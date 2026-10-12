Ultima fiță, pantofii transparenți din plastic! Verdictul stiliștilor: „Total inestetici și se aburesc!” Cam cât costă?

Credeați că ați văzut totul în materie de încălțăminte? Nonconformistul actor suedez Alexander Skarsgård a reușit să șocheze fanii și criticii de modă, la Festivalul de Film BFI de la Londra. Starul a pășit pe covorul roșu într-o pereche de pantofi din plastic, total transparenți, cu vedere la degete. Iată ce spune designerul Florin Burescu, exclusiv pentru Click!, despre acest model, care a uimit o lume întreagă, dar și cam cât ar costa o pereche.

1/4 Actorul suedez a purtat pe covorul roșu, la Londra, acești pantofi transparenți, din plastic Foto: Getty

Cam cât costă o pereche de pantofi transparenți?

La recenta premieră a filmului „Wicker”, peliculă care va ajunge în cinematografe pe 23 octombrie 2026, actorul suedez Alexander Skarsgård, cunoscut pentru rolurile memorabile din seriale TV și din producții cinematografice de anvergură, a furat toată atenția cu ținuta aurie, dar și cu modelul inedit de încălțăminte, marca Saint Laurent.

Pantofii fac parte din colecția bărbătească primăvară/vară 2027, prețul estimat fiind între 1.000 și 1.500 de euro, potrivit specialiștilor din modă.

Florin Burescu, stilist: „Degetele de la picioare ale unui bărbat nu au voie să se vadă decât la plajă sau la piscină”

Iată ce spune stilistul Florin Burescu despre acest tip de încălțăminte, pe care nu îl recomandă nici pe stradă, nici pe covorul roșu:

„Noi stiliștii tot recomandăm lucruri de calitate, materiale de calitate, nu recomand să te încalți în plastic. În primul rând, picioarele unui bărbat nu trebuie să se vadă niciodată atunci când vine vorba despre o ținută festivă, despre covorul roșu.

Vorbim de eleganță, nu ai voie să-ți arăți degetele și părul de pe picioare. Degetele de la picioare ale unui bărbat nu au voie să se vadă decât la plajă sau la piscină. Dar, a avut efect, a făcut înconjurul lumii, e o mascaradă a încălțămintei”, a menționat specialistul în modă, exclusiv pentru Click!

„Nu sunt recomandați. Sunt total inestetici și se aburesc”

Florin Burescu a dorit să mai precizeze, referitor la acest model de pantofi din plastic transparent și care, la un moment dat, a fost și pe placul starurilor feminine de la Hollywood:

„Cu siguranță, vor fi și oameni care îi vor purta. Acești pantofi din plastic sunt total inestetici, în plus se aburesc și va fi creat acel efect de seră. Au purtat și femeile acest model transparent, cu câțiva ani în urmă, și tot cu această problemă se confruntau și ele”, a mai precizat stilistul vedetelor, exclusiv pentru Click!

Reacția internauților: „Pantofii sunt caraghioși, dar el are un simț al umorului grozav”

Vă prezentăm și câteva dintre mesajele internauților postate pe Facebook în dreptul fotografiilor realizate pe covorul roșu. Unii s-au amuzat copios, alții însă îi țin partea artistului preferat, apreciindu-i curajul:

„Îmi place, vrea doar să se distreze și nu dă doi bani pe ce crede lumea”, „Din ce sunt făcuți pantofii ăia, poate plastic…Ar arăta mai bine dacă ar fi o culoare și nu s-ar vedea prin ele”, „Pun pariu că se vând după covorul roșu”, „Pantofii sunt caraghioși, dar el are un simț al umorului grozav” și „Îmi place când bărbații siguri pe identitatea lor se distrează cu moda! Cât de des se concentrează oamenii pe ceea ce poartă bărbații? Bravo, Alex!”.