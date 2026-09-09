Vica Blochina a pus tunurile pe bărbații care împart nota la restaurant: „Cum se numesc?”

Vica Blochina revine în atenția publicului cu o întrebare care poate stârni numeroase controverse și opinii împărțite. Vedeta a apelat la rețelele de socializare pentru a afla de la cei care o urmăresc cum sunt numiți bărbații care invită o femeie la masă, dar, atunci când vine nota de plată, propun să o împartă „jumi-juma”.

Vica Blochina. Foto: Facebook

Vica Blochina a recunoscut în mai multe rânduri că este o iubitoare a luxului și a confortului, iar stilul său de viață este o dovadă în acest sens. De asemenea, vedeta a mărturisit că a ales să se înconjoare de oameni de la care are ce învăța și care au avut succes în domeniul financiar.

Vica Blochina: „Cum se numesc bărbații care invită femeile la masă?”

De această dată, Vica Blochina a abordat problema notei de plată la restaurant și a lăsat să se înțeleagă că nu este de acord cu situațiile în care un bărbat își invită partenera la masă, dar nu își asumă întreaga notă. Vedeta a făcut afirmația într-o manieră ironică, printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare:

„Întrebare serioasă: cum se numesc bărbații care invită femeile la masă și, când vine nota, plătesc «jumi-juma»?”

Mesajul Vicăi Blochina. Foto: Instagram

Vica Blochina: „Mie îmi plac oamenii de la care am ce să învăț”

De altfel, nu este prima dată când Vica Blochina vorbește deschis despre preferințele sale în ceea ce privește bărbații din viața ei. Într-un interviu mai vechi, vedeta a făcut dezvăluiri despre relațiile pe care le-a avut de-a lungul timpului și a povestit că s-a întâlnit cu bărbați importanți, cu funcții și situații financiare de invidiat. Tot atunci, Vica a explicat și ce caută la un partener și de ce consideră că un bărbat trebuie să fie capabil să își construiască singur un viitor.

„Eu am cunoscut crème de la crème. Eu de aia nu am plecat din România, pentru că mi-a plăcut această barosăneală. Mie îmi place să cunosc lumea bună. Au fost doi miniștri, dar nu pot să spun numele. (…) Toată viața mi-au plăcut oamenii cu bani, dar să știi că dintre toți prietenii mei, eu sunt cea mai săracă. Mie îmi plac oamenii de la care am ce să învăț. Nu am avut niciodată o relație cu un bărbat sărac, niciodată. Nu pot. Niciodată nu am cerut nimănui nimic.

Știi ce înseamnă sărac? Dacă un bărbat până la 30 de ani nu a realizat nimic în viața lui, el nu o să realizeze niciodată. În primul rând tu, ca bărbat, trebuie să asiguri viitorul, pentru că tu ești stâlpul. Dacă ai reușit să faci lucrul acesta, înseamnă că eu am ce învăța de la tine. Să bag eu mâna în buzunar și să îți cumpăr ceva…”, declara Vica Blochina într-un interviu mai vechi.