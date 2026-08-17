Dan Bittman, surprins alături de o femeie misterioasă. Cine este aceasta: „Doar ne distrăm”

Dan Bittman a fost surprins din nou alături de femeia despre care se speculează că ar fi noua lui parteneră. Solistul Holograf, în vârstă de 64 de ani, a petrecut câteva ore la LOFT Mamaia, unul dintre cele mai cunoscute cluburi de pe litoral, iar apariția sa nu a trecut deloc neobservată.

Dan Bittman se relaxează la Mamaia

Solistul trupei Holograf a fost surprins de Cancan la Mamaia, alături de o doctoriță brunetă, specializată în fizioterapie.

Prezența lor împreună în club marchează o schimbare față de discreția din trecut, când cei doi erau surprinși doar în contexte mai puțin vizibile. De această dată, nu s-au ferit să apară în public, iar gestul a alimentat și mai mult zvonurile privind o posibilă relație. Dan Bittman nu s-a sfiit să o ia la braț pe Andreea și să o țină alături de el.

Potrivit cancan.ro, Andreea este medic fizioterapeut, iar identitatea ei a fost prezentată inițial drept „misterioasă”, sugerând că nu era cunoscută publicului larg.

Iubește Dan Bittman din nou?

Artistul pare să se bucure din plin de această perioadă, fiind descris ca fiind într-o formă bună și relaxat. Întrebat dacă s-a îndrăgostit din nou, Dan Bittman a oferit un răspuns scurt și neașteptat, fără a confirma sau infirma relația, menținând astfel misterul care planează asupra noii sale apariții publice.

„O întrebare. Dan Bittman iubește din nou?”

„Nu. Nu, doar ne distrăm”, a răspuns artistul la întrebările reporterului Cancan.

Au fost Denise Rifai și Dan Bittman împreună?

Prezentatoarea TV a menționat faptul că cei doi s-au cunoscut chiar în cadrul emisiunii sale, „40 de întrebări”. Tot atunci, cântărețul a venit cu un inel, care i s-a și potrivit. În acest context, Denise Rifai susține că nu a fost vorba de nicio poveste de dragoste.

„Aici e o altă poveste. O speță cu totul și cu totul separată. Dan este… Piesele preferate le-am numit? Mi-a dat inel, dar nu asta e ideea. A venit la mine, la 40 de întrebări, și a venit cu un inel, iar inelul acela s-a potrivit. Nu a fost nicio poveste de dragoste. Dacă m-ar fi iubit, cred că acum am fi fost împreună. Un pic s-a înșelat presa. Dan e wow! Sunt îndrăgostită de vocea lui și de muzica lui până mor. Dan are cea mai bună voce din România”, a mai spus jurnalista.

Denise Rifai, copleșită de emoții când vine vorba de Dan Bittman

În tot acest timp, frumoasa prezentatoare părea extrem de emoționată. A fost întrebată dacă mai este îndrăgostită de cântăreț, însă ea a evitat să spună „da” sau „nu”. În schimb, a explicat faptul că are o mare admirație față de acesta, pentru vocea și muzica sa.

Punctul culminant a fost cel în care Cătălin Măruță l-a apelat pe Dan Bittman, sub pretextul că vrea să-l invite și pe el la podcast, la un episod viitor. Dan Bittman a abordat o atitudine relaxată și glumeață, în timp ce Denise Rifai a început să se fâstâcească.