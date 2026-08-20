 Fratele lui Mihai Bendeac a împlinit 26 de ani. Dezvăluirea emoționantă a mamei sale: „39 de ani, când nu credeam că pot să mai aduc pe lume un copil”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

FotoFratele lui Mihai Bendeac a împlinit 26 de ani. Dezvăluirea emoționantă a mamei sale: „39 de ani, când nu credeam că pot să mai aduc pe lume un copil”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Andrei Bendeac, fratele mai mic al actorului și prezentatorului Mihai Bendeac, a împlinit recent 26 de ani. Cu această ocazie, mama celor doi, Emilia Bendeac, i-a transmis un mesaj emoționant și a rememorat momente importante din viața fiului său.

Mama și fratele actorului. Foto: social media/captură tv
Mama și fratele actorului. Foto: social media/captură tv

Emilia Bendeac a povestit inclusiv despre momentul în care a aflat că este însărcinată la vârsta de 39 de ani și despre reacția pe care a avut-o atunci. Venirea pe lume a lui Andrei a reprezentat un moment important pentru familie, iar mama sa a vorbit cu nostalgie despre copilăria acestuia, dar și relația cu fratele mai mare. 

Andrei Bendeac a împlinit 26 de ani 

În mesajul său, Emilia Bendeac și-a amintit și de perioada în care Andrei era copil și o însoțea aproape mereu în mașină, în timpul drumurilor și activităților pe care le avea de făcut. La doar 4 ani, acesta știa deja să citească și îi citea mamei sale lista cu lucrurile pe care le avea de rezolvat în ziua respectivă.

„Îmi e greu să îmi aleg acum cuvintele, dar a fost cam așa:

Vârsta: 39 de ani, când nu credeam că pot să mai aduc pe lume un copil. Diferența dintre el și fratele lui mai mare, Mihai: 18 ani.

A crescut când era mic, în mare parte, lângă mine, în mașină, pentru că eu, ca și acum, aveam în permanență drumuri, activități, iar el, la 4 ani, știa să citească și îmi citea din dreapta mea lista cu ce aveam de rezolvat în ziua respectivă...

Îl iubea mult pe fratele lui (ca și acum), iar pe la 6 ani, în parc, scria și el autografe prietenilor de joacă, pentru că așa a văzut la Mihai...”, începe mesajul Emiliei Bendeac, scris pe rețelele de socializare. 

Emilia Bendeac: „Acum iubește sportul în general, dar respiră fotbal...”

Tot din copilărie datează și pasiunea lui pentru fotbal. Emilia Bendeac povestește că Andrei a fost atât de apropiat de fratele său mai mare, Mihai, încât, la aproximativ 6 ani, a început să ofere autografe prietenilor din parc, imitându-l pe acesta. Pasiunea pentru sport a rămas și astăzi, însă fotbalul ocupă un loc special în viața lui Andrei.

„Prima lui noapte, tot la 4 ani, în care a dormit singur în cameră a fost aceea în care a primit de la Moș Crăciun o lenjerie de pat cu sigla Dinamo...

Acum iubește sportul în general, dar respiră fotbal...

El este bărbatul din imagine, Andrei Bendeac, care acum are 26 de ani și care este un om bun, responsabil și hotărât să își urmeze visul.

Să ne trăiești sănătos, băiatul meu, te iubim mult.

La mulți ani!

Cu drag, muca.”

Ghid de cumpărături

image png
S-au întors în România după ani de Italia, dar au rezistat doar 3 luni. Ce i-a făcut să plece din nou: „Am dormit un an în bucătărie” Fapt divers
Catalin Scarlatescu, foto Instagram jpg
#Exclusiv Click!
VideoCătălin Scărlătescu a dezvăluit ce a făcut pentru a-și cuceri noua iubită: „După femeie poți să alergi cu oala cu sarmale până nu mai poți” Interviurile Click!
image
Autostrada Moldovei, traseul complet. Ce tronsoane au fost deschise și ce se inaugurează în 2026, pe A7 Ploiești - Siret adevarul.ro
image
De la 400.000 de bilete vândute la lacăt pe poartă de peste patru ani. Ce se întâmplă cu cea mai faimoasă cetate din Țara Bârsei adevarul.ro

