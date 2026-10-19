Laurențiu Duță, dezvăluiri despre căsnicia cu Ianula, după 33 de ani de iubire: „Nu este mereu numai lapte și miere”. Ce spune despre fiica lor, Lorena

Laurențiu Duță, solistul trupei 3 Sud Est, a făcut dezvăluiri despre povestea de iubire pe care o trăiește alături de soția sa, Ianula, dar și despre fiica lor, Lorena, care a moștenit talentul muzical al tatălui său. Artistul a vorbit deschis despre provocările unei relații de peste trei decenii, despre comunicarea în familie și despre motivele pentru care fiica sa nu își dorește, momentan, o carieră în muzică. Într-un interviu acordat revistei VIVA!, cântărețul a rememorat și una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, după moartea mamei sale, în 2017.

Laurențiu Duță, dezvăluiri despre căsnicia cu Ianula, după 33 de ani de iubire Foto: arhiva

Laurențiu Duță este cunoscut de public atât pentru succesul înregistrat alături de trupa 3 Sud Est, cât și pentru piesele compuse pentru alți artiști. Dincolo de cariera muzicală, însă, artistul se bucură de o viață de familie construită în timp, alături de femeia care îi este aproape încă din adolescență.

Povestea lui de dragoste cu Ianula a început în 1993, când el avea 17 ani, iar ea doar 15. De atunci, cei doi au trecut împreună prin numeroase etape, iar relația lor a rezistat trecerii timpului. Artistul recunoaște că o iubire de lungă durată nu înseamnă absența conflictelor, ci disponibilitatea ambilor parteneri de a comunica, de a se înțelege și de a găsi soluții atunci când apar probleme.

În același interviu, Laurențiu Duță a vorbit și despre fiica sa, Lorena, care a crescut într-un mediu în care muzica a fost mereu prezentă. Deși are o voce frumoasă și talent, tânăra nu este, pentru moment, interesată să urmeze drumul profesional al tatălui său.

Laurențiu Duță și Ianula sunt împreună din adolescență. Cum a început povestea lor de iubire

Relația dintre Laurențiu Duță și Ianula are rădăcini într-o perioadă în care niciunul dintre ei nu bănuia că drumurile lor se vor lega pentru totdeauna. Amândoi sunt din Năvodari, iar primele amintiri comune datează încă din anii de școală.

Artistul își amintește că a acompaniat-o la chitară pe viitoarea sa soție când el era în clasa a VII-a, iar ea în clasa a V-a. S-au reîntâlnit câțiva ani mai târziu, datorită pasiunii comune pentru Michael Jackson, iar în 1993 au început relația.

„Este o poveste lungă și frumoasă. Suntem amândoi din Năvodari. Eu am acompaniat-o cu chitara când eram în clasa a VII-a, iar ea era în clasa a V-a, fără să știm că mai târziu vom fi împreună. Ne mai întâlneam prin Năvodari, ne intersectam când veneam sau plecam de la școală.

Ne-am revăzut mai târziu la fan clubul Michael Jackson. Amândoi eram fani Michael și exista un fan club. Era în 1993. Eu aveam 17 ani, ea 15, și atunci am făcut primul pas”, a povestit Laurențiu Duță pentru sursa citată.

Care este secretul relației dintre Laurențiu Duță și Ianula, după 33 de ani

După mai bine de trei decenii petrecute împreună, Laurențiu Duță spune că relația cu Ianula nu a fost lipsită de momente tensionate. Artistul consideră că sinceritatea, comunicarea și respectul reciproc au avut un rol esențial în menținerea echilibrului în cuplu.

„Suntem împreună din 1993, iar anul acesta împlinim 33 de ani. Nu vă imaginați că la noi este mereu numai lapte și miere. Am avut perioade tensionate și certuri, dar de fiecare dată comunicarea a fost cheia: să discutăm, să vedem unde este problema și să încercăm să îndreptăm lucrurile.

Comunicare, înțelegere și respect. Chiar dacă au existat momente în care am ridicat tonul unul la altul, a existat întotdeauna o limită pe care nu am trecut-o. Asta cred că face lucrurile să meargă.”

