Olivia Cucoș, soția fotbalistului Denis Furtună, emoții la naștere! Primel declarații după ce a făcut cezariană: „Nu recomand”

Prezentatoarea TV Olivia Cucoș a născut o fetiță, la doar șase luni de când ea și fotbalistul lui Arsenal Tunari, Denis Furtună, s-au căsătorit. Click! are primele declarații ale fericitei mămici.



1/5 Olivia Cucoș a născut o fetiță Foto: Instagram

Olivia Cucoș și soțul ei, fotbalistul Denis Furtună, traversează cea mai frumoasă perioadă din viața lor.

Prezentatoarea TV de la Canal 33, originară din Republica Moldova, a adus pe lume o fetiță, Elisabeth, pe data de 19 august, la ora 12:00.

Nașterea prin cezariană a fost însă una cu emoții pentru Olivia, care acum se reface alături de bebelușa ei.

„Am născut cu emoții mari, dar cu inima plină de încredere. A fost intens, a fost cu durere, dar în secunda în care mi-am auzit bebelușul, tot s-a transformat în iubire pură. Acum mă simt recunoscătoare, obosită, dar cea mai împlinită versiune a mea. Învăț în fiecare zi să fiu mamă.

Nașterea mea a fost un caz norocos și îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru asta. Am avut parte de o echipă medicală absolut minunată - domnii doctori au fost nu doar extrem de profesioniști, ci și foarte umani, calmi, mi-au explicat fiecare pas și m-au făcut să mă simt în siguranță tot timpul. Asta a contat enorm pentru mine.

Am avut o naștere prin cezariană și a fost o alegere conștientă, asumată 100% de mine. A fost alegerea mea, despre dorințele și nevoile mele din acel moment.

Nu recomand asta fiecărei femei, fiecare dintre noi are povestea, corpul și decizia ei, care trebuie luată împreună cu medicul. La mine așa a fost bine”, a povestit proaspăta mămică, în exclusivitate pentru Click!

„Am o recuperare rapidă”

„Am avut norocul unui caz fericit - o echipă de domni doctori pur și simplu minunați, profesioniști desăvârșiți, care mi-au oferit siguranță și calm și datorită cărora am o recuperare foarte rapidă. Le mulțumesc din suflet și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta.

Dacă voi fi judecată pentru alegerea mea, sincer, nu mă interesează. Important e că suntem bine, amândoi”, ne-a mai spus ea.

Foto: Instagram

„E cel mai frumos și mai solicitant rol din viața mea”

După ce televiziunea unde lucra s-a închis, Olivia a aflat imediat că este însărcinată. Ea a preferat însă să țină sarcina ascunsă mai bine de șase luni.

„Acum suntem în plin proces de adaptare, de alăptare, de cunoaștere. Și îmi place la nebunie rolul ăsta. E cel mai frumos și mai solicitant rol din viața mea.

Ultima oară am fost prezentatoare la Canal 33 și, după ce s-a închis televiziunea, s-a întâmplat să fie exact momentul potrivit pentru noi. Am rămas însărcinată, așa că am pus pe pauză proiectele de televiziune, dar nu și pe cele din online, care merg în continuare”, a mai dezvăluit Olivia, pentru Click!

​Olivia Cucoș și Denis Furtună s-au logodit în anul 2025, în luna septembrie, de ziua de naștere a acesteia. Cei doi au ajuns în fața altarului în februarie, chiar de Ziua Îndrăgostiților. Ulterior, prezentatoarea TV a primit și al doilea inel de logodnă, la Palatul Mogoșoaia.

Fotbalistul Denis Furtună a ajuns la CS Tunari în vara anului 2024, liber de contract după despărțirea de Zimbru.

Olivia, la Chefi la cuțite sezonul 15 Foto: Instagram

Olivia, apariție cu conflicte la Chefi la cuțite

Olivia Cucoș (26 de ani) a devenit cunoscută publicului mai ales din postura de concurentă în emisiunea Chefi la Cuțite, sezonul 15, difuzat în primăvara lui 2025. Ea a făcut parte din echipa verde, unde s-a remarcat nu doar prin preparatele sale, dar mai ales prin momentele tensionate și discuțiile avute cu alte colege de echipă.

Pe parcursul battle-urilor, Olivia a fost protagonistă în diverse momente tensionate, fiind acuzată de unele colege (precum Nicoleta sau Ilinca) de discuții de culise sau neînțelegeri la bancul de lucru.