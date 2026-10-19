 Maria Popovici, o nouă operație estetică după ce a slăbit 15 kilograme. Despre ce intervenție este vorba
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Maria Popovici, o nouă operație estetică după ce a slăbit 15 kilograme. Despre ce intervenție este vorba

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Maria Popovici traversează o etapă de reinventare totală. Comedianta a pornit pe drumul regăsirii de sine și a reușit o transformare vizibilă: a dat jos 15 kilograme pe cale naturală, doar prin disciplină alimentară, fără operații de micșorare a stomacului.

Dilema Mariei Popovici înainte de a ajunge la estetician
Dilema Mariei Popovici înainte de a ajunge la estetician Foto: instagram

Cu această schimbare radicală de siluetă, artista a ajuns însă în fața unei noi decizii estetice majore.

Problemele hormonale din trecut și kilogramele pierdute

Relația Mariei Popovici cu propriul corp a fost una complicată în ultimul deceniu. După vârsta de 25 de ani, pe fondul unor dezechilibre hormonale și al unui consum emoțional care i-a alterat relația cu alimentația, actrița a acumulat circa 30 de kilograme.

Schimbarea stilului de viață i-a adus însă silueta dorită, risipind speculațiile celor care bănuiau că ar fi apelat la bisturiu pentru a slăbi. Totuși, topirea kilogramelor a venit la pachet cu un efect secundar comun în rândul femeilor care trec prin astfel de transformări: pierderea volumului în zona bustului.

Confesiunea Mariei Popovici: „Am pierdut în greutate, vreau să-mi pun silicoane”

Fără ocolișuri, Maria Popovici a adus subiectul în discuție chiar în cadrul podcastului pe care îl găzduiește alături de colegele și prietenele sale de scenă, Ilona Brezoianu și Adelina Toma. Actrița a mărturisit deschis că se gândește serios la implanturile mamare, dar are rețineri legate de o viitoare sarcină și de procesul de alăptare.

Maria Popovici: „Pentru că am pierdut în greutate, am pierdut... și vreau să-mi pun silicoane. Și voiam să vă întreb, în primul rând, ca prietenele mele, ce părere aveți, dacă voi v-ați pune, dacă să-mi pun sau nu, și voi cum simțiți chestia asta.”

Ilona Brezoianu: „Da, pune-ți fată, că pe banii tăi poți să faci ce vrei.”

Maria Popovici: „Păi da, da, uite, dacă faci copil, ce faci, ți le pui înainte, după aia alăptezi, după aia trebuie să-ți pui altele? Nu se modifică forma?”

Ilona Brezoianu: „Poți să faci cum vrei tu. Știu femei care și-au pus de acum, că știu că vor să facă un copil, și și le-au pus de acum și nu contează, că poți să alăptezi liniștită chiar și cu ele, nu e nicio problemă. Întrebi un medic estetician. Cred că știe el dinainte dacă-i spui toate astea, să te pregătească pentru... Eu zic să nu te cantonezi în treaba asta. Te blochezi aiurea în ceva. Ori le pui și faci după aia copilul, ori faci copilul și le pui după.”

Maria Popovici: „Tu ți-ai pune silicoane?”

Ilona Brezoianu: „Da, mi-aș pune, mi-ar plăcea să le am fără să mai trec prin operație. Am născut prin cezariană, nu mai am chef să mă tai undeva”, potrivit cancan.ro.

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