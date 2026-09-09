 Vica Blochina a pus tunurile pe bărbații care împart nota la restaurant: „Cum se numesc?”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Vica Blochina a pus tunurile pe bărbații care împart nota la restaurant: „Cum se numesc?”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Vica Blochina revine în atenția publicului cu o întrebare care poate stârni numeroase controverse și opinii împărțite. Vedeta a apelat la rețelele de socializare pentru a afla de la cei care o urmăresc cum sunt numiți bărbații care invită o femeie la masă, dar, atunci când vine nota de plată, propun să o împartă „jumi-juma”.

Vica Blochina.
Vica Blochina. Foto: Facebook

Vica Blochina a recunoscut în mai multe rânduri că este o iubitoare a luxului și a confortului, iar stilul său de viață este o dovadă în acest sens. De asemenea, vedeta a mărturisit că a ales să se înconjoare de oameni de la care are ce învăța și care au avut succes în domeniul financiar.

Vica Blochina: „Cum se numesc bărbații care invită femeile la masă?”

De această dată, Vica Blochina a abordat problema notei de plată la restaurant și a lăsat să se înțeleagă că nu este de acord cu situațiile în care un bărbat își invită partenera la masă, dar nu își asumă întreaga notă. Vedeta a făcut afirmația într-o manieră ironică, printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare:

„Întrebare serioasă: cum se numesc bărbații care invită femeile la masă și, când vine nota, plătesc «jumi-juma»?”

Mesajul Vicăi Blochina.
Mesajul Vicăi Blochina. Foto: Instagram

Vica Blochina: „Mie îmi plac oamenii de la care am ce să învăț”

De altfel, nu este prima dată când Vica Blochina vorbește deschis despre preferințele sale în ceea ce privește bărbații din viața ei. Într-un interviu mai vechi, vedeta a făcut dezvăluiri despre relațiile pe care le-a avut de-a lungul timpului și a povestit că s-a întâlnit cu bărbați importanți, cu funcții și situații financiare de invidiat. Tot atunci, Vica a explicat și ce caută la un partener și de ce consideră că un bărbat trebuie să fie capabil să își construiască singur un viitor.

„Eu am cunoscut crème de la crème. Eu de aia nu am plecat din România, pentru că mi-a plăcut această barosăneală. Mie îmi place să cunosc lumea bună. Au fost doi miniștri, dar nu pot să spun numele. (…) Toată viața mi-au plăcut oamenii cu bani, dar să știi că dintre toți prietenii mei, eu sunt cea mai săracă. Mie îmi plac oamenii de la care am ce să învăț. Nu am avut niciodată o relație cu un bărbat sărac, niciodată. Nu pot. Niciodată nu am cerut nimănui nimic.

Știi ce înseamnă sărac? Dacă un bărbat până la 30 de ani nu a realizat nimic în viața lui, el nu o să realizeze niciodată. În primul rând tu, ca bărbat, trebuie să asiguri viitorul, pentru că tu ești stâlpul. Dacă ai reușit să faci lucrul acesta, înseamnă că eu am ce învăța de la tine. Să bag eu mâna în buzunar și să îți cumpăr ceva…”, declara Vica Blochina într-un interviu mai vechi.

Ghid de cumpărături

alina puscau nunta
Ce spune Alina Pușcău despre religia sa. De ce a renunțat la ortodoxie și cu cine urma să se căsătorească Vedete românești
maticiuc jpg
FotoFiul vitreg al lui Codin Maticiuc a împlinit 16 ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis băiatului: „Nu e al meu biologic, dar tot e fiul meu” Vedete românești
image
O româncă, fostă vedetă Playboy, a murit la 46 de ani în Elveția. Își făcuse planuri să devină mamă adevarul.ro
image
Lucrurile lui Silviu Prigoană, scoase la vânzare într-un târg de vechituri. Printre ele, fotografii cu Adriana Bahmuțeanu adevarul.ro