Parteneri

image
Ce se întâmplă cu Academia „Gică Popescu” după decesul lui Paul Răducan. Decizia care se aplică imediat www.fanatik.ro
image
Sute de apartamente cu bulină roșie sunt închiriate turiştilor, deşi legea interzice. Proprietarii, somaţi observatornews.ro
image
Un fost vânzător de mașini devine prinț al Belgiei la 26 de ani. Și-a întâlnit tatăl într-un mall, fără să știe cine este www.antena3.ro
image
Miruță s-a răzgândit de trei ori. După ce a anunțat că drona distrusă lângă Neptun Deep era încărcată cu explozibil, și-a editat postarea. Apoi a anunțat că ar fi vorba de două drone. Apoi a revenit www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cine suportă costurile tratamentului Alinei Pușcău din America. Dan Alexa, dezvăluiri despre starea modelului: „Costă undeva la jumătate de milion. Situația e gravă” www.wowbiz.ro
image
Mathilde Favier, directoarea de relații publice a Dior, s-a stins din viață la 57 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ilie Dumitrescu nu s-a uitat la bani: a scos cardul și a plătit pe loc pentru toată echipa. Cum și-a explicat gestul as.ro
image
„Litoralul pentru Toți” revine în septembrie 2026. Primele oferte au fost publicate. Cât costă un sejur la mare playtech.ro
image
TVR a câștigat drepturile de televizare în fața lui Digi Sport! Postul public plătește o avere www.fanatik.ro
image
Ce salariu încasa medicul rezident care și-a luat viața la Spitalul Universitar? Tânărul de 28 de ani trăia o dramă www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Gata cu viața monahală! Tatăl Deliei și-a dat jos barba, s-a tuns modern și se bucură din plin de viață! Cum arată acum Ion Matache. Asta da schimbare! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Se culca cu Liz Taylor și ieșea la băut cu soțul acesteia. Toate voiau să cadă la așternut cu el, a avut cele mai dorite dive, inclusiv o prințesă okmagazine.ro
image
Iată că profeția ”noului Nostradamus” se împlinește! Adio (în 2020), dar rămân cu tine (în 2026). L-a luat durerea de cap pe Prințul William? okmagazine.ro
image
#Istoria Modei
Top 6 cele mai periculoase tendințe în modă din istorie historia.ro
image
#Istoria Filmului
Filmul românesc scos de la cinema Scala chiar în dimineața premierei. Povestea lui „Dincolo de nisipuri” historia.ro
emily ratajkowski mallorca instgram jpg
Divele au fugit în paradisurile exotice! Unde își petrec vedetele vacanțele de vară Vedete internaționale
dana roba jpg
VideoDana Roba, din nou în centrul controverselor. Ce i-a reproșat unei mirese în timpul programării: „Așa se vorbește cu clientul?” Vedete românești
gabriela prisacariu dani otil instagram jpg
VideoDani Oțil și soția, vacanță în Santorini: „Nu suntem la Botoșani!” Vedete românești
adrian minune instagram 2 jpg
VideoAdrian Minune, moment neașteptat pe scena de la Nibiru: „Sfârșitul bătăliei dintre rockeri și manelari?” Vedete românești
marian godina social media jpg
Marian Godină și-a dat demisia din Poliția Română după 20 de ani. Ce planuri are: „Vreau asta acum, nu peste zece ani” Vedete românești
banner mihai traistariu png
#Exclusiv Click!
De ce vrea fratele din Germania al lui Mihai Trăistariu să se întoarcă în țară? „Câștigă cam 15.000 de euro pe lună” Vedete românești
marisa paloma e1728070137997 jpg
Marisa Paloma, dezvăluiri despre casa visurilor. Suma uriașă investită în panourile solare și grădină Vedete românești
diana lupescu captura video jpg
Cum a trăit Diana Lupescu în comunism. Actrița, mărturisiri despre acea perioadă: „Lipsurile ne apropiau” Vedete românești
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net