Cum este Laurențiu Duță în rolul de tată. Ce spune despre fiica sa, Lorena

Dincolo de scenă și de proiectele muzicale, familia ocupă un loc important în viața lui Laurențiu Duță. Artistul și Ianula au o fiică, Lorena, care a crescut într-o casă în care muzica a făcut parte din cotidian. De mică, aceasta a cochetat cu scena și cu înregistrările în studio, iar talentul său vocal nu a trecut neobservat.

Cu toate acestea, cântărețul spune că nu își dorește să îi impună fiicei sale un anumit drum profesional. Chiar dacă Lorena are calitățile necesare pentru a cânta, alegerea unei cariere în muzică îi aparține în totalitate.

Laurențiu Duță a vorbit și despre provocările pe care le presupune creșterea unui copil în adolescență, o perioadă în care comunicarea dintre părinți și copii devine deosebit de importantă.

„A fost și frumos, și dificil, pentru că adolescența vine cu tot felul de frământări interioare. Trebuie să fii alături de copil, să comunici mult și să discuți. Dacă știi cum să comunici cu ei, se pot descărca emoțional.”

Lorena a moștenit talentul muzical al tatălui său, dar nu vrea, deocamdată, o carieră în muzică

Laurențiu Duță vorbește cu mândrie despre fiica sa și despre calitățile sale artistice. Deși Lorena are o voce deosebită și cântă foarte bine, tânăra nu își dorește în prezent să transforme această pasiune într-o profesie.

„Spre norocul nostru, avem un copil inteligent și rațional și totul este bine. Lorena este foarte talentată, are o voce superbă și cântă foarte bine. Doar că, deocamdată, nu își dorește o carieră în muzică.”

Pentru artist, important este ca fiica sa să își găsească propriul drum și să poată vorbi deschis cu părinții despre ceea ce simte și își dorește. Experiența sa de viață l-a învățat că sprijinul familiei contează atât în momentele frumoase, cât și în perioadele dificile.

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Laurențiu Duță, despre cea mai grea perioadă din viața sa, după moartea mamei

Pe lângă provocările din viața de familie, Laurențiu Duță a trecut și printr-o perioadă extrem de dureroasă în plan personal. Moartea mamei sale, în 2017, l-a afectat profund și i-a influențat inclusiv capacitatea de a se concentra asupra muzicii.

Artistul a mărturisit că piesele lansate în acea perioadă reflectau suferința prin care trecea, chiar dacă publicul nu cunoștea întotdeauna povestea din spatele lor. Pentru el, muzica nu a fost suficientă pentru a depăși imediat pierderea, iar revenirea la ritmul obișnuit de lucru a fost un proces îndelungat.

„Cred că publicul a simțit durerea, pentru că piesele pe care le-am lansat în perioada aceea nu au avut succes. Erau cumva un strigăt de ajutor, dar probabil oamenii nu știau despre ce vorbesc.”

Piesa „Cine ești?” a ajuns pe primul loc cu puțin timp înainte de moartea mamei sale

Laurențiu Duță a rememorat acei ani ca pe una dintre cele mai grele încercări personale. Aproape doi ani, spune el, nu a reușit să se concentreze așa cum și-ar fi dorit asupra activității muzicale. În tot acest timp, mama sa continua să îl întrebe despre carieră, despre rezultatele pieselor și despre vizualizările obținute.

Cu trei luni înainte de moartea ei, artistul lansase piesa „Cine ești?”, care a ajuns pe primul loc. Succesul melodiei i-a adus mamei sale o mare bucurie într-o perioadă în care starea de sănătate era tot mai fragilă.

„A fost o perioadă cumplită pentru mine. Aproape doi ani nu m-am putut concentra pe partea muzicală. În perioada în care mama era bolnavă, mă întreba mereu cum îmi merge și câte vizualizări am, cum merge la radio. Avea senzația că, din cauza stării ei de sănătate, eu nu mai pot să mă concentrez să fac muzică bună.

Cu trei luni înainte să ne părăsească, am lansat «Cine ești?», care a ajuns numărul 1. A fost foarte fericită.”

Povestea lui Laurențiu Duță arată o altă latură a artistului cunoscut de pe scenă: aceea a unui soț care vorbește deschis despre dificultățile unei relații de lungă durată, a unui tată care își susține fiica fără să îi impună propriile alegeri și a unui om pentru care pierderea unei persoane dragi a lăsat urme adânci.