Parteneri

image
Radu Naum a explodat în direct: „E trucat campionatul! Intrați toți în insolvență!” www.fanatik.ro
image
O japoneză a transformat hârtia într-o afacere de succes în România. Produsele ei se vând cu mii de lei observatornews.ro
image
Orașul din România în care gigantul italian Ferrero deschide prima sa fabrică din țara noastră: Producătorul Nutella și Kinder confirmă www.antena3.ro
image
Ce audiență a avut MĂRUȚĂ cu „Furnicuțele”: Cifrele nu mint! Debut la Antena 1 www.gandul.ro
image
Ilie Năstase, dezvăluiri după incidentul conjugal! Ce s-a întâmplat, de fapt, întrel el și soția lui: „M-am certat de o mie de ori cu ea și spune că am fost agresiv” www.wowbiz.ro
image
Fanii Disney sunt îndoliați. S-a stins din viață Jim Geoghan, co-creatorul serialului „Zack și Cody, ce viață minunată” www.kanald.ro
image
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului www.stirilekanald.ro
image
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! as.ro
image
Ce avere are Luca Niculescu, favoritul lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Lista proprietăților și banii din conturi playtech.ro
image
Topul jucătorilor U21 din SuperLiga! Universitatea Craiova, Rapid, FCSB şi Dinamo, blindate. Echipa care s-a bătut pentru trei trofee are probleme www.fanatik.ro
image
Concurenta de la Insula Iubirii, cerută în căsătorie la bonefire-ul final. Nicio ispită n-a reușit să-i despartă! www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Divorț secret, la cel mai înalt nivel, în lumea mondenă! Celebrul cuplu și-a spus adio după 28 de ani de mariaj www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regele Harald, dus la cimitir cu un G-Klasse! Noul rege Haakon, împietrit de durere, nu este alături de soția sa, Regina okmagazine.ro
image
„Vii în pat cu mine și soțul meu?” Actrița din „Îngerii lui Charlie” dezvăluie invitația obraznică primită de la celebra ei colegă okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Aurelian - Restauratorul Lumii: Împăratul care a abandonat Dacia, dar a salvat Imperiul Roman historia.ro
image
#Istorie Modernă Universală
Decapitarea regelui Ludovic al XVI-lea. Cum a devenit ghilotina un simbol al Revoluției Franceze historia.ro
Larisa Iordache jpg
Larisa Iordache, copleșită de emoții după ce și-a lăsat fiica la creșă: „N-aș fi crezut vreodată” Vedete românești
sellyu si smaranda
FotoSmaranda Știrbu a devenit „doamna doctor”. Selly, mesaj emoționant după absolvirea iubitei sale Vedete românești
Geta Sterp jpg
Locul superb unde Geta Sterp a ales să-și țină ziua de naștere. Este plin de amintiri pentru sora lui Culiță Sterp Vedete românești
image png
FotoCine este fetița cu părul scurt și privirea gingașă? Indiciu: A devenit o celebră prezentatoare TV Vedete românești
banner Adina Buzatu jpg
#Exclusiv Click!
Cât au costat rochiile de mireasa ale Sarei. Fiica Adinei Buzatu a apelat la o celebră stilistă Vedete românești
Andreea Marinescu jpg
Andreea Marinescu, în lacrimi. Ce a mărturisit vedeta Pro TV despre viața de părinte: „Nu ne-a fost deloc ușor” Vedete românești
Valerie Lungu jpg
Valerie Lungu a făcut turul casei sale. Imagini spectaculoase din locuința concurentei de la Asia Express Vedete românești
alina puscau nunta
Ce spune Alina Pușcău despre religia sa. De ce a renunțat la ortodoxie și cu cine urma să se căsătorească Vedete românești
image
Fosta vedetă Playboy și Miss Internet România a murit fulgerător la doar 46 de ani. Cu o lună înainte își făcuse toate analizele și voia să devină mamă actualitate.net
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net