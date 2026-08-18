 Maria Karapa, cu copiii în stradă. Ce a pățit tiktokerița: „Am fost alungată”
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VideoMaria Karapa, cu copiii în stradă. Ce a pățit tiktokerița: „Am fost alungată”

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Maria Karapa, tânăra influenceră din Republica Moldova devenită virală pe TikTok prin prisma rețetelor sale neobișnuite, a povestit despre o situație care a revoltat-o în timp ce încerca să închirieze un apartament în Chișinău.

Maria Karapa. Foto: social media
Maria Karapa. Foto: social media

Mama a trei copii, în vârstă de 23 de ani și urmărită de peste un milion de persoane pe TikTok, Maria Karapa, cunoscută de internauți și sub numele de Marnela din Cehia, susține că a fost alungată de proprietara unei locuințe pe care intenționa să o închirieze. Motivul invocat ar fi fost faptul că are trei copii.

Prin ce situația a trecut Maria Karapa 

Tânăra a povestit pe rețelele de socializare, prin intermediul unui clip video, experiența prin care a trecut și a mărturisit că se consideră nedreptățită de atitudinea proprietarei. Maria Karapa susține că, în momentul în care aceasta a aflat că are copii, nu a mai fost de acord să îi închirieze apartamentul.

„Am fost alungată din apartamentul pe care am dorit să îl închiriez doar pentru că am copii. Eu nu înțeleg ce e cu toată discriminarea asta. Dacă ai copii, nimeni nu îți dă apartament în chirie, nu te ia în taxi, deci stai cu nebunii tăi acasă închisă, crește-i și abia apoi ieși în lume. Eu nu înțeleg, voi nu ați fost copii? Nu toți țipați și săreați în sus?”, a spus Maria Karapa.

Maria Karapa: „Eu, fiind șireată, am indicat că nu am copii”

Influencerița a explicat că nu este pentru prima dată când închiriază o locuință în Chișinău și că, în trecut, nu s-a confruntat cu astfel de probleme. Potrivit acesteia, situația ar fi apărut în momentul în care a încercat să găsească o variantă mai accesibilă.

„De când trăiesc în Chișinău, am închiriat apartament de vreo trei sau patru ori și tot era ok, plăteam 60 de euro pe zi. Când am dorit să închiriez un apartament mai ieftin, nu a vrut să mi-l dea pentru că am copii. (...) Eu, fiind șireată, am indicat că nu am copii și, când a venit doamna, a văzut că am copii și mi-a zis că ei or să țipe, or să păteze apartamentul, și i-am luat și am venit în sat”, a mai povestit Maria Karapa.

Marnela, despre încercarea de a-și salva căsnicia

Marnela, tânăra influenceră cunoscută pentru faptul că își împărtășește viața personală cu urmăritorii de pe rețelele de socializare, a trecut printr-o perioadă dificilă după separarea de tatăl copiilor ei. Cei doi au locuit împreună în Cehia, însă, în timp, relația lor a ajuns într-un punct în care au decis să meargă pe drumuri separate.

Maria Karapa și fostul soț. Foto: social media
Maria Karapa și fostul soț. Foto: social media

Influencerița a vorbit deschis despre problemele din cuplu și despre încercările repetate de a-și salva căsnicia. Marnela a mărturisit că, deși au existat mai multe momente în care a sperat că relația poate fi reparată, în cele din urmă a realizat că lucrurile nu mai pot fi schimbate.

„Dacă noi am fost împreună, asta nu înseamnă că noi ne iubim și la noi tot este minunat, știi? Noi tot avem gânduri și certuri din astea și neînțelegeri deja de mai mult de jumătate de an și eu tot îmi părea că poate salvăm și de câte ori am încercat să salvăm, nu s-a mai putut și am zis că într-un final… gata, nu mai ai ce face.

Când eu am eliberat asta de tot și am înțeles, am luat decizia și i-am zis-o și lui, v-am zis și vouă despre noutatea asta, dar noi de mult nu mai suntem… nici fizic, nici emoțional așa cum ar trebui să fie un cuplu împreună. Așa că noi când am fost în Turcia împreună, am încercat să salvăm ceva, poate mergem în doi într-un loc la mare undeva, poate se face bine, dar acolo eu am înțeles, m-am mai convins încă o dată că nu mai salvăm și nu mai avem ce face… deja e târziu, gata!”, a mărturisit aceasta.

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