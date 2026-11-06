 Laura Bretan i-a făcut mândri pe românii din Palm Beach! Ce face soprana în America?
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Laura Bretan i-a făcut mândri pe românii din Palm Beach! Ce face soprana în America?

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Laura Bretan, talentata soprana româno-americană, își continuă cariera muzicală în Statele Unite cu succes, prin participarea la o serie de evenimente comunitare și gale speciale. Recent, solista a fost invitata principală la o gală din Florida (Mar-a-Lago), unde a cântat imnurile naționale ale României și Statelor Unite. 

Laura Bretan și AvramGa
Laura Bretan și AvramGa Foto: Instagram

Renumitul club Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida, a găzduit miercuri, 4 noiembrie, Romanian Heritage & Excellence Awards Gala, o seară dedicată comunității românești din Statele Unite. 

Vedeta serii a fost nimeni alta decât soprana Laura Bretan, care a interpretat magistral imnurile naționale ale României și Statelor Unite, primind aplauze la scenă deschisă. 

Organizată de Romanian Republicans GOP Club, prima ediție a galei a celebrat patrimoniul și excelența românească. Laura Bretan s-a numărat și printre laureații celor zece distincții anunțate de organizatori. 

Pe lista invitaților la eveniment s-au regăsit nume precum: Eugen Tomac și Ana Maria Geană, ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, precum și consulii generali ai României Lucian-Ilie Stănică, Lucia Sava și Elena Gabriela Eremia. Organizatorii îi menționaseră, de asemenea, pe Anton Lungu, consulul general al Republicii Moldova la Chicago, pe Elena Lungu și pe fostul ambasador american Adrian Zuckerman. 

Printre invitații speciali s-a numărat și omul de afaceri Avram Gal, care a fost profund impresionat de prestația artistei.

„Am trăit un moment cu adevărat emoționant: am ascultat-o pe Laura Bretan, una dintre cele mai valoroase voci românești, interpretând imnurile României și Statelor Unite ale Americii. În acele clipe, m-am simțit profund mândru că sunt român”, a scris Avram Gal după eveniment.

Acesta a descris participarea la gală drept „o mare onoare” și a vorbit despre întâlnirea oamenilor de afaceri români și americani, alături de reprezentanți ai Președinției României. 

„O seară a prieteniei, a respectului și a legăturilor care ne apropie, dincolo de granițe”, a transmis acesta, în încheierea mesajului său.

Laura Bretan locuiește în Chicago 

Laura Bretan își împarte în prezent activitatea între studiile universitare din SUA, lansările de muzică nouă în Nashville și spectacolele de gală pentru comunitatea româno-americană.

În cursul anului 2026, ea a absolvit facultatea în Statele Unite. Imediat după absolvire, s-a întors în studiourile muzicale din Nashville, Tennessee, pentru a lucra la un proiect secret și melodii noi, marcând o revenire importantă la exact 10 ani de la debutul său răsunător la America's Got Talent. 

De Ziua Independenței Americii (4 iulie), artista a lansat oficial o piesă dedicată Statelor Unite, intitulată simplu „USA”, compusă în colaborare cu compozitori americani și distribuită pe toate platformele de streaming

Pe lângă genul opera-crossover, Laura continuă să lanseze piese cu mesaj spiritual pe Canalul Oficial de YouTube Laura Bretan, interpretând piese alături de sora ei, Estera Bretan, și lansând sesiuni live (cum este „Căutam Rostul Vieții Pe Pământ”). 

Deși locuiește și studiază în Chicago, artista călătorește frecvent în România pentru concerte aniversare organizate alături de orchestre filarmonice din țară.

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