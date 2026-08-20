Fratele lui Mihai Bendeac a împlinit 26 de ani. Dezvăluirea emoționantă a mamei sale: „39 de ani, când nu credeam că pot să mai aduc pe lume un copil”

Andrei Bendeac, fratele mai mic al actorului și prezentatorului Mihai Bendeac, a împlinit recent 26 de ani. Cu această ocazie, mama celor doi, Emilia Bendeac, i-a transmis un mesaj emoționant și a rememorat momente importante din viața fiului său.

Emilia Bendeac a povestit inclusiv despre momentul în care a aflat că este însărcinată la vârsta de 39 de ani și despre reacția pe care a avut-o atunci. Venirea pe lume a lui Andrei a reprezentat un moment important pentru familie, iar mama sa a vorbit cu nostalgie despre copilăria acestuia, dar și relația cu fratele mai mare.

Andrei Bendeac a împlinit 26 de ani

În mesajul său, Emilia Bendeac și-a amintit și de perioada în care Andrei era copil și o însoțea aproape mereu în mașină, în timpul drumurilor și activităților pe care le avea de făcut. La doar 4 ani, acesta știa deja să citească și îi citea mamei sale lista cu lucrurile pe care le avea de rezolvat în ziua respectivă.

„Îmi e greu să îmi aleg acum cuvintele, dar a fost cam așa:

Vârsta: 39 de ani, când nu credeam că pot să mai aduc pe lume un copil. Diferența dintre el și fratele lui mai mare, Mihai: 18 ani.

A crescut când era mic, în mare parte, lângă mine, în mașină, pentru că eu, ca și acum, aveam în permanență drumuri, activități, iar el, la 4 ani, știa să citească și îmi citea din dreapta mea lista cu ce aveam de rezolvat în ziua respectivă...

Îl iubea mult pe fratele lui (ca și acum), iar pe la 6 ani, în parc, scria și el autografe prietenilor de joacă, pentru că așa a văzut la Mihai...”, începe mesajul Emiliei Bendeac, scris pe rețelele de socializare.

Emilia Bendeac: „Acum iubește sportul în general, dar respiră fotbal...”

Tot din copilărie datează și pasiunea lui pentru fotbal. Emilia Bendeac povestește că Andrei a fost atât de apropiat de fratele său mai mare, Mihai, încât, la aproximativ 6 ani, a început să ofere autografe prietenilor din parc, imitându-l pe acesta. Pasiunea pentru sport a rămas și astăzi, însă fotbalul ocupă un loc special în viața lui Andrei.

„Prima lui noapte, tot la 4 ani, în care a dormit singur în cameră a fost aceea în care a primit de la Moș Crăciun o lenjerie de pat cu sigla Dinamo...

Acum iubește sportul în general, dar respiră fotbal...

El este bărbatul din imagine, Andrei Bendeac, care acum are 26 de ani și care este un om bun, responsabil și hotărât să își urmeze visul.

Să ne trăiești sănătos, băiatul meu, te iubim mult.

La mulți ani!

Cu drag, muca.”