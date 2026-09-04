 Guess Who și Smiley, o nouă colaborare! Piesa care promite să surprindă pe toată lumea
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Guess Who și Smiley, o nouă colaborare! Piesa care promite să surprindă pe toată lumea

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Guess Who și Smiley au decis să dea metaforic și muzical „Totul pe nimic!” odată cu noua lor colaborare creativă care e inclusă pe cel mai recent album al lui Guess Who, „Tot Ce Audio”. 

Smiley şi Guess Who, o nouă piesă
Smiley şi Guess Who, o nouă piesă Foto: Click!

Legați de o prietenie veche, dar și de mai multe piese pe care le-au lansat de-a lungul timpului împreună, Guess Who și Smiley revin împreună pe scena muzicală cu o nouă creație muzicală inclusă pe cel mai recent album al lui Guess Who, „Tot Ce Audio”. 

„Este piesa cu care am început să lucrez la album și cea pe care am terminat-o ultima. A trecut prin multe forme și cred că aș putea să fac un material întreg de remixuri la câte variante s-au strâns. 

În orice caz, tot procesul a fost unul productiv până la final și am ajuns la starea pe care mi-o doream în momentul în care a înregistrat refrenul cu Smiley și s-a înseninat situația. Deși mesajul este unul putin mai încărcat, piesa nu trebuie să te consume, ci să-ți dea o stare de bine, chiar și în situația în care ai da Totul pe nimic!”, declară artistul Guess Who despre piesa creată și lansată împreună cu Smiley. 

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Foto: Click!

Piesa are un mesaj profund, care trimite la esență și la adevăratele valori ale existenței. 

„E o plăcere și o revelație fiecare colaborare cu Guess Who. Din compatibilitate umană și artistică, parcă ajungem mereu împreună să punem acest punct pe I în subiecte adânci, dar redate sincer, puternic, concret, cu care reușește oarecum multă lume să se identifice. 

Sper ca ca cei care ne ascultă să aleagă autenticul, fericirea și timpul pentru ceea ce contează cu adevărat în viață”, consideră Smiley. 

Cu o contribuție creativă a echipei formate din Laurențiu Mocanu, Ștefan Pană, Paul lorga, Harvis Cuni Padron, Alexandru Turcu, Petru Octavian loachim, Cosmin Escu, Sebestyen Sandor, „Totul pe nimic” îi readuce pe Guess Who și Smiley împreună într-un nou proiect memorabil, cu un mesaj muzical puternic.

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