 7 trucuri în bucătărie care îți fac viața mai ușoară și reduc risipa alimentară
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7 trucuri în bucătărie care îți fac viața mai ușoară și reduc risipa alimentară

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Indiferent dacă pregătești o cină pentru mai mulți invitați sau doar încerci să pui rapid masa într-o zi obișnuită, câteva trucuri simple de bucătărie pot face o diferență uriașă. Unele sunt surprinzătoare, altele extrem de simple, însă toate te pot ajuta să gătești mai eficient și să reduci risipa alimentară, potrivit The Kitchnn.

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Foto: arhivă

Decorează plăcintele ca un profesionist

Au trecut vremurile în care o plăcintă era decorată doar cu clasica împletitură din aluat. Astăzi există numeroase tehnici prin care poți transforma un desert obișnuit într-unul spectaculos: modele împletite, decupaje decorative sau forme geometrice realizate direct din aluat. Cu puțină răbdare și atenție, rezultatul poate impresiona pe oricine.

Curăță rodia fără mizerie

Mulți obișnuiesc să lovească rodia cu o lingură de lemn pentru a desprinde semințele, însă metoda poate transforma rapid bucătăria într-un adevărat haos. O variantă mai eficientă este să tai fructul în jumătate și să desprinzi ușor semințele într-un bol cu apă. Astfel, boabele rămân întregi, iar sucul nu se împrăștie peste tot.

Frișcă vegană din lichidul de la năut

Puțini știu că lichidul din conservele de năut, cunoscut sub numele de aquafaba, poate fi bătut asemenea albușului de ou. Rezultatul este o spumă aerată care poate fi folosită pentru deserturi și chiar pentru o variantă vegană de frișcă.

Cum tai porumbul fără cuțit

Poate părea o situație neobișnuită, însă există momente când nu ai la îndemână un cuțit. În cazul porumbului, un truc simplu este să rupi știuletele în două înainte de a îndepărta boabele sau de a-l găti. Metoda este utilă mai ales în camping sau în vacanțe.

Ai prea mult lapte? Nu îl lăsa să se strice

Dacă ai cumpărat mai mult lapte decât poți consuma, există numeroase modalități de a-l folosi. Poți prepara clătite, sosuri, budinci, iaurt de casă sau îl poți congela pentru utilizări ulterioare. Astfel eviți risipa și economisești bani.

Nu mai arunca cojile de cartofi

Cojile de cartofi pot deveni o gustare surprinzător de gustoasă. Tot ce trebuie să faci este să le amesteci cu puțin ulei și condimente, apoi să le coci aproximativ 20 de minute. Rezultatul este o gustare crocantă și aromată, perfectă pentru a evita risipa alimentară.

Zeama de murături poate transforma gustul preparatelor

Lichidul rămas în borcanul de murături este adesea aruncat, însă poate fi folosit în numeroase rețete. Este excelent pentru marinarea cărnii, pentru dressinguri de salată sau pentru a adăuga o notă acrișoară și intensă preparatelor sărate.

De ce merită să încerci aceste trucuri

Pe lângă faptul că simplifică procesul de gătit, aceste idei te ajută să valorifici mai bine ingredientele pe care le ai deja în casă și să reduci risipa alimentară. Uneori, cele mai utile secrete din bucătărie sunt și cele mai simple, dar și neașteptate.

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