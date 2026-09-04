Cum arată Maria Popovici în costum de baie după ce a slăbit spectaculos. Cu cine a plecat în vacanță

Maria Popovici se bucură de o vacanță departe de România, dar și de iubitul ei, după cum se poate observa din imaginile publicate pe rețelele de socializare. Comedianta, care a slăbit un număr considerabil de kilograme, și-a etalat noua siluetă în costum de baie, în fotografiile realizate în Grecia. Iată cu cine a ales să plece în vacanță.

Maria Popovici și iubitul ei. Foto: Instagram

Maria Popovici este una dintre cele mai cunoscute comediante din România, având o carieră de succes în domeniul care a consacrat-o și devenind deja o figură cunoscută publicului larg. Vedeta a publicat pe rețelele de socializare mai multe fotografii alături de o bună prietenă, cu care a plecat în vacanță în Grecia.

Cum s-a afișat Maria Popovici în vacanța din Grecia

Îmbrăcată într-un costum de baie din două piese, Maria Popovici și-a etalat silueta obținută în urma unui stil de viață bazat pe alimentație sănătoasă și sport. Vedeta apare alături de prietena sa în mai multe fotografii, pe care le-a însoțit de un mesaj amuzant:

„Prima zi cu BFF-ul meu a fost grozavă: ne-am certat doar de 8 ori, dar am postat de parcă nu s-ar fi întâmplat niciodată!”

Cum a slăbit Maria Popovici 15 kilograme

În urmă cu ceva vreme, Maria Popovici a vorbit, în podcastul realizat de Teo Trandafir, despre perioada în care s-a confruntat cu probleme de greutate și despre felul în care a reușit să slăbească 15 kilograme.

Comedianta a povestit că, deși în copilărie și până în jurul vârstei de 25 de ani a fost o persoană slabă, ulterior a acumulat aproximativ 30 de kilograme. Vedeta a explicat că situația a fost influențată de mai mulți factori și că, în timp, a înțeles cât de important este modul în care se hrănește.

„– Ok. Tu știi ce înseamnă să se uite cineva la tine și să te strige «grasa»?

– Da, doar că n-am știut întotdeauna. Am avut o perioadă scurtă, pe care lumea o fructifică la maximum în pozele de pe internet, dar eu am fost slăbuță până pe la 25 de ani. Adică nu am trăit cu asta. Știu că sunt oameni, adică eu am cunoștințe și prieteni care s-au luptat cu greutatea de când erau mici. Și e foarte dificil. Știu.

Eu am fost un copil destul de zvelt, am mâncat ce am vrut și, după 25 de ani, am început să mă îngraș teribil. Adică vreo 30 de kg.

– Știu, dar de la ce?

– Sunt foarte multe speculații, dar, în principiu, mâncarea.

– N-ar putea fi hormonal? Că la mine a fost.

– Și e hormonal. Nu. E și hormonal, doar că oamenii trebuie să înțeleagă că nu e doar hormonal. De la problemele hormonale sau mentale cu care te lupți, mănânci. Astfel ajungi să te îngrași și mai tare, iar, din cauza altor probleme, slăbești greu.

Adică am învățat foarte mult în ultima vreme despre ce înseamnă inflamația în corp, despre ce înseamnă să ții o dietă antiinflamatorie. Adică ce alimente ne inflamează organismul, la ce duce chestia asta, inclusiv în faza luteală și menstruală, și cum poți să nu mai ai dureri dacă mănânci într-un anumit fel. Sincer, m-a ajutat foarte mult o doamnă ginecolog.”