căsătorie. De ce nu a făcut pasul până acum: „Am lucrat mult să evoluez” Vedete românești
index webp
Ce ar fi provocat moartea lui Hayden Panettiere. Actrița s-a stins din viață la doar 36 de ani Vedete internaționale
larisa jpg
De ce a ajuns Larisa Uță pe masa de operații. Ce i-au descoperit medicii: „Mă recuperez” Vedete românești
image png
Vali Vijelie, protagonistul unui scandal conjugal! Care este motivul pentru care amanta i-a sunat soția Vedete românești
elena udrea inquam jpg
Elena Udrea, imagini surprinzătoare de la malul mării. Cum arată fosta ministră în costum de baie Vedete românești
banner mihalea png
#Exclusiv Click!
33 de ani fără Ioan Luchian Mihalea. Chiriașii părăseau speriați apartamentul groazei: „Se auzeau zgomote ciudate.” Ce scrie pe cruce? Vedete românești
selly smaranda instagram jpg
Smaranda Știrbu, în lacrimi la Nibiru! Ce a făcut-o pe iubita lui Selly să plângă Vedete românești
Antonia , Alex Velea și cei trei copii Sursa: Instagram
Alex Velea, mărturisiri despre Maya, fiica Antoniei. Cum este relația dintre cei doi: „Încerc” Vedete românești
